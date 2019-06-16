جريمة

نزوة حرام.. رحلة «ذئب كرداسة» من الطلاق للزنزانة

فقد أب مشاعره الإنسانية وانساق وراء وساوس إبليس، فبحث عن إشباع نزواته الدنيئة وعاشر طفلته لمدة عام تحت تهديد السلاح حتى كشفت المستور لشقيقتها
تحرير:محمد الشاملي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
ندم
ندم
منذ نعومة أظافره حلم بعش الزوجية الذي سيجمعه بمحبوبته التي ستشاركه حياته، وتسانده في بناء مستقبلهما وتربية أطفالهما. تحقق الجزء الأول مع بلوغه سن الرشد، إذ تزوج السائق البسيط بفتاة نالت إشادة وموافقة أسرته، لا سيما لدماثة أخلاقها وحسن تصرفها وفق جيرانها، وانتقل الزوجان إلى عش الزوجية وتسيطر عليهما أحلام بناء غد أفضل، إلا أن تفاقم المشكلات والخلافات الزوجية التي وصلت للشجار والتراشق بالألفاظ أحيانا عصفت باستقرار البيت لتنتهي القصة بالانفصال، إلا أن المشهد الختامي كان بمنزلة كابوس مفزع.
هناك في قرية بسيطة بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة، تزوج "أحمد" -اسم مستعار- بفتاة تصغره بسنوات، جمعهما رباط الحب والدين، وتعاهدا على السير معا، وتجاوز الصعاب مهما بلغت قوتها، فحلما بأن تسود عشهما الهادئ أجواء من الفرحة والمحبة. رُزق الزوجان بطفلتين، فبات كل هم رب الأسرة العمل ليل نهار لتوفير احتياجات
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خيرت-الشاطر (2)

للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الاثنين، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
المستشار-شعبان-الشامى

تأجيل «كتائب حلوان» إلى 21 يوليو لسماع المرافعات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، إلى جلسة 21 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
عاطلين يُمطرا ابراهيم بالرصاص طمعاً في وظيفته - المجني عليه مع أبنائه (2)

رصاصة و4 يتامى.. عرب الوالدة تودع «قتيل الصحراء»

«إبراهيم حبيب» رجل في العقد الرابع من عمره، أب لولدين وبنتين في مراحل التعليم المختلفة.. دمث الخلق، يتمتع بحب كل من يتعامل معه.. رغم أنه يعمل خفيرا في إحدى الشركات الخاصة بمنطقة صحراوية نائية، فإن الطبيعة الصحراوية لم تؤثر على طيبة قلبه وجدعنته التي يشهد لها الجميع. أثناء حراسة «إبراهيم» لموقع الأعمال بشركته في الواحات البحرية قام ملثمان بإمطاره بوابل من الرصاص، بسبب الخلافات بينهم وطمعا في مهنته، مما أسفر عن وفاته وإصابة اثنين من العاملين معه تزامن وجودهم معه وقت الحادث.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

مباحث التموين في رحلة ضبط الأسعار والتصدي لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 18 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تصادم سيارتين، والذى نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتج عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية ورفع أثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
منزل القتيل

«قتيل فاتورة الميه».. ماذا جرى في عقار شبرا الخيمة؟

«فتحي» و«ناصر»، مسنان يعرفان بعضهما البعض منذ زمن بعيد، بسبب ظروف الجيرة التي جمعتهما معًا؛ فالأول يسكن داخل عقار بشبر الخيمة، والثاني مستأجر لمحل دواجن في نفس العقار، اعتاد العجوزان الجلوس معًا بسبب سِنهما المتقارب في أول الستينيات.. يوم الجمعة الماضية تشاجرا سويًا بسبب الخلاف على قيمة فاتورة المياه الخاصة بالمنزل، لينته الشجار بينهما بمقتل الحاج «فتحي» وسط دهشة الحاج «ناصر»، الذي لم يصدق أنه قتل جاره بيديه المجردتين فقط. «التحرير» انتقلت إلى شارع النور بمنشية عبدالمنعم رياض للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث.
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