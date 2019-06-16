في «اقتحام السجون»..ماذا قال «العزب» أمام قاضي مرسي؟

قال الشاهد إنه ضبطت وثيقة بعنوان «ماذا نحن فاعلون؟ بحوزة خيرت الشاطر تنص على تأهيل العناصر بدنيا وعسكريا وكيفية إدخال الراغبين في الجهاد لداخل فلسطين

تحرير:تهامى البندارى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، سماع مرافعات فريق دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المتداولة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. تستعرض «التحرير» عبر التقرير التالي، تفاصيل شهادة اللواء عادل العزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بقطاع الأمن الوطني.

قال اللواء عادل العزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته إنه مسئول عن مجموعة من الضباط لمتابعة النشاط الإخواني داخل البلاد وخارجها، ولكن الأصل في الاختصاص بداخل البلاد، موضحا أن التنظيم الدولي للإخوان اتفق مع الدول الغربية على تقسيم دول الشرق الأوسط وبدء التخطيط لاقتحام الحدود منذ 7 سنوات

قال اللواء عادل العزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته إنه مسئول عن مجموعة من الضباط لمتابعة النشاط الإخواني داخل البلاد وخارجها، ولكن الأصل في الاختصاص بداخل البلاد، موضحا أن التنظيم الدولي للإخوان اتفق مع الدول الغربية على تقسيم دول الشرق الأوسط وبدء التخطيط لاقتحام الحدود منذ 7 سنوات قبل الأحداث فى عام 2004.



أضاف «العزب» أن لديه معلومات عن واقعة اقتحام الحدود الشرقية للبلاد وكذلك السجون، مشيرا إلى أن تلك الوقائع تمثل حركة في سلسلة طويلة من مخطط كبير أعدته أجهزة استخبارات أمريكية بالتنسيق مع أجهزة استخبارات غربية بينها إنجلترا وفرنسا، وجرى تنفيذ الخطة بواسطة التنظيم الدولي للإخوان وأجنحته بالشرق الأوسط، واستهدفت تلك الخطة منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، والهدف الإستراتيجي كان إحداث حالة من الفوضى العارمة بالشرق الأوسط، واعتمد المخطط على عدة محاور منها طائفي واقتصادي وعسكري.





وأشار الشاهد إلى أن المحور العسكري كان أحد أهم أهدافه اقتحام الحدود، واستمر المخطط لمدة 7 سنوات تقريبا منذ عام 2004، حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، مع وسطاء من أجهزة استخبارات غربية، على تنفيذ الشق العسكري، وشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيرة وإخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط لخدمة إسرائيل، وكان من بين هذه الدول أيضا تركيا وإيران وقطر، وأنها لم تكن المرة الأولى، فسبق أن نفذوا هذا المخطط في أفغانستان، فهي خطة حرب كانت معلنة منذ فترة صرح بها الرئيس الأمريكي بوش الابن، وأعلن أنه سيقوم بحرب على العرب والمسلمين بالمنطقة.

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تابع اللواء «العزب» لافتا إلى أن محمد مرسي تولى منصب عضوية مكتب الإرشاد العالمي في فترة التسعينات، مؤكدا أنه وفي بداية التسعينات ظهرت بوادر انشقاقات داخل التنظيم كانت لعدة أسباب من أهمها غزو العراق للكويت، وفوجئ جناح التنظيم الدولي بالكويت بموقف التنظيم الدولي الذى ساعد الرئيس صدام حسين في غزو العراق للكويت، وعقد التنظيم عقب هذه الانشقاقات اجتماعا عام 1991 بمدينة إسطنبول، وكلف مكتب الإرشاد حينها مجلس شورى الجماعة بإعادة صياغة بعض بنود اللائحة القديمة، ووضع اللائحة الجديدة السارية حتى الآن.



أكد مسئول ملف الجماعة بجهاز الأمن الوطني، أن الرئيس المعزول محمد مرسى تولى عضوية مكتب الإرشاد العالمي، في حين تولى محمد بديع، مسئول عن قسم التربية قبل توليه منصب المرشد، وتابع: «التنظيمات الجهادية وتنظيم داعش والقاعدة انتهجوا أفكار سيد قطب الدموية، كما أن قيادات التنظيم الجديد للإخوان وضعوا شرطا أن يكون المنضمون للمكتب أفكارهم قطبية وقاموا بإحاطة كافة القيادات التي تتبع فكر حسن البنا، وجاؤوا بالمرشد محمد بديع الذي يتأثر كثيرا بقائده الدموي سيد قطب -على حسب قوله- وعلى رأس مكتب الإرشاد الجديد، اختاروا عنصرا يعتنق الأفكار القطبية وأطاحوا بقيادات مثل محمد سيد حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح وهى قيادات جيل الوسط بالتنظيم.



وأشار الضابط إلى أن جميع التيارات بداية من الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد ومرورا بتنظيم القاعدة حتى «داعش» هي أفكار سيد قطب، تنتهج مبدأ تكفير الحاكم والمجتمع، وقام بنشر ذلك في أوساط الجماعة خلال الستينات من خلال كتاب «معالم على الطريق»، موضحا أن مخابرات دول أجنبية اتفقت مع الإخوان لتنفيذ مؤامرة تقسيم الشرق الأوسط لدويلات، شارحا مخطط تقسيم الشرق الأوسط الذي أعدته أجهزة استخبارات أمريكية مع أجهزة استخبارات غربية، مستعينين في ذلك بالتنظيم الدولي للإخوان لتنفيذ الخطة، بغرض إحداث فوضى في الشرق الأوسط، وقد اعتمد المخطط على عدة محاور منها سياسة واقتصادية وقبلية، ومنها المحور العسكري.



وانتقل الشاهد ليوضح أن صفوت حجازي ورفاعة الطهطاوي كانا من الخلايا النائمة للإخوان، ومنع عليهم الاتصال بالجماعة وكان لهم أدوار دولية، منوها بأن جماعة الإخوان في مصر أحد أفرع التنظيم الدولي، ويكون المرشد العام للإخوان فى مصر هو المرشد العام للتنظيم الدولي، واتخذ التنظيم في مصر الشكل الهرمي.



واستكمل عادل العزب، حديثه أمام «قاضي مرسي»، ليؤكد أن مكتب الإرشاد ضم 18 عضوا من بينهم مرسي ومحمد علي بشر وخيرت الشاطر وآخرون، وتم تشكيل مكتب شورى التنظيم وضم أيمن هدهد والزمر وعصام الحداد، ومن القليوبية محمد البلتاجي، ومن الإسكندرية صبحى صالح، ومن أسيوط علي ثابت، ومن الجيزة السيد النزيلي، منوها بأن الجماعة كانت لها خلايا نائمة ممنوع عليهم الاتصال بالتنظيم لهم أدوار خارجية محددة، ومن ضمن الخلايا النائمة صفوت حجازي ورفاعة الطهطاوي.

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ولفت مسئول نشاط الجماعة بالجهاز المعلوماتي، إلى أن مرسي أصدر قرارات بدخول عناصر من حماس لمصر رغم صدور قرار لها بمنع الدخول عبر المطار، مشيرا إلى أن الطرف الثالث في المؤامرة على الشرق الأوسط هى حركة حماس وجناحها العسكري «كتائب عز الدين القسام» و«جيش الإسلام» في فلسطين و«التوحيد والجهاد» في سيناء، و«الحرس الثوري» و«حزب الله»، وجميعها اشتركت في تنفيذ مؤامرة اقتحام السجون، مؤكدا أن مرسي أصدر قرارات للعديد من عناصر حماس بدخول مصر رغم وجود قرارات بمنعهم من الدخول، كما أصدر قرارا بالعفو عن عناصر تكفيرية، وأعطى قرارات للأمن العام بعدم تفتيش سيارات بعينها أثناء دخولهم منفذ رفح، وعقب «عناصر الإخوان بايعوا داعش لخدمة أهداف الجماعة».

وتساءل الضابط الشاهد: لماذا استعانت أمريكا بالتنظيم الدولي للإخوان؟ قبل أن يجيب على نفسه «التنظيم الدولي انتشر فى الشرق الأوسط، وامتلك سلاحا عسكريا في فلسطين وتحديدا مع حركة حماس، واستعانت أمريكا بهذا التنظيم في حرب أفغانستان عن طريق محمد مهدى عاكف، منوها بأن الحزب الحاكم الذي يترأسه أردوغان هو أحد روافد تنظيم الإخوان ويسعى من خلاله للخلافة الإسلامية.

تابع مشيرا إلى أنه ضبطت وثيقة بعنوان «ماذا نحن فاعلون؟» بحوزة قضية متهم فيها خيرت الشاطر تؤكد بدء تدريب عناصر الإخوان عسكريا منذ عام 2005، وهى الوثيقة التي ضبطت معه فى القضية 2 لسنة 2007 تنص على تأهيل العناصر بدنيا وعسكريا، وكيفية إدخال الراغبين في الجهاد لداخل فلسطين، وتفعيل روح الجهاد، وتجهيز سيناء بخبراء عسكريين والتغطية بمشروعات صناعية، بدء برنامج عملي للتدرب على حمل السلاح، والعمل على نشر الدعوى داخل أجهزة قوات الأمن، تربية الكوادر على كيفية الحديث داخل المواصلات العامة والتواصل مع المواطنين، ويوجد محور الجهاد الشعبى وهو حشد القوى الإسلامية بمسيرات تنتهى بنزول الجماهير في الشارع.

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واستكمل موضحا أن الوثيقة فيها محور تقني للعمل على إنشاء خنادق بسيناء، وقواعد صواريخ، ومجلس شورى الإخوان الجماعة وافق على ما جاء بالوثيقة، وكلف مكتب الإرشاد الكتاتني وسعد عصمت الحسيني وحازم فاروق والبلتاجي وعصام الحداد وسيد عبد المقصود، وأسامة سعد، بإجراء اتصالات مع حماس وقيادات التنظيم الدولي للتشاور بين قيادات الإخوان، مع قيادات حماس، وكانت تلك اللقاءات تتم في تركيا ولبنان.