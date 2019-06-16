أسعار ومواعيد قطارات السكة الحديد في «بطولة إفريقيا»

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

قطارات السكة الحديد

بالتزامن مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، نشرت هيئة السكك الحديدية مواعيد تشغيل القطارات «المميزة والمكيفة»، بخطوط الإسكندرية ومدن القناة، حيث أعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مواعيد خطوط: «القاهرة - الإسكندرية»، «القاهرة - السويس»، «القاهرة - الإسماعيلية»، بما يتناسب مع مواعيد إقامة مبارايات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وفى سياق متصل، بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة، طرح اشتراكات خطوط الأتوبيسات التي خصصتها لخدمة ونقل جماهير بطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحة أنه تم تخفيض قيمة الاشتراك ليصبح 75 جنيهًا بدلا من 190 جنيهًا، ويتيح هذا الاشتراك لحامله الانتقال بين جميع خطوط الهيئة الخاصة بالبطولة خلال فترة إقامتها. كانت هيئة