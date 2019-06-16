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أسعار ومواعيد قطارات السكة الحديد في «بطولة إفريقيا»

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
بالتزامن مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، نشرت هيئة السكك الحديدية مواعيد تشغيل القطارات «المميزة والمكيفة»، بخطوط الإسكندرية ومدن القناة، حيث أعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مواعيد خطوط: «القاهرة - الإسكندرية»، «القاهرة - السويس»، «القاهرة - الإسماعيلية»، بما يتناسب مع مواعيد إقامة مبارايات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
وفى سياق متصل، بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة، طرح اشتراكات خطوط الأتوبيسات التي خصصتها لخدمة ونقل جماهير بطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحة أنه تم تخفيض قيمة الاشتراك ليصبح 75 جنيهًا بدلا من 190 جنيهًا، ويتيح هذا الاشتراك لحامله الانتقال بين جميع خطوط الهيئة الخاصة بالبطولة خلال فترة إقامتها. كانت هيئة
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امتحانات-ثانويه-عامة

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوفاة «محمد . ر .أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة إمتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
الدكتور طارق شوقي

«التعليم» تعتمد نتيجة عينة «عربي الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية، البالغ عددها 19 ألفًا و560 طالبًا وطالبة، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفًا و799 طالبا وطالبة، بنسبة 96.55%.
مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

في قاعدة محمد نجيب.. مصر وتوجو في تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب

دعما للأمن الإفريقي في مواجهة المخاطر التي تهدد استقرار دول القارة واصلت عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.
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ننشر ملامح التشكيل شبه النهائي لهيئة مكتب «الصحفيين»

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات لـ"التحرير"، عن ملامح التشكيل شبه النهائي لمجلس النقابة، والمزمع الإعلان عنه بصورة رسمية اليوم، بعد توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النقابة فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة.
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

وزير النقل: تطوير السكة الحديد يبدأ من الورش

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية، المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات، وذلك خلال جولته بورش آيرماس، لمتابعة أعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مؤكدا أنه منذ بداية توليه حقيبة النقل أوضح أن العمل سيكون على مدار الساعة، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد، باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل، لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة.
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كامل الوزير يتفقد ورش السكة الحديد بكوم أبو راضي

يتفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، ورش عربات كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمحافظة بني سويف، المتخصصة في صيانة وإجراء العمرات لعربات الركاب المكيفة والمميزة. وقال محمد عز المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن جولة الوزير هدفها متابعة أعمال الصيانة وتنفيذ القرارات السابقة والاستماع لطلبات العاملين بالورش، إذ أن هذه المرة الثانية التي يتفقد فيها الوزير ورش أبو راضي، التي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة 75 فدانا، وبعدها سيتفقد الوزير محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية.
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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الطيران تنهي استعداداتها لاستضافة كأس الأمم

من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، أنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة كل الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، التى ستقام خلال شهر يونيو الحالي، وعقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها، للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث.
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