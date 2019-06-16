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ننشر ملامح التشكيل شبه النهائي لهيئة مكتب «الصحفيين»

«شبانة» سكرتيرا عاما و«عبد الرحيم» وكيلا أول ورئيس لجنتي التأديب والتدريب.. و«ميري» رئيسا للجنة القيد.. ويونس أمينا للصندوق و«عبد الحفيظ» رئيسا للإسكان.. و«بدر» للحريات
تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات لـ"التحرير"، عن ملامح التشكيل شبه النهائي لمجلس النقابة، والمزمع الإعلان عنه بصورة رسمية اليوم، بعد توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النقابة فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة.
ويتضمن التشكيل -بحسب المصادر- تولي الكاتب الصحفي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، ويتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول النقابة بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب وينوب عن النقيب في جميع صلاحياته حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة، بينما يتولى خالد ميري منصب وكيل ثاني النقابة ورئيس
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امتحانات-ثانويه-عامة

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوفاة «محمد . ر .أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة إمتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
الدكتور طارق شوقي

«التعليم» تعتمد نتيجة عينة «عربي الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية، البالغ عددها 19 ألفًا و560 طالبًا وطالبة، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفًا و799 طالبا وطالبة، بنسبة 96.55%.
مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

في قاعدة محمد نجيب.. مصر وتوجو في تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب

دعما للأمن الإفريقي في مواجهة المخاطر التي تهدد استقرار دول القارة واصلت عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.
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أسعار ومواعيد قطارات السكة الحديد في «بطولة إفريقيا»

بالتزامن مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، نشرت هيئة السكك الحديدية مواعيد تشغيل القطارات «المميزة والمكيفة»، بخطوط الإسكندرية ومدن القناة، حيث أعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مواعيد خطوط: «القاهرة - الإسكندرية»، «القاهرة - السويس»، «القاهرة - الإسماعيلية»، بما يتناسب مع مواعيد إقامة مبارايات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
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ضياء-رشوان

بعد تأخر 3 أشهر..«الصحفيين» تجتمع لتشكيل هيئة المكتب

بعد تأخر دام قرابة الـ3 أشهر، يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم "الأحد"، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، التي تعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وشهدت الفترة الماضية سلسلة من المناقشات والمشاورات الخاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة من أجل الوصول للتوافق على تشكيل هيئة المكتب، كما شهدت لقاءات خاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة خارج أروقة مجلس النقابة من أجل التوافق ولم الشمل، إلا أن تعنت بعض الأعضاء في التوافق حال دون ذلك في فترة مبكرة.
ضياء-رشوان (2)

نقيب الصحفيين يعلن موعد انعقاد اجتماع مجلس النقابة

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في بيان مقتضب له، اليوم الجمعة، إنه تقرر عقد اجتماع المجلس، في الساعة السادسة مساء بعد غد الأحد، موضحا أن جدول الأعمال يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال. يذكر أنه في مايو الماضي، أعلن رشوان، عن موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه، مؤكدا أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت.
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70 سنة حب و70 يومًا زواج.. وفاة «عريس الصحفيين»

تُوفي الكاتب الصحفي حسين قدري، رئيس التحرير الأسبق لمجلة الإذاعة والتليفزيون، عن عمر ناهز 86 عامًا. وجاءت فاجعة الموت بعد نحو 70 يومًا من زواج "عريس الصحفيين" بحبيبته الأولى، في 21 مارس الماضي، وهي الأديبة عصمت صادق "81 سنة" عقب قصة حب جمعتهما بعد فراق أكثر من 70 سنة. وكانت جملة "الحب ليس له تاريخ صلاحية"، لخّصت الاحتفالية التي شهدتها نقابة الصحفيين، بمناسبة زواج قدري وعصمت.
نقابة-الصحفيين

وفاة الصحفي جمال أبو طالب: شارك في تغطية حرب أكتوبر

توفي، اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي جمال أبو طالب رئيس قسم التحقيقات الصحفية الأسبق في وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن عمر يناهز 80 عاما، لتفقد بذلك الوكالة أحد أبنائها المخلصين. وعمل أبو طالب عمل محررا عسكريا للوكالة خلال الفترة من 1967 حتى 1973، وشارك في تغطية انتصارات حرب أكتوبر كما عمل مراسلا للوكالة في اليمن، ثم سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل بصحيفة "الاتحاد"، ثم مستشارا لرئيس تحرير الوكالة، وتولى الإشراف على قسم التحقيقات الصحفية والتصوير بها.
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