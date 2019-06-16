التحرير أول ماطالب بحقها.. قرار جديد لسائق لودر شبرا

والد الطالبة: سائق المقطورة قالي نحل الموضوع ودي وأجبلك محامي على حسابي.. ومافيش مسئول عزاني.. شقيقة القتيلة: دماغ أختي انفجرت تحت عجلات اللودر
بمرور شهر على الواقعة، والتى كانت عاشر يوم رمضان الماضى، أمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بإحالة سائق لودر متهم بقتل فتاة دهسًا أثناء عبورها الطريق للمحاكمة الجنائية..
وفى السطور القادمة نكشف لقاء "التحرير" بأسرة الطالبة والتى قال خلالها والدها «أنا نفسي صوتي يوصل لكل مسئول فى مصر لحد رئيس الجمهورية اللى هو أب لكل المصريين، وأكيد لما يعرف موضوع بنتي مش هيسكت وأنا بنتى ماتت ومش هعرف أجيب حقها ولا كأن اللي ماتت دي بني آدم وعروسة مالحقتش أفرح بيها".
بدموع مخلوطة بالأسى وبصوت مبحوح قابلنا سعد الدين إبراهيم 52 سنة، والد الطالبة ليلي التى لقيت مصرعها فى الساعات الأولى في صباح العاشر من رمضان الماضي، أسفل عجلات لودر حي شبرا الخيمة أول في أثناء رفع القمامة من الشارع، خلال توجهها للامتحان بالمدرسة الثانوية بالمنطقة.
روح لأهلها أحسن
الحزن يسكن شارع 10
بدموع مخلوطة بالأسى وبصوت مبحوح قابلنا سعد الدين إبراهيم 52 سنة، والد الطالبة ليلي التى لقيت مصرعها فى الساعات الأولى في صباح العاشر من رمضان الماضي، أسفل عجلات لودر حي شبرا الخيمة أول في أثناء رفع القمامة من الشارع، خلال توجهها للامتحان بالمدرسة الثانوية بالمنطقة.
روح لأهلها أحسن
الحزن يسكن شارع 10 بمنطقة شبرا الخيمة أول، منذ وقوع الحادث الأليم، فيما يسرح الأب في ملكوت آخر على وقع آيات الذكر الحكيم التي انطلقت من مذياع إذاعة القرآن الكريم، هنا الكل يفتقد ليلى العروس التي كانت خطبتها في العيد.
انتقلت "التحرير" لمكان الحادث، البداية كانت مع أحمد محروس، عامل بكشك وشاهد عيان على الجريمة البشعة، قائلا إن الحادث وقع بالتحديد في الساعة التاسعة صباحًا عندما كانت سيارة مقطورة التابعة لحي شبرا متوقفة وأمامها لودر الحي يرفع القمامة من وسط الطريق، بينما كان متواجدا داخل الكشك «مرة واحدة سمعنا صوت صريخ من السيدات "حاسب ياعم إنت دهست البت.. حاسب ياعمي" وهنا خرجت من الكشك فوجدت الطالبة مدهوسة أسفل عجلات اللودر».
وأضاف محروس: «المنظر كان بشعا دماغ البنت كانت معجونة تحت علات اللودر، ربنا يصبر أهلها بس هو طبعا مكانش قاصد».
وهنا خطفت بائعة خضار متواجدة على الرصيف طرف الحديث قائلة، «يابني بلاش تكلمنا فى اللى حصل إمبارح علشان مش عارفين ننام من بشاعة الموقف ده، مافيش كدة فى الدنيا".
وأضافت بائعة الخضار، أن المواطنين طلبوا منها قطعة قماش لتغطية الجثة لحين وصول سيارات الإسعاف التى جاءت بعد مرور ساعة تقريبا من الحادث»، قبل أن تستطرد في براءة «عارف ياولدى الصح إنك تروح لبيت البنت دى علشان أنا شوفت أخوها كان مموت نفسه من العياط عليها من إمبارح بص هما ساكنين آخر الشارع ده".
مافيش مسئول عزاني
داخل شقة متوسطة تفوح رائحة الجميلة ليلى، والدها ركب الحزن فؤاده بينما انزوت شقيقتها رحاب في ركن تسترجع ذكريات الطفولة مع أختها الراحلة أما والدتها وشقيقها ياسر فطلبتهما النيابة العامة لسماع أقوالهما ومباشرة التحقيقات فى القضية.
بصعوبة وفي غضب تحدث والد الطالبة ليلى قائلا إنه علم الخبر المشؤوم عندما جاء إليه سائق اللودر وكان معه شخص آخر وطلبا مقابلة ابنه "ياسر" وفى بداية الأمر ظن أنهما من رجال الشرطة نظرًا لعدم إخبارهما سبب مقابلة ابنه وإصرارهما على ذلك، وبمرور دقائق وجد ابنى يصرخ فى الشارع وهنا عرف أن "ليلي" دهست أسفل لودر الحي.
وأوضح الأب أنه بسبب إصابة قدمه بالعجز أخذ "توك توك" لأول الشارع وعند وصوله شاهد ابنته مغطاة بملاية قماش وعند رفعها وجد مخ ابنته خارج رأسها... وهنا توقف والد الطالبة عن الحديث بسبب تذكره لمشاهد الحادث، بينما التقطت أطراف الحديث شقيقتها "رحاب" وأخبرتنا أن القتيلة كان محددا موعد خطوبتها عقب شهر رمضان المبارك ولكن إرادة الله أن تكون عروسا فى الجنة.
وعاد الوالد للحديث مرة أخرى قائلا إنه فى المساء جاء إليه سائق السيارة المقطورة وهو كان المرافق لسائق اللودر المتهم فى القضية، وعقب انتهاء العزاء قال لي "نحل الموضوع بشكل ودي وأجبلك محامي على حسابي" ولكني أنهيت الحديث معه ودخلت شقتي وتركته، وآخر حاجة أقولها "ليه مافيش مسئول واحد جه وقالى البقاء لله ده لو كان لودر الحي دهس قطة جمعية الرفق بالحيوان لا اتقلبت الدنيا.. بس هقول إيه حقي عند ربنا حسبي الله ونعم الوكيل".
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