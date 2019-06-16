جريمة

التحرير أول ماطالب بحقها.. قرار جديد لسائق لودر شبرا

والد الطالبة: سائق المقطورة قالي نحل الموضوع ودي وأجبلك محامي على حسابي.. ومافيش مسئول عزاني.. شقيقة القتيلة: دماغ أختي انفجرت تحت عجلات اللودر
تحرير:يونس محمد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
والد ليلي
والد ليلي
بمرور شهر على الواقعة، والتى كانت عاشر يوم رمضان الماضى، أمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بإحالة سائق لودر متهم بقتل فتاة دهسًا أثناء عبورها الطريق للمحاكمة الجنائية.. وفى السطور القادمة نكشف لقاء "التحرير" بأسرة الطالبة والتى قال خلالها والدها «أنا نفسي صوتي يوصل لكل مسئول فى مصر لحد رئيس الجمهورية اللى هو أب لكل المصريين، وأكيد لما يعرف موضوع بنتي مش هيسكت وأنا بنتى ماتت ومش هعرف أجيب حقها ولا كأن اللي ماتت دي بني آدم وعروسة مالحقتش أفرح بيها".
بدموع مخلوطة بالأسى وبصوت مبحوح قابلنا سعد الدين إبراهيم 52 سنة، والد الطالبة ليلي التى لقيت مصرعها فى الساعات الأولى في صباح العاشر من رمضان الماضي، أسفل عجلات لودر حي شبرا الخيمة أول في أثناء رفع القمامة من الشارع، خلال توجهها للامتحان بالمدرسة الثانوية بالمنطقة. روح لأهلها أحسن الحزن يسكن شارع 10
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انقلاب-سيارة-علي-الطريق-الدائري (2)

شلل مروري بـ«دائري المريوطية» بسبب انقلاب سيارة نقل

تسبب انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، في حدوث شلل مروري في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى محور صفط اللبن، وتوقفت حركة السيارات على الطريق، وأصيب الطريق بشلل تام، جراء الحادث، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بينما عززت إدارة مرور الجيزة من خدماتها بالطريق ودفعت بسيارات الإغاثة للعمل على سرعة تسيير الحركة المرورية، في الوقت الذي تم فيه رفع حطام الحادث، ضمانا لعدم حدوث تكدس مروري في الاتجاهين، كما انتشر رجال الأمن وطالبوا قائدي المركبات باتباع تعليمات المرور.
.رادار-مرور

رفع 11 سيارة متروكة بالشوارع وضبط 1747 مخالفة رادار

في حملات أمنية للإدارة العامة للمرور، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، تمكنت الإدارة برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من ضبط 1747 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة، وشدد مدير المرور على تكثيف الخدمات والحملات المرورية، لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة، كما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة،
سيولة-مرورية -

«سيولة مرورية وكثافات متحركة».. تعرف على حالة الطرق

شهدت أغلب المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار أمني لرجال المرور، فيما شهدت بعض الطرق كثافات مرورية منخفضة ومتحركة تزامناً مع ذهاب المواطنين لأعمالهم؛ حيث شهد كورنيش النيل سيولة مرورية ملحوظة في الاتجاهين من وإلى ميدان عبدالمنعم رياض، عدا الجزء المقابل لمبنى ماسبيرو، شهد كثافة مرورية بسبب توقف بعض السيارات لإنزال العاملين بـ"ماسبيرو"، كما شهدت الكبارى الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية واضحة.
محاكمة لجين

«الحكم على وزير الزراعة وتخابر مرسي» أبرز المحاكمات

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات الهامة، اليوم الاثنين، أبرزها الحكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ونظر معارضة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه غيابياً سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، فى اتهامه بالتهرب الضريبي، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا، وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
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زكريا-عزمى (3)

«العادلي» وزكريا عزمي خارج قوائم الكسب غير المشروع

أصدر جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، قرارًا برفع أسماء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأولاده وزوجته من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد إصدار حكم بات ببراءة "العادلي" من تهمة الكسب غير المشروع. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا في 19 مارس 2015 (حكم أول درجة)، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، المتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأولاده وزوجته، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائيا.
جثة (3)

مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين صدمهم ميكروباص في حلوان

لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الجمعة، بعدما صدمتهم سيارة ميكروباص في أثناء تواجدهم أعلى الرصيف أمام أحد المستشفيات في مدينة حلوان، ما أدى إلى توقف حركة المرور، من جهتها انتقلت أوناش تابعة لإدارة المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المُتوفى والسبعة المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق في حلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل عدد من رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
ترامادول

إحباط تهريب صفقة ترامادول بـ10 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إحباط محاولة تشكيل عصابي، تهريب كمية كبير من الأقراص المخدرة وقت الإفطار، قدرت ثمن الصفقة بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. تعود الواقعة، عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب الأقراص المخدرة بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربى للبلاد، وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة مستغلين وقت "الإفطار" فى محاولة لتبديد جهود المكافحة.
جثة

تشريح جثة عامل قفز من الطابق السابع بسبب جاره

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تشريح جثة عامل، ألقى بنفسه من الطابق السابع من شقة سكنية فى منطقة الوراق، ومات فى الحال، وصرحت بدفنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، أن خلافات نشبت بين المتوفى وأحد جيرانه، دفعته لإشعال النيران فى شقة جاره، ثم إلقاء نفسه من الطابق السابع، كما تبين من مناظرة الجثة إصابتها بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة، فضلا عن حدوث نزيف داخلى أدى إلى الوفاة.
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