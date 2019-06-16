التحرير أول ماطالب بحقها.. قرار جديد لسائق لودر شبرا

والد الطالبة: سائق المقطورة قالي نحل الموضوع ودي وأجبلك محامي على حسابي.. ومافيش مسئول عزاني.. شقيقة القتيلة: دماغ أختي انفجرت تحت عجلات اللودر

تحرير:يونس محمد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

والد ليلي

بمرور شهر على الواقعة، والتى كانت عاشر يوم رمضان الماضى، أمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بإحالة سائق لودر متهم بقتل فتاة دهسًا أثناء عبورها الطريق للمحاكمة الجنائية.. وفى السطور القادمة نكشف لقاء "التحرير" بأسرة الطالبة والتى قال خلالها والدها «أنا نفسي صوتي يوصل لكل مسئول فى مصر لحد رئيس الجمهورية اللى هو أب لكل المصريين، وأكيد لما يعرف موضوع بنتي مش هيسكت وأنا بنتى ماتت ومش هعرف أجيب حقها ولا كأن اللي ماتت دي بني آدم وعروسة مالحقتش أفرح بيها".

بدموع مخلوطة بالأسى وبصوت مبحوح قابلنا سعد الدين إبراهيم 52 سنة، والد الطالبة ليلي التى لقيت مصرعها فى الساعات الأولى في صباح العاشر من رمضان الماضي، أسفل عجلات لودر حي شبرا الخيمة أول في أثناء رفع القمامة من الشارع، خلال توجهها للامتحان بالمدرسة الثانوية بالمنطقة. روح لأهلها أحسن الحزن يسكن شارع 10