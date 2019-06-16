رسميًا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه ماوريسيو ساري

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

ماوريسيو ساري

وافق نادي تشيلسي على رحيل مدربه ماوريسيو ساري رسميًا إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، وأشار موقع "فور فور تو" إلى اقتراب ساري من التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع السيدة العجوز، ليخلف بالتالي ماسيمليانو أليجري، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن وصول ساري إلى يوفنتوس يوم الجمعة المقبل، ويأتي ذلك بعدما أشرف ساري على تدريب تشيلسي الصيف الماضي خلفًا لأنطونيو كونتي، بعد 3 سنوات قضاها في نابولي، ليعود سريعًا من جديد إلى أجواء الدوري الإيطالي.

وقاد ساري تشيلسي لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، إلى جانب التتويج بلقب الدوري الأوروبي والوصول لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي، إلا أن أسلوب لعبه لم يكن مقنعًا بالنسبة لجماهير تشيلسي. ومن المنتظر أن يتولى ساري تدريب يوفنتوس الذي

وقاد ساري تشيلسي لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، إلى جانب التتويج بلقب الدوري الأوروبي والوصول لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي، إلا أن أسلوب لعبه لم يكن مقنعًا بالنسبة لجماهير تشيلسي.



ومن المنتظر أن يتولى ساري تدريب يوفنتوس الذي هيمن على لقب الدوري الإيطالي في آخر 8 سنوات، وذلك بعد رحيله مدربه ماسيمليانو أليجري بنهاية الموسم المنقضي، وارتبط اسم أليجري بتدريب تشيلسي، إلا أنه أعلن يوم الخميس الماضي، بأنه سيحصل على راحة لمدة عام.



وبات فرانك لامبارد، مدرب ديربي كاونتي، أبرز المرشحين لتدريب البلوز، وإذا حدث ذلك، فسيصبح حينها أول إنجليزي يتولي تدريب تشيلسي في آخر 23 عامًا.

