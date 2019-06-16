سيارات جديدة انخفضت أسعارها بعد تراجع الدولار

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه وإم جي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية وإم جي البريطانية- الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو، وإم جي 6 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
إم جي 6
أعلن وكيل السيارة البريطانية- الصينية في مصر MG -شركة بريطانية اشترتها شركة SAIC الصينية- عن تحريك سعر السيارة MG6، بقيمة 20 ألف جنيه مع إلغاء الفئة القياسية من هذا الطراز، وذلك بعدما انخفض سعر صرف الدولار من 17.97 إلى 16.87 جنيه.
وأشار وكيل السيارة MG6 في مصر، إلى انخفاض سعر فئة الـ«كومفورت»
إم جي 6
أعلن وكيل السيارة البريطانية- الصينية في مصر MG -شركة بريطانية اشترتها شركة SAIC الصينية- عن تحريك سعر السيارة MG6، بقيمة 20 ألف جنيه مع إلغاء الفئة القياسية من هذا الطراز، وذلك بعدما انخفض سعر صرف الدولار من 17.97 إلى 16.87 جنيه.
وأشار وكيل السيارة MG6 في مصر، إلى انخفاض سعر فئة الـ«كومفورت» من 350 إلى 320 ألف جنيه بفارق 30 ألف جنيه، كما انخفضت فئة «لكجري» من 380 إلى 350 ألف جنيه، مقررًا إلغاء الفئة الأولى «ستاندرد».
وتعتمد السيارة MG6 الجديدة كليا على محرك سعة 1500 سي سي مع شاحن تيربو بقوة 169 حصانا، مرتبط بناقل حركة أتوماتيكي من 7 نقلات، وتضم السيارة تجهيزات متنوعة من أبرزها وسائد هوائية أمامية وجانبية، وأنظمة الفرامل والأمان المتطورة، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل إيقاف إلكترونية، وأضواء زينون، وإضاءة أتوماتيكية، وفتحة سقف، وكاميرا للرؤية الخلفية ومستشعرات في الخلف، وعجلات رياضية من قياس 17 و18 بوصة، ونظام تحكم بالمناخ مع نطاقين لدرجة الحرارة ومخارج للمقاعد الخلفية، ومثبت سرعة متكيف، ونظام دخول وتشغيل المحرك بدون مفتاح، ومقعد كهربائي للسائق في 6 اتجاهات، وشاشة بقياس 8 بوصات تعمل باللمس مع ربط الهاتف المحمول، وأوامر صوتية وبلوتوث وغيرها.
وكانت شركة SAIC الصينية قد كشفت في مارس الماضي عن نسخة جديدة عالية الأداء من موديل MG6 باسم إكس باور، تحمل نفس اسم سيارة قدمتها الشركة بين عامي 2003 و2005.
شيفروليه ماليبو
أعلن وكيل السيارة شيفروليه في مصر عن تخفيض أسعار السيارة «ماليبو» بفئاتها الثلاث بقيم تتراوح بين 30 ألف و40 ألف جنيه، معزيًا هذا التخفيض إلى خفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وانخفض سعر الفئة الأولى LS من 450 إلى 420 ألف جنيه أي بفارق 30 ألف جنيه، كما انخفضت الفئة الثانية LT من 490 إلى 460 ألف جنيه بفارق 30 ألف جنيه، وأخيرا فئة القمة LTZ من 540 إلى 500 ألف جنيه بفارق 40 ألف جنيه.
وتطرح شيفروليه أيقونتها «ماليبو» بمحرك سعة 1500 سي سي مع شاحن تيربو بقوة 163 حصانا، يرتبط بناقل أتوماتيكي من 6 نسب، وبفضل محركها تتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر/ س في خلال 9.2 ثانية، وتصل ماليبو إلى سرعة قصوى 215 كيلومترا/ س، وتستهلك 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
ومن أبرز تجهيزات فئة LTZ ست وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل ABS وEBD، ونظام ESP للثبات الديناميكي، وتحكم في الاحتكاك، ونظام منع تدحرج السيارة للخلف عند بدء الحركة على المرتفعات، وكاميرا للرؤية الخلفية بدقة HD، ومستشعرات لإيقاف السيارة في الأمام والخلف، ونظام تحكم في المناخ أتوماتيكي مع نطاقين لدرجة الحرارة، ومقعد كهربائي للسائق في 8 اتجاهات، ومقاعد مغطاة بالجلد، ومثبت سرعة، وعجلات رياضية من قياس 18 بوصة وغيرها.
حصل الموديل الجديد من ماليبو على شبك أمامي جديد أكبر حجمًا وذي تصميم سداسي الشكل، يحتوي بداخله على قطع من الكروم ذات تصميم مغزلي، وحصل أيضا على مصابيح أمامية بشكل جديد ذات تصميم حاد مسحوب إلى طرفي السيارة بتقنية ليد، واختلفت أيضًا مصابيح الضباب في أسفل المصد.