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سيارات جديدة انخفضت أسعارها بعد تراجع الدولار

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه وإم جي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
تحرير:كريم ربيع ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
MG6
MG6
أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية وإم جي البريطانية- الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو، وإم جي 6 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
إم جي 6 أعلن وكيل السيارة البريطانية- الصينية في مصر MG -شركة بريطانية اشترتها شركة SAIC الصينية- عن تحريك سعر السيارة MG6، بقيمة 20 ألف جنيه مع إلغاء الفئة القياسية من هذا الطراز، وذلك بعدما انخفض سعر صرف الدولار من 17.97 إلى 16.87 جنيه. وأشار وكيل السيارة MG6 في مصر، إلى انخفاض سعر فئة الـ«كومفورت»
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ملتقى-بناة-مصر‎

شركات المقاولات المصرية تسعى للفوز بإعمار دول الجوار

انطلقت فعاليات ملتقى «بناة مصر»، اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الذي يبحث فى دورته الخامسة الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية فى إعادة إعمار دولتى ليبيا والعراق، والمشاركة في مشروعات الربط التى تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، حيث يلتقى من خلاله 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي وعربى، لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة السمراء. فهل ينجح في اقتحام هذه الأسواق أم لا؟
حديد

بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي.. التركي يتصدر السوق

موجة ارتفاعات سيطرت على السوق المحلية من حديد التسليح خلال الأشهر الثلاثة الماضية وقدر الارتفاع الأول فى الأسعار بنحو 200 جنيه ثم تلتها زيادة أخرى بنحو 150 جنيها وآخر ارتفاع تراوح بين 150 لـ 200 جنيه فى الطن. وكان أصحاب مصانع الدرفلة قد قاموا برفع دعوى قضائية للتصدي لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البليت والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار في 15 أبريل الماضي وتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 22 يونيو القادم للاطلاع.
المصرية للاتصالات تحصل على جائزة أفضل صفقة تمويل منظم في شمال أفريقيا

المصرية للاتصالات صاحبة أفضل صفقة تمويل بشمال إفريقيا

حصلت الشركة المصرية للاتصالات على جائزة "أفضل صفقة تمويل منظم في شمال إفريقيا" وذلك خلال الحفل السنوي الحادي عشر للمجلة المالية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA Finance) والذي أقيم في لندن خلال الأسبوع الماضي لتوزيع جوائز إعادة التمويل وإعادة التسعير وإعادة الهيكلة لعام 2018، وقد حصلت المصرية للاتصالات على الجائزة عن القرض المشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والذي تم توقيعه في أكتوبر 2018 بترتيب من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق.
الارز (3)

بعد 4 مناقصات.. إلى أين وصلت أسعار الأرز بالأسواق؟

سعت وزارة التموين والتجارة الداخلية للتعامل مع أزمة تقليص مساحة الأرز ونقص المعروض منه، بطرح سلسلة من المناقصات لتوفير الأرز من الخارج وفقا لضوابط وشروط التوريد المعلنة من هيئة السلع التموينية، باعتبار الاستيراد هو الملاذ الآمن لمنع ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلي، ومن ثم تم طرح عدد من العروض للأرز، منها الهندي والفيتنامى والصينى، وكان للأرز الصينى الغلبة من حيث السعر والنوع، الذى أكد التجار أنه الأقرب إلى الذوق المصري، وقد تم التعاقد فعليًا منذ صدور قرار تقليص حجم الزراعة حتى الآن على أربع مناقصات للتوريد.
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عقارات

بعد تراجعه 11%.. خبراء: هذا مستقبل سوق العقارات

تراجع حجم الطلب على العقارات خلال شهر مايو الماضي وذلك بنسبة 10.18%، بحسب مؤشر محرك البحث عقار ماب مصر الذي يصدر شهريًّا من جانب المحرك، بعد أن تراجع مستوى الطلب على العقارت خلال شهر مايو الذي توافق مع شهر رمضان المبارك لتصل قيمة مؤشر عقار ماب إلى 2425 نقطة، فما مصير القطاع العقاري خلال الأشهر المقبلة خاصة مع قدوم موسم الصيف العقاري؟ وهل يشهد السوق انتعاشة جيدة أم يظل الركود مطبقًا على المشهد؟ وهل ترتفع الأسعار أم لا؟ وكم تبلغ نسبة هذا الارتفاع حال حدوثه؟
تميمة-امم -افريقيا

هل استعدت مصر لاستغلال بطولة إفريقيا سياحيا؟

باقٍ من الزمن 9 أيام فقط لبداية العرس الكروي الأهم في قارة إفريقيا. إنها الأميرة الإفريقية التي تعود إلى مصر بعد 13 عاما بمشاركة 24 منتخبا، ويعد تنظيم بطولة لكرة القدم الحدث الأبرز خلال 2019، والذي يعول عليه العاملون بالقطاع السياحي كي يكون بوابة انتعاش للقطاع الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، فكيف استعدت وزارة السياحة لاستغلال أحداث البطولة بالشكل الأمثل للترويج لمصر؟ وهل تناسب هذه الاستعدادات هذا الحدث الكبير؟ وهل فاتنا شيء أم لا؟ وهل يمكن تداركه؟
دولارات

استقرار أسعار الدولار اليوم.. ويتراجع في 3 بنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.74 و16.84 للبيع، بينما بلغ أقل سعر لبيع الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية وبنك عودة ليسجل نحو 16.77 جنيه، و16.67 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء.
أكبر-معرض-عقاري (1)

بمشاركة 300 عارض.. مصر تستقبل «The Big 5» العقاري

على مساحة 30 ألف متر مربع، وبمشاركة 13 ألف زائر متخصص من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنيين بقطاع البناء والتشييد، يعرض 300 من العارضيين المصريين والأجانب مختلف منتجات وخامات البناء والتشييد والحلول الخاصة بهذا القطاع، في المعرض الأكبر بمصر وشمال إفريقيا بقطاع التشييد والبناء «The Big 5 Construct Egypt» في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل من العام الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية. وأعلنت «دي إم جي إيفنتس» التابعة لمجموعة «الدايلي ميل» العالمية عن مشاركتها لشركة ACG-ITF، إطلاق النسخة المصرية للمعرض، بحضور جمعية كوالي الشرق الأوسط.
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