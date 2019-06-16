سيارات جديدة انخفضت أسعارها بعد تراجع الدولار

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه وإم جي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية

تحرير:كريم ربيع ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

MG6

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية وإم جي البريطانية- الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو، وإم جي 6 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟

إم جي 6 أعلن وكيل السيارة البريطانية- الصينية في مصر MG -شركة بريطانية اشترتها شركة SAIC الصينية- عن تحريك سعر السيارة MG6، بقيمة 20 ألف جنيه مع إلغاء الفئة القياسية من هذا الطراز، وذلك بعدما انخفض سعر صرف الدولار من 17.97 إلى 16.87 جنيه. وأشار وكيل السيارة MG6 في مصر، إلى انخفاض سعر فئة الـ«كومفورت»