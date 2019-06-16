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عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تحرير:كريم محجوب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الكاتب المسرحي لينين الرملي
الكاتب المسرحي لينين الرملي
تبدأ العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويعرض في الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة «جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، تأليف سيد إبراهيم وإخراج سيد خاطر » بأسعار تذاكر 20، 30، 50، 100 جنيه، أما عرض بيت الأشباح فيقام على المسرح العائم بالمنيل في السابعة من مساء اليوم وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى للورشة المسرحية "إبدأ حلمك" وأسعار الحضور 30، 50، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي تمام التاسعة مساءً، تُعرض مسرحية "الحادثة" للكاتب الكبير لينين الرملي على مسرح الغد بالعجوزة، وهي من بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، فتحى الجارحى، ومن إخراج عمرو حسان، وسعر التذكرة 30 جنيها. وأيضًا في التاسعة مساءً على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية يُعرض "أبو كبسولة" من بطولة:
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بيت «الست وسيلة» يحيي ذكرى رحيل الشاعر بدر توفيق

يقيم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية تتناول السيرة الذاتية للشاعر الراحل بدر توفيق، بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيله، وضيوف الأمسية هم مجموعة شعراء من شباب الجامعات ومنهم "نور الدين نادر، حسن البربري، محمد طارق الصاوي، يونس أبو سبع، أحمد خالد الشرفي، محمد منصور"، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله. ويسبق ذلك فى الخامسة مساءً لقاء مجلس أمناء "بيت الشعر" مع شباب الشعراء، وحوار مفتوح حول مستقبل الشعر.
منحة-ناصر-للقيادة

ندوة تثقيفية في الأوبرا بمشاركة 23 دولة إفريقية

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة تثقيفية وفكرية للحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للقيادة، للشباب من دول الاتحاد الإفريقى، والتى تمنحها وزارة الشباب والرياضة، وذلك في قاعة المجلس بدار الأوبرا في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 يونيو. تدور الندوة حول دور المجلس الأعلى للثقافة في تنمية الروافد الثقافية بالقارة الإفريقية، ويديرها منسق عام مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة حسن غزال، ويحاضر فيها أمين المجلس الدكتور هشام عزمى، والدكتورة أمانى الطويل عضو لجنة الثقافات الإفريقية.
نجيب سرور

بسبب علاج نجله.. أسرة نجيب سرور تعرض أرشيفه للبيع

كشف الكاتب الصحفي محمد شعير، مدير تحرير "أخبار الأدب"، عن أن أسرة الشاعر الراحل نجيب سرور، أقدمت على عرض أرشيفه الكامل للبيع، في محاولة لاستكمال بقية مصاريف علاج نجله شهدي نجيب سرور. ونشر شعير، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، صورة لنجيب سرور من مسرحية "صلاح الدين"، مضيفًا: "الأرشيف يضم العديد من مخطوطات لأعمال غير منشورة: روايات وقصائد ودراسات، ويوميات، المخطوط الكامل والمسودات الأولى لكتابه عن ثلاثية نجيب محفوظ، فضلا عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بينه وبين عدد من أبرز مخرجي المسرح المصري: كرم مطاوع وسعد أردش، وآخرين".
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المونودراما

عرض «واحدة حلوة» يمثل مصر في افتتاحية مهرجان قرطاج

قال مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، الفنان شادي سرور، إن عرض المونودراما المسرحي «واحدة حلوة» سيمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس، حيث يفتتح "العرض" المهرجان، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو. العرض المسرحي«واحدة حلوة» من إخراج أكرم مصطفى ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ومأخوذ عن نص "امرأة وحيدة" لداريوفو وفراكارما، وفيه تناقش وتعرض المشكلات التى تواجهها المرأة في المجتمع.
فتحية-العسال

ضد الإنجليز والإخوان.. فتحية العسال تاريخ من النضال

حتى منتصف القرن الماضي، ومصر مُكبلة بقيود الاحتلال التي أرهقتها وأرجعتها قرونا، كان التعليم فيها صعبًا، وتحديدًا تعليم الفتيات بشكل خاص كان أمرًا شبه مستحيل، فكان أغلب الآباء ينجرف تحت شعارات التقاليد الرجعية ويرفض تعليم بناته، وكانت بالطبع غالبية الفتيات ترضى وتسلم، لكن هناك من يخرج كنور مضيء من وسط تلك العتمة المخيفة، ويرفض الجهل ويقرر بكل قوة أن التعليم هو القرار الصائب الذي لا رجعة فيه، وخير مثال على هذا الكاتبة والسياسية والمناضلة فتحية العسال التي تحل علينا اليوم الذكرى الخامسة لوفاتها.
لينين-الرملي (1)

السيسي يطمئن على الحالة الصحية لـ«لينين الرملي»

قالت فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، إن رئاسة الجمهورية تواصلت معها، للاطمئنان على الحالة الصحية لزوجها، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت فاطمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، شكلت لجنة من أجل متابعة الحالة الصحية لـ«الرملي»، كما أكدت أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تتواصل معها بصفة دائمة؛ للاطمئنان على الكاتب الكبير، فضلا عن أصدقائه ومحبيه.
لينين-الرملي (2)

لينين الرملي| كتب سك على بناتك وقاطع صبحي لهذا السبب

حالة من الحزن انتابت محبي الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، عقب معرفة خبر مرور الكاتب الكبير بأزمة صحية، فالكثيرون لم يعلموا بحالة المبدع الصحية الصعبة، إلا بعد مقال الكاتب صلاح منتصر في جريدة الأهرام تحت عنوان "أنصفوا هذا المبدع"، والذي أوضح فيه أن صاحب الباع الطويل في الإبداع المسرحي يرقد في المستشفى. وكتب في مقاله: "يعانى لينين الرملى منذ سنوات المرض ويرقد صامتا فى أحد المستشفيات، وتتولاه فى هدوء وإخلاص زوجته المكافحة السيدة فاطمة المعدول، والله أعلم كيف تحاول أن توفر لزوجها ما يكفل إقامته فى المستشفى".
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