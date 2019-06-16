عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تحرير:كريم محجوب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الكاتب المسرحي لينين الرملي

تبدأ العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويعرض في الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة «جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، تأليف سيد إبراهيم وإخراج سيد خاطر » بأسعار تذاكر 20، 30، 50، 100 جنيه، أما عرض بيت الأشباح فيقام على المسرح العائم بالمنيل في السابعة من مساء اليوم وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى للورشة المسرحية "إبدأ حلمك" وأسعار الحضور 30، 50، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي تمام التاسعة مساءً، تُعرض مسرحية "الحادثة" للكاتب الكبير لينين الرملي على مسرح الغد بالعجوزة، وهي من بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، فتحى الجارحى، ومن إخراج عمرو حسان، وسعر التذكرة 30 جنيها. وأيضًا في التاسعة مساءً على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية يُعرض "أبو كبسولة" من بطولة: