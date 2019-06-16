رياضة

استعدادات قوية للسنغال.. وتدريب منفرد لماني (فيديو)

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
ماني في تدريبات السنغال
ماني في تدريبات السنغال
خاض الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السنغال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، التمرين الصباحي، وشارك فيه جميع اللاعبين الذين ظهر عليهم الحماس خلال معسكرهم بفندق «توليب» بمحافظة الإسماعيلية، بينما خاض ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تمرينا منفردا من غير الكرة، شمل عددا من التمرينات الخاصة بالسرعة ورفع اللياقة عن طريق مدرب الأحمال للمنتخب السنغالي، وشارك في المران الشاب كيتا بالدي، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، وضم المعسكر أكثر من 40 لاعبا وإداريا.
ومن المنتظر أن يخوض منتخب السنغال لقاءً وديا مساء اليوم مع منتخب نيجيريا، في ملعب فندق «ميركيور» المطل على قناة السويس، على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس. يذكر
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ماوريسيو-ساري

رسميًا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه ماوريسيو ساري

وافق نادي تشيلسي على رحيل مدربه ماوريسيو ساري رسميًا إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، وأشار موقع "فور فور تو" إلى اقتراب ساري من التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع السيدة العجوز، ليخلف بالتالي ماسيمليانو أليجري، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن وصول ساري إلى يوفنتوس يوم الجمعة المقبل، ويأتي ذلك بعدما أشرف ساري على تدريب تشيلسي الصيف الماضي خلفًا لأنطونيو كونتي، بعد 3 سنوات قضاها في نابولي، ليعود سريعًا من جديد إلى أجواء الدوري الإيطالي.
محمد صلاح

الكرتونة فيها إيه.. توقعات الجماهير لهدية صلاح لكيتا

في لافتة طيبة.. أهدى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، هديةً خاصةً -في كرتونة كبيرة- إلى زميله في الريدز نابي كيتا، نجم منتخب غينيا، وذلك خلال الاجتماع الفني للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.
منتخب مصر

منتخب مصر يكشف عن الورقة الرابحة للفوز بأمم إفريقيا

أكد هاني رمزي، مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني، أن تجربة غينيا اليوم تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الإفريقية، وأضاف رمزي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال، لأن مشوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها، وقال إن الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة.
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حلم البريميرليج يدفع صلاح لرفض عرض ريال مدريد

رفض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الرحيل عن ليفربول، على الرغم من استعداد كل من يوفنتوس وريال مدريد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدماته، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى تفكير صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد أو العودة إلى إيطاليا من جديد بعدما لعب في السابق في صفوف روما، إلا أنه لم يعد متحمسًا لتلك الفكرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى بطل في ملعب الأنفيلد، إذ يرى أن ذلك ليس الوقت المناسب للرحيل.
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مشجع مصري يداعب ماني في تدريب السنغال: «باصي لصلاح»

داعب أحد المشجعين المصريين النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات منتخب أسود التيرانجا، استعدادًا لمواجهة نظيره النيجيري وديًا غدًا الأحد. وتأكد غياب ماني، عن افتتاح مباريات منتخب السنغال أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وداعب المشجع المصري نجم السنغال ماني قائلا: «يا ماني اشطة عليك ياساديو، باصي لصلاح يا ماني».
منتخب السنغال‎

نجم السنغال السابق: قادرون على التتويج بأمم إفريقيا

يرى السنغالي حبيب بييه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أنّ منتخب بلاده، لديه القدرة على الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قال في تصريحات صحفية فرنسية: "أظن أننا من أبرز المرشحين، أعتقد أنّ السنغال لديها القدرة على الفوز بكأس الأمم الإفريقية". وأضاف حبيب بييه خلال تصريحاته أنه كان يعتقد أن منتخب بلاده يفتقر إلى الشخصية بعدما فشل في التأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، ولكنه يعترف أنه كان مخطئًا في هذا الاعتقاد، لأنهم يفتقرون لبعض الأشياء الصغيرة فقط.
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أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019

وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
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