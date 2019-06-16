استعدادات قوية للسنغال.. وتدريب منفرد لماني (فيديو)

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

ماني في تدريبات السنغال

خاض الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السنغال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، التمرين الصباحي، وشارك فيه جميع اللاعبين الذين ظهر عليهم الحماس خلال معسكرهم بفندق «توليب» بمحافظة الإسماعيلية، بينما خاض ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تمرينا منفردا من غير الكرة، شمل عددا من التمرينات الخاصة بالسرعة ورفع اللياقة عن طريق مدرب الأحمال للمنتخب السنغالي، وشارك في المران الشاب كيتا بالدي، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، وضم المعسكر أكثر من 40 لاعبا وإداريا.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب السنغال لقاءً وديا مساء اليوم مع منتخب نيجيريا، في ملعب فندق «ميركيور» المطل على قناة السويس، على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس. يذكر