تأجيل قضية «الواحات» إلى 21 يوليو لسماع الدفاع

تحرير:تهامي البنداري ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

المتهم الليبي المسماري

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 21 من يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، في القضية التي استشهد فيها 16 شهيدًا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.

أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهم الرئيس في الحادث، القيادى عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد، والذي لقى مصرعه في القصف الجوى للبؤرة، ثم تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية،