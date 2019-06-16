«التعليم» تعتمد نتيجة عينة «عربي الثانوية»

تحرير:أمينة محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية، البالغ عددها 19 ألفًا و560 طالبًا وطالبة، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفًا و799 طالبا وطالبة، بنسبة 96.55%.

وأضاف عبد الحكم، أن 53 طالبا وطالبة، حصلوا على الدرجة النهائية للمادة بنسبة 0.28%، من إجمالي العينة، منهم 44 طالبًا وطالبة في المدارس الرسمية، و3 طلاب من المدارس الخاصة بالمصروفات، و66 طالبًا من طلاب المنازل. وأشار إلى أن 4 آلاف و793 طالبا وطالبة من إجمالي العينة حصلوا على درجات تتراوح ما بين 72 درجة