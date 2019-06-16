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«التعليم» تعتمد نتيجة عينة «عربي الثانوية»

تحرير:أمينة محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية، البالغ عددها 19 ألفًا و560 طالبًا وطالبة، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفًا و799 طالبا وطالبة، بنسبة 96.55%.
وأضاف عبد الحكم، أن 53 طالبا وطالبة، حصلوا على الدرجة النهائية للمادة بنسبة 0.28%، من إجمالي العينة، منهم 44 طالبًا وطالبة في المدارس الرسمية، و3 طلاب من المدارس الخاصة بالمصروفات، و66 طالبًا من طلاب المنازل. وأشار إلى أن 4 آلاف و793 طالبا وطالبة من إجمالي العينة حصلوا على درجات تتراوح ما بين 72 درجة
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امتحانات-ثانويه-عامة

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوفاة «محمد . ر .أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة إمتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

في قاعدة محمد نجيب.. مصر وتوجو في تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب

دعما للأمن الإفريقي في مواجهة المخاطر التي تهدد استقرار دول القارة واصلت عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.
ضياء-رشوان (2)

ننشر ملامح التشكيل شبه النهائي لهيئة مكتب «الصحفيين»

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات لـ"التحرير"، عن ملامح التشكيل شبه النهائي لمجلس النقابة، والمزمع الإعلان عنه بصورة رسمية اليوم، بعد توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النقابة فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة.
قطار (2)

أسعار ومواعيد قطارات السكة الحديد في «بطولة إفريقيا»

بالتزامن مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، نشرت هيئة السكك الحديدية مواعيد تشغيل القطارات «المميزة والمكيفة»، بخطوط الإسكندرية ومدن القناة، حيث أعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مواعيد خطوط: «القاهرة - الإسكندرية»، «القاهرة - السويس»، «القاهرة - الإسماعيلية»، بما يتناسب مع مواعيد إقامة مبارايات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
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امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

حقيقة ترك طالبة ثانوي ورقتها بيضاء في امتحان العربي

كشفت مصادر في وزارة التعليم، عن استدعاء النيابة لملاحظين بالمنيا على خلفية المحضر الذي حررته طالبة أبو قرقاص في جنوب المحافظة، بعد إخطارها من الكنترول بأن ورقة إجابتها في امتحان مادة اللغة العربية الخاصة بها كانت بيضاء، وهذا ما نفته الطالبة في المحضر. وأوضحت المصادر تفاصيل الواقعة، إذ قالت إن كنترول أسيوط اكتشف في أثناء تصحيح كراسات الإجابات لامتحان اللغة العربية أن كراسة إجابة الطالبة بيضاء، وعلى الفور أرسل الكنترول إخطارًا لرئيس الكنترول فتم استدعاء الطالبة لتحرير محضر إثبات حالة بكراسة الطالبة "فارغة"، إلا أن الطالبة أنكرت وادعت أنها أجابت.
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10 حالات غش بالموبايل في امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة، الشعبتين الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018-2019، في اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفا و782 طالب وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. ?وأوضح أن غرفة العمليات المركزية، قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات،
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غضب من تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية.. وشكاوى من الأسئلة

سيطر الحزن على طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وتحديدا سؤال الترجمة من "إنجليزي لعربي" وسؤال المحادثة والاختيار من متعدد، الذي يتضمن 30 نقطة صعبة وغير مباشرة، وأوضح الطلاب أن سؤال المحادثة جاء عن الحياة الطلابية في الجامعات، وسؤال الترجمة عن البيئة، فيما طالب أولياء أمور الطلاب من مصححي مادة اللغة الإنجليزية، مراعاة شكاوى الطلاب أثناء عملية تصحيح كراسات الإجابة، مبدين غضبهم أيضا من تسريب الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
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