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7 أسباب لممارسة المشي.. الحفاظ على الصحة الجنسية

كشفت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي عن أن المشي يساعدك على إعادة الاتصال بجسمك عندما يشعر عقلك بالاسترخاء؛ لذا خذ نفسًا عميقا وامشِ ببطء واشعر بنسمات الهواء
تحرير:فيروز ياسر ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
المشي
المشي
مع التقدم في العمر، تحدث بعض التغيرات الجسمانية والنفسية، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الضغوطات والمشكلات تحتاج إلى طاقة ومجهود للوصول إلى حلول، وإذا كنت تريد الحفاظ على صحتك من الأمراض التي لها علاقة بكبر السن، فعليك ممارسة المشي، فنصف ساعة يوميا كل صباح تساعدك في التغلب على المشكلات الصحية، بدلا من ركوب السيارات. بالطبع قد يكون الكسل حليفك في بعض الأوقات، لكن لا تترك نفسك له، واحصل على جميع الفوائد التي تجعل من ممارسة المشي مهمة عظيمة. تعرف على التفاصيل حسبما ذكرها موقع AARP.
1- المشي يجعلك شابا وجد الباحثون في مستشفى النساء "بريجهام" أن ممارسة النشاط البدني لمدة 15 دقيقة يوميا يمكن أن تعزز حياتك على مدار 3 سنوات. وإذا كنت تشعر بأن الوقت قد فات للحصول على فوائد المشي، فهذا اعتقاد خاطئ، إذ أظهرت دراسة نشرت مؤخرًا في المجلة الدولية للسكتة الدماغية أن الأشخاص الذين مارسوا المشي
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العقرب

دراسة: سم العقرب يعالج السل.. ولكن تكلفته باهظة

على الرغم من المزاعم الكثيرة، التي أشارت إلى أن سم العقرب قد يسبب وفاة الإنسان، وأن ليس له أي فوائد تُذكر على الإطلاق، إلا أن العديد من الدراسات كشفت مؤخرًا، عن أن هذا السم غني بكميات هائلة من المركبات التي يعمل الإطباء على استخلاصها بطرق معينة، تساعد تلك المواد على الكشف عن الخلايا السرطانية الموجودة بالجسم، كما يساعد السم على التخلص بشكل فوري من الأورام الدماغية، كما أنه يعالج الأمراض القلبية المختلفة، و يرفع نسب الدم المتدفقة إلى الشريان التاجي.
كيتو-دايت

الإمساك.. العائق المزعج في نظام كيتو الغذائي

من خلال التقليل بشكل كبير من الكربوهيدرات والاستبدال بتلك الكربوهيدرات أطعمة غنية بالدهون أو البروتين يمكن لهذا النظام الغذائي وضع الجسم في حالة من الكيتوزية، حيث يحرق جسمك الدهون بدلا من الجلوكوز (عادةً من الكربوهيدرات) للحصول على الطاقة. بينما قد يساعدك نظام كيتو على حرق الدهون، إلا أنه قد يكون هناك أيضًا آثار جانبية، يرتبط العديد منها بالمسالك المعوية التي تتفاعل مع عدم وجود الكربوهيدرات، أحد هذه الآثار الجانبية هو الإمساك، هذا يعني أن لديك ثلاث حركات أو أقل، للأمعاء في الأسبوع، قد تجعلك ممسكًا، كما يجعل برازك صلبًا وعصيبًا، وصعبا في مروره.
السيجارة-الالكترونية

دراسة: السجائر الإلكترونية أقل سمية من العادية

أكدت شركة صناعة السجائر الإلكترونية " جول"، إن بحثًا جديدًا تم إجراؤه خلال المنتدى العالمي السادس للنيكوتين يُظهر أن الانبعاثات الناتجة عن أجهزة التبخير أقل سمية بشكل ملحوظ عن تلك المنبعثة من السجائر التقليدية. كشفت الدراسة، التي عرضت في بولندا خلال المنتدى يوم الجمعة، أن نسبة الفورمالدهايد وأول أكسيد الكربون التي يستنشقها مدخني السجائر الإلكترونية كانت أقل بنسبة 99% من النسبة التي يستنشقها المدخنين العاديين. لذا فهى آمنة نسبيًا مقارنة بالسجائر العادية.
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