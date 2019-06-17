7 أسباب لممارسة المشي.. الحفاظ على الصحة الجنسية

كشفت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي عن أن المشي يساعدك على إعادة الاتصال بجسمك عندما يشعر عقلك بالاسترخاء؛ لذا خذ نفسًا عميقا وامشِ ببطء واشعر بنسمات الهواء
مع التقدم في العمر، تحدث بعض التغيرات الجسمانية والنفسية، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الضغوطات والمشكلات تحتاج إلى طاقة ومجهود للوصول إلى حلول، وإذا كنت تريد الحفاظ على صحتك من الأمراض التي لها علاقة بكبر السن، فعليك ممارسة المشي، فنصف ساعة يوميا كل صباح تساعدك في التغلب على المشكلات الصحية، بدلا من ركوب السيارات. بالطبع قد يكون الكسل حليفك في بعض الأوقات، لكن لا تترك نفسك له، واحصل على جميع الفوائد التي تجعل من ممارسة المشي مهمة عظيمة. تعرف على التفاصيل حسبما ذكرها موقع AARP.
1- المشي يجعلك
شابا
وجد
الباحثون في مستشفى النساء "بريجهام" أن
ممارسة النشاط البدني لمدة 15 دقيقة يوميا
يمكن أن تعزز حياتك على مدار 3 سنوات.
وإذا
كنت تشعر بأن الوقت قد فات للحصول على
فوائد المشي، فهذا اعتقاد خاطئ، إذ أظهرت دراسة نشرت مؤخرًا في المجلة الدولية
للسكتة الدماغية أن الأشخاص الذين مارسوا المشي
1- المشي يجعلك
شابا
وجد
الباحثون في مستشفى النساء "بريجهام" أن
ممارسة النشاط البدني لمدة 15 دقيقة يوميا
يمكن أن تعزز حياتك على مدار 3 سنوات.
وإذا
كنت تشعر بأن الوقت قد فات للحصول على
فوائد المشي، فهذا اعتقاد خاطئ، إذ أظهرت دراسة نشرت مؤخرًا في المجلة الدولية
للسكتة الدماغية أن الأشخاص الذين مارسوا المشي في عمر متأخر ما بين الـ40 والـ50،
يقل لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
بنسبة 50%.
2- تحسين قدرة
الذاكرة
وجد
الباحثون أن التمارين الرياضية المنتظمة
تزيد من حجم الحُصين، وهو المنطقة المسؤولة
عن الذاكرة، كما كشفت دراسة أخرى عن أن
الأشخاص من عمر 55- 85،
عندما مارسوا المشي زاد النشاط في دوائر
المخ المرتبطة بالذاكرة لديهم، بما في ذلك
الحصين.
يمكن
للبالغين المشي في الحدائق لزيادة القدرة
الإدراكية، ووفقا لدراسة علم الأعصاب
لعام 2018، فإن 35 دقيقة فقط
من المشي المستمر أو ركوب الدراجات الثابتة
ثلاث مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى
اتباع نظام غذائي صحي للقلب، يحسن من
التركيز لدى هؤلاء الأشخاص.
3- التخلص من
التوتر والطاقة السلبية
في
الغالب سمعت أن التأمل مفيد لتهدئة العقل
والتخلص من الاكتئاب، ولكن إذا كنت من
الأشخاص الذين لا يستجيبون له، فالمشي
يمنحك الشعور بالاسترخاء وتقليل التوتر.
كشفت
دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي عن أن المشي يساعدك على إعادة الاتصال بجسمك
عندما يشعر عقلك بالاسترخاء؛ لذا خذ نفسا
عميقا وامشِ ببطء واشعر بنسمات الهواء
تداعب وجهك، وركز على ما يجري في جسمك؛ تنفسك،
والإحساس بباطن قدميك في أثناء ملامستهما للأرض، وذلك لإخراج التوتر والطاقة السلبية الساكنة بداخلك.
4- التخلص من
دهون البطن
مع
التقدم في العمر، تبدأ دهون البطن في
الظهور، ولكن ممارسة المشي تمنع تراكمها
في هذه المنطقة، فوجد الباحثون أن
النساء اللاتي مارسن المشي تخلصن من دهون
البطن، خاصة الأنواع المسببة لأمراض السكري
والضغط والقلب.
5- الحماية من
مخاطر الإعاقة
وجد
الأطباء أن ساعة واحدة فقط من المشي السريع
أسبوعيا، أو أقل من 10 دقائق يوميا، كانت
كافية لتقليل خطر الإصابة بالإعاقة لدى
البالغين الذين أصيبوا بالفعل بهشاشة
العظام.
ومن
ناحية أخرى، أصبح الأطباء مؤمنين بقدرة
المشي والتمرين على سرعة التعافي من
الإعاقة وتقليل الإصابة بها من الأساس،
ولهذا بدأ العديد من المستشفيات في دمج
علاجات المشي في برامجهم؛ ما شجع المرضى
على الالتزام بالمشي المنتظم قبل الذهاب
إلى المستشفى.
6- الحفاظ على
الصحة الجنسية
إذا
كانت لديك مشكلة في قدرتك الجنسية وتحاول
الوصول إلى علاجات طبيعية، فلا تقلق، فالمشي سيساعدك كثيرا، وذلك لأن ممارسته لمدة 30 دقيقة تخفض من خطر ضعف الانتصاب بنسبة 41%، فالتمرين لا يساعد فقط على توسيع الشرايين
لزيادة تدفق الدم إلى القضيب، بل إنه يُنتج
الإندورفين الجيد للشعور، ويُخفض مستويات
الكورتيزول للمساعدة في الحفاظ على الرغبة
الجنسية.
7- التغلب على
الأرق
إذا
كان عمرك يزيد على 65 عاما، ولديك
مشكلات مزمنة في النوم، فإن المشي يُخلصك
منها، ولهذا فأفضل شيء تقوم به هو المشي قليلا
في الصباح، لأن التعرض للضوء المبكر
يساعدك على إعادة ضبط إيقاع الساعة
البيولوجية الطبيعية لديك.
هل
أنت جاهز للمشي من اليوم؟ إذا أخذت
القرار فلا تتردد والتزم بنصف ساعة يوميا
سواء بمفردك أو مع أصدقائك.