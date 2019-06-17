7 أسباب لممارسة المشي.. الحفاظ على الصحة الجنسية

كشفت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي عن أن المشي يساعدك على إعادة الاتصال بجسمك عندما يشعر عقلك بالاسترخاء؛ لذا خذ نفسًا عميقا وامشِ ببطء واشعر بنسمات الهواء

تحرير:فيروز ياسر ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

المشي

مع التقدم في العمر، تحدث بعض التغيرات الجسمانية والنفسية، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الضغوطات والمشكلات تحتاج إلى طاقة ومجهود للوصول إلى حلول، وإذا كنت تريد الحفاظ على صحتك من الأمراض التي لها علاقة بكبر السن، فعليك ممارسة المشي، فنصف ساعة يوميا كل صباح تساعدك في التغلب على المشكلات الصحية، بدلا من ركوب السيارات. بالطبع قد يكون الكسل حليفك في بعض الأوقات، لكن لا تترك نفسك له، واحصل على جميع الفوائد التي تجعل من ممارسة المشي مهمة عظيمة. تعرف على التفاصيل حسبما ذكرها موقع AARP.

1- المشي يجعلك شابا وجد الباحثون في مستشفى النساء "بريجهام" أن ممارسة النشاط البدني لمدة 15 دقيقة يوميا يمكن أن تعزز حياتك على مدار 3 سنوات. وإذا كنت تشعر بأن الوقت قد فات للحصول على فوائد المشي، فهذا اعتقاد خاطئ، إذ أظهرت دراسة نشرت مؤخرًا في المجلة الدولية للسكتة الدماغية أن الأشخاص الذين مارسوا المشي