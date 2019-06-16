سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوفاة «محمد . ر .أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة إمتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. ويؤدي 757 ألف و56 طالبا وطالبة بالنوعيات المختلفة "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي" الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية. كما
اقرأ المزيد
الدكتور طارق شوقي

«التعليم» تعتمد نتيجة عينة «عربي الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية، البالغ عددها 19 ألفًا و560 طالبًا وطالبة، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفًا و799 طالبا وطالبة، بنسبة 96.55%.
مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

في قاعدة محمد نجيب.. مصر وتوجو في تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب

دعما للأمن الإفريقي في مواجهة المخاطر التي تهدد استقرار دول القارة واصلت عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.
ضياء-رشوان (2)

ننشر ملامح التشكيل شبه النهائي لهيئة مكتب «الصحفيين»

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات لـ"التحرير"، عن ملامح التشكيل شبه النهائي لمجلس النقابة، والمزمع الإعلان عنه بصورة رسمية اليوم، بعد توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النقابة فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة.
قطار (2)

أسعار ومواعيد قطارات السكة الحديد في «بطولة إفريقيا»

بالتزامن مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، نشرت هيئة السكك الحديدية مواعيد تشغيل القطارات «المميزة والمكيفة»، بخطوط الإسكندرية ومدن القناة، حيث أعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مواعيد خطوط: «القاهرة - الإسكندرية»، «القاهرة - السويس»، «القاهرة - الإسماعيلية»، بما يتناسب مع مواعيد إقامة مبارايات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
اقرأ المزيد من الأخبار
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط طالب أثناء تصويره امتحان الاستاتيكا في القليوبية

شهد امتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات لطلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، وتم سحب الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وإرساله للجنة العامة للامتحانات لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة. ويواجه الطلاب الذين يحملون الموبايل داخل لجان الامتحانات أو من يقوم بنشر الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين حسبما استقرت وزارة التربية والتعليم.
الثانوية-العامة-فى-البحيرة (3)

طلاب القليوبية يشكون ضيق الوقت في الإستاتيكا

اشتكى طلاب الثانوية العامة بالقليوبية من صعوبة أسئلة الاختياري في امتحان الإستاتيكا وضيق الوقت المخصص للامتحان الذي لا يتناسب مع حجم الأسئلة. وشهد محيط اللجان بالقليوبية إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن القليوبية بنشر عناصر الشرطة لتأمين محيط ومقار لجان الامتحان لمنع حدوث ما يعكر صفو الامتحانات. ويؤدي الامتحانات 669.749 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 264.653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268.938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (3)

«إغماء وصدمة».. إسعاف 363 طالبا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، 371 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم الوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
الثانوية-العامة-فى-المنيا (2)

مصادر: امتحان الاقتصاد من النماذج الاسترشادية

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"التحرير"، إن امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة تضمن أجزاء من نفس النموذجين الاسترشاديين اللذين تم توفيرهما للطلاب من قبل على موقع الوزارة، كما أن بعض الأسئلة كانت بنفس المواصفات في النموذج ومن الكتاب، موضحة أن الأسئلة خاطبت الفهم في جزء كبير منها وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، كما أنه لم يتم تلقي أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو غموضها بل جميعها واضحة وفي مستوى الطالب المتوسط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org