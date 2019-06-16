وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوفاة «محمد . ر .أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة إمتحانات الثانوية الفنية بطوخ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. ويؤدي 757 ألف و56 طالبا وطالبة بالنوعيات المختلفة "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي" الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية. كما