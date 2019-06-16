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البشير يظهر لأول مرة منذ الإطاحة به من حكم السودان

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
عمر البشير
عمر البشير
للمرة الأولى منذ الإطاحة به، ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد، بحسب "رويترز". وذكر شاهد للوكالة، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
وأعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، مساء أمس السبت، موعد محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، وبذلك فإن محاكمة البشير ستبدأ الأسبوع المقبل، وهي المهلة المحددة لفترة الاستئناف. وكشف النائب العام السوداني عن أنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام
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محمد-بن-سلمان

«جريمة خاشقجي مؤلمة».. الحوار الكامل لمحمد بن سلمان

"لا نريد حربا في المنطقة، لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية"، هكذا علق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على الأحداث الساخنة التي يشهدها الخليج العربي مؤخرا، في رد يفتح الباب واسعا أمام كافة الاحتمالات، وذلك خلال حوار مطول أجرته معه جريدة الشرق الأوسط السعودية، تم التطرق خلاله إلى العديد من الأزمات الإقليمية والدولية والملفات الشائكة في المنطقة، وواقع العلاقات ومستقبلها مع إيران، والأوضاع في اليمن وسوريا والسودان، وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وخطط المملكة الاقتصادية.
مظاهرات-في-السودان (4)

أزمة الحكومة وتكذيب «العسكري» يعقدان المشهد السوداني

لا يزال هناك تباين في المواقف بين طرفي الأزمة في السودان، رغم الاتفاق على عودة المفاوضات، ففي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس العسكري الحاكم أنه غير متمسك بالسلطة وغير طامع بالحكم، إلا أنه لوح بتشكيل حكومة "تكنوقراط" من طرف واحد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي زيادة الاحتقان والتوتر في البلاد. نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أعلن أمس، أن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة "تكنوقراط" من الكفاءات السودانية، وهو ما يعني التلويح بتشكيل الحكومة التي ستقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
ميليشيات-الحوثى

بعد استهداف المطارات.. الحوثيون للسعودية: انتظروا أياما مؤلمة

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تهديداتها للسعودية، والتي تطورت مؤخرا، إلى مستوى خطير باستهداف مواقع ومنشآت غير عسكرية وتخص تعاملات المدنيين داخل أراضي المملكة، وتوعدت الحركة المسلحة المدعومة من إيران، بمزيد من الهجمات الإرهابية وسط حالة من التباهي بالعمليات العدوائية الأخيرة والتي طالت مدنيين، إذ أعلنت فضائية "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثي، أن حركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، وأكدت أنهما خرجا من الخدمة، على الرغم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الملكي، طائرة بدون طيار "أطلقتها المليشيات الإرهابية باتجاه أبها".
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: السعودية لا تريد حربا وانتفاضة في إيران

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تأكيد المملكة العربية السعودية أنها لا تريد اندلاع أي حرب، واستعرضت الصحف تطورات الصراعات في الشرق الأوسط وفي مقدمتها سوريا واليمن، كما تناولت الأوضاع في السودان. صحيفة "البيان" تناولت في افتتاحيتها تشديد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، على أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها في المملكة "تؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم" من سلوك النظام الإيراني.
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عمر-البشير (4)

السودان: إحالة عمر البشير للمحاكمة بعد أسبوع

أعلن النائب العام السوداني، اليوم السبت، إحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وكانت القوى الأمنية في السودان قد أحبطت محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ"العربية.نت". وقالت المصادر، إن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.
مظاهرات-السودان

«المهنيين السودانيين»: لن نسمح للمجلس العسكري بفض الاعتصام

قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف أحمد المصطفى، إن المجلس العسكري الانتقالي تجاوز اللجنة الأمنية المشتركة وهي بلا قيمة عنده، بحسب "العربية .نت". وأوضح المصطفى أن تجمع المهنيين لن يسمح باتخاذ الفوضى بشارع النيل ذريعة لفض الاعتصام، مؤكدا أن شارع النيل ليس جزءا من منطقة الاعتصام وخارج حدودها. اتهم المصطفى النظام السابق بإثارة العنف في منطقة الأحداث، مؤكدا أن تجمع المهنيين لم ولن يسمح باستخدام العنف. وأغلق الأمن السوداني، اليوم السبت، مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.
مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
مصر-للطيران (1)

«مصر للطيران» تلغي رحلتيها للخرطوم غدا لهذا السبب

صرح مصدر مسئول في شركة مصر للطيران، بأنه نظرًا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما غدًا الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحًا والرابعة عصرًا. وأوضح بيان للشركة مساء الإثنين، أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط للجوية يتابع تطورات الموقف أولاً بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن. وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران.
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