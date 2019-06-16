عمر البشير يظهر لأول مرة منذ الإطاحة به (فيديو)

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

عمر البشير

للمرة الأولى منذ الإطاحة به، ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد، بحسب "رويترز". وذكر شاهد للوكالة، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

وأعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، مساء أمس السبت، موعد محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، وبذلك فإن محاكمة البشير ستبدأ الأسبوع المقبل، وهي المهلة المحددة لفترة الاستئناف. وكشف النائب العام السوداني عن أنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام