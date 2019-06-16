جيران الضابط المزيف: 5 سنين واحنا فاكرينه ضابط بجد

جيرانه: نسمع أنه ضابط وطوال 5 سنوات لم يفتعل مشكلة أو يتكبر على أحد ولا نراه يرتدى الزي الميري أبدًا.. وحارسة العقار: حظه يوم ما لبس الميري اتقبض عليه

تحرير:سماح عوض الله ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يرتدي زى نقيب شرطة، ويبكي بحرقة ويقر بأنه انتحل صفة ضابط ونزل لتنظيم حركة المرور، مؤكدًا يقينه بأن ما فعله خطأ ولكنه أقدم على ذلك لأن الناس لا تستجيب للنظام إلا بسبب الزى الميري، بقوله: "كنت بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده"، وأكد أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عددا كبيرا من أقربائه ضباط، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا: "كان نفسي أبقى ظابط شرطة". «التحرير» انتقلت إلى محل الواقعة، ومسكن الشاب لتكشف كواليس ما جرى معه.

ما زالت الواقعة حاضرة على لسان الناس خاصة سائقى التكاتك وسيارات الأجرة في محطة المطبعة بشارع فيصل، إذ شاهدوا بأعينهم الشاب يرتدي ملابس ضابط ويسير حركة المرور، واستمر فى العمل على مدار يوم الخميس كاملا حتى حضرت قوة شرطة وانصرف معهم، وعلموا من أفراد أمن أنه ينتحل صفة ضابط شرطة، وبعدها وصلهم الفيديو والصور

ما زالت الواقعة حاضرة على لسان الناس خاصة سائقى التكاتك وسيارات الأجرة في محطة المطبعة بشارع فيصل، إذ شاهدوا بأعينهم الشاب يرتدي ملابس ضابط ويسير حركة المرور، واستمر فى العمل على مدار يوم الخميس كاملا حتى حضرت قوة شرطة وانصرف معهم، وعلموا من أفراد أمن أنه ينتحل صفة ضابط شرطة، وبعدها وصلهم الفيديو والصور المنشورة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال مصطفى عيد، عامل فى موقف "التكاتك" بمحطة المطبعة، إنه شاهد الشاب الذى انتحل صفة ضابط شرطة أول مرة يوم الأربعاء الماضي، إذ كان يرتدي ملابس تقليدية، لكن كان بحوزته طبنجة يضعها فى جنبه، وقف لبعض الوقت وأخبره أنه بالغد سيتم شن حملة لتنظيم المرور بالمنطقة، وأخبره أنه سيحضر فى اليوم التالي، وبالفعل حضر يوم الخميس من الصباح الباكر، وكان يرتدي ملابس ميري ويضع على كتفه ثلاث نجوم برتبة نقيب، وأخذ ينظم حركة المرور، ويطالب سائقي التكاتك بالتوقف فى جانب من داخل الشارع دون الخروج لناصية شارع فيصل، ويطالب السيارات المتوقفة فى محطة المطبعة بإنزال الركاب على جانب الطريق بعيدًا عن مدخل الشارع الرئيس بمحطة المطبعة.

واكد العامل استمرار الشاب فى ممارسة العمل، كضابط مرور، حتى قرب منتصف ليل الخميس، وكان يتحدث مع الناس بشكل عادي، ثم «فوجئنا بحضور سيارة شرطة ميكروباص، أمسكوا به وقبضوا عليه فى لحظات وانصرفوا دون ضجة».

صدام راغب، سائق سيارة نصف نقل، تصادف مرروره بحكم نقل بضائع على شارع المطبعة قرابة 3 مرات، ويقول عن الشاب منتحل صفة الضابط: «كان بينظم الطريق، ويحرك المرور»، لكنه فوجئ فى نهاية اليوم بتداول صوره كمتهم مقبوض عليه لانتحاله صفة ضابط.

وتابع: «الشاب كان ينظم حركة المرور وسط ترحاب من الناس، ويتابع "صدام": والحقيقة زعلت لما شوفته مهان فى الفيديو، لابد أنه يعاني أزمة نفسية».

وصف "أحمد" سائق "توك توك" الشاب المقبوض عليه بأنه "غلبان" وكان ينظم المرور ولم يأخذ أموالا منه أو أي من زملائه، مؤكدًا أنها أول مرة يراه فيها، وكان يتعامل مع الناس باحترام: "بلاش وقفة هنا يارجالة... على جنب يا شباب".



وصلت «التحرير» إلى محل سكن الشاب فى برج سكني بشارع متفرع من امتداد المطبعة، إذ يسكن الشاب مع زوجته قبل نحو 5 سنوات، وليس لديهما أطفال، ومقتصران فى التعامل مع الناس، وأكد الأهالي أنهم يعلمون أن الشاب ضابط شرطة، لكنه لا يحتك بأحد، وينزل ويخرج من العقار بملابس عادية ليست ميرى طوال فترة سكنه فى العقار إلا يوم الواقعة.

هجرت زوجته المنزل مؤقتا بحكم القبض على زوجها، وتعقب زوجة حارس العقار على المشهد: "بينزل ويطلع فى حاله أديله 5 سنين، إحنا عارفين ونسمع إنه ضابط شرطة، لكن عمره ما ارتدى ملابس ضباط، إلا يوم ما اتقبض عليه"، كما أكدت "أم كريم" زوجة حارس العقار.

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التقينا رئيس اتحاد الملاك بالعقار "مدام إيمان" توضح أنها جارة الشاب المقبوض عليه، وسكنت بعده فى العقار قبل نحو 3 سنوات، وهو يسكن فى الشقة أعلى منها مباشرة، وسلوكه مهذب وهو متعاون جدًا، لو احتاجوا إصلاح شيء يكون أول من يدفع الثمن باحترام وهدوء، وتؤكد أنها رأته ينظم المرور عند شارع المطبعة وكان يرتدي ملابس ميري "بدلة ضابط" وطوال فترة سكنها لم تكن رأته بهذه الملابس حتى إنها لم تعرفه فى البداية، تقول: "شبهت عليه حسين إنه حد أعرفه واتعاملت معاه وقعدت أفتكر بصعوبة لحين إتأكدت أنه جاري الذى طالما أسمع أنه ضابط".

هشام ريان، مالك محل موبيليا من جيران الشاب المتهم بانتحال صفة ضابط، دائمًا يشاهده فى الشارع ويعرف عنه أنه إنسان محترم ومهذب، وفى إحدى المرات حدثت مشكلة فى مستوصف طبي بالشارع، وحاول أقارب مريض التعدي على المكان والعاملين به، ونشبت مشكلة بالتزامن مع قدوم الشاب إلى منزله، فتدخل لدى أهل المريض، وحذرهم من إثارة الشغب والفوضى، وحدثهم بلهجة فرضت النظام، وحينما سألوه عن صفته حينها أخبرهم أنه ضابط بمديرية الأمن، ولما سمعوا ذلك خشوا من التجاوز معه وانتهى الموقف.



ويؤكد مالك محل الموبيليا أن الشاب كان غير مختلط بغيره "فى حاله" ودائمًا ما يراه بملابس تقليدية، حتى فوجئ بضبطه يوم قيامه بتيسير المرور مستخدمًا صفة ضابط، مؤكدًا أن الشارع يشهد زحاما شديدا من امتداده لما بعد مسكنهم وحتى الشارع الرئيس، وأحيانًا تصطف السيارات لأكثر من ساعتين، بسبب حركة "التكا تك" العشوائية، وأحيانًا تحدث مشاجرات ومشاحنات، واختتم حديثه: "أعلم أنه ضابط لكن لم أتعامل معه، وما رأيت منه إلا موقف الرجولة مع الأطباء والعاملين بالمستوصف".

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