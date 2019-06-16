رسميًّا.. محمد عبد المنصف يجدد تعاقده مع دجلة (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

محمد عبد المنصف

أعلن نادي وادي دجلة، عن تجديد عقد حارسه الدولي السابق محمد عبد المنصف اليوم الأحد، بشكل رسمي، ووقع محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة على عقد جديد مع الفريق لموسم آخر رسميًّا، ليستمر في حماية عين الفريق الدجلاوي. وكشف وادي دجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن صور توقيع الحارس على عقود تمديد العقد لموسم جديد، معلقًا عليها «والآن دعونا نرحب بتجديد عقد حارسنا محمد عبد المنصف مع فريقنا لمدة موسم». ونجح وادي دجلة في الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وحافظ على موقعه في دوري الأضواء والشهرة.

وكان دجلة قد أعلن منذ فترة عن تجديد عقد مدربه اليوناني تاكيس جونياس بشكل رسمي، ليستمر في منصب القيادة الفنية، رغم العروض المغرية التي تلقاها في الفترة الأخيرة، وخاض معهم 35 مباراة حقق الفوز في 10 وخسر في 15، احتل بها المركز الرابع عشر في ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، ولم يضمن الفريق بقاءه في المسابقة