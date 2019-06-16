رياضة

رسميًّا.. محمد عبد المنصف يجدد تعاقده مع دجلة (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
أعلن نادي وادي دجلة، عن تجديد عقد حارسه الدولي السابق محمد عبد المنصف اليوم الأحد، بشكل رسمي، ووقع محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة على عقد جديد مع الفريق لموسم آخر رسميًّا، ليستمر في حماية عين الفريق الدجلاوي. وكشف وادي دجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن صور توقيع الحارس على عقود تمديد العقد لموسم جديد، معلقًا عليها «والآن دعونا نرحب بتجديد عقد حارسنا محمد عبد المنصف مع فريقنا لمدة موسم». ونجح وادي دجلة في الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وحافظ على موقعه في دوري الأضواء والشهرة.
وكان دجلة قد أعلن منذ فترة عن تجديد عقد مدربه اليوناني تاكيس جونياس بشكل رسمي، ليستمر في منصب القيادة الفنية، رغم العروض المغرية التي تلقاها في الفترة الأخيرة، وخاض معهم 35 مباراة حقق الفوز في 10 وخسر في 15، احتل بها المركز الرابع عشر في ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، ولم يضمن الفريق بقاءه في المسابقة
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طلعت يوسف يجهز لمذبحة في الاتحاد السكندري

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استعدادات قوية للسنغال.. وتدريب منفرد لماني (فيديو)

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رسميًا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه ماوريسيو ساري

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بعد الأهلي.. وادي دجلة يوجه صدمة قوية للزمالك

علم «التحرير» أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع إدارة نادي وادي دجلة للحصول على خدمات محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة دجلة وجهت صدمة إلى الأبيض، بطلب 50 مليون جنيه، مقابل الموافقة على بيع اللاعب، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الدجلاوي خلال الموسم الحالي، كما طالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للغزلان، باستمرار اللاعب، باعتباره من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.
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ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
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تغنى أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى الجديد لنادي مصر للمقاصة، بإدارة النادي الفيومي، وقال ميدو خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أشكر اللواء محمد عبد السلام على التقدير لي، وأود أن أقول إن المقاصة من الأندية التى لديها استقرار إداري كبير ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط، كما يتميزون أيضا بالصبر على المدرب حتى يقوم بكل ما يملك، وأنا لم أفكر كثيرا في تولي تدريب الفريق، ولديّ 4 تجارب تدريبية من قبل مع الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي، وتجربتى مع المقاصة هي الخامسة".
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نجم دجلة.. خناقة الأهلي والزمالك وبيراميدز القادمة

علم «التحرير» أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط فريق وادي دجلة، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا بعد وجود موافقة مبدئية من جانب مجلس إدارة وادي دجلة، برئاسة ماجد سامي، على انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء، كما أن إدارة دجلة تفكر في استغلال عرض الأهلي لعبد العاطي، لطلب الحصول على خدمات هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر، ضمن الصفقة، وإغراء اللاعب بفرصة المشاركة في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الماضية.
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