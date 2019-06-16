جريمة

للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغد

تحرير:تهامى البندارى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
خيرت الشاطر
خيرت الشاطر
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الاثنين، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في يونيو 2015، بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما
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دعوى أبكت القاضي.. قصة «جحود» ابن حبس والده بالشرقية

امتلأت الصحف والكتب قديمًا بأمثال وجُمل وقصص تُحذر وتُسجل عقوق الأبناء تجاه آبائهم، لكنَّ أيًّا من تلك الأمثال والحكايات لم يكُن بطلها وسيئ الذكر فيها يُمثل ولو جزءا ضئيلا من جحود بطل قصة اليوم، التي باتت حديث الساعة وعنوانا ومضربا لمثل وصفه الكثيرون بأنه علامة من علامات الساعة؛ بعدما تعمد الابن، الذي يُوشك أن يُتم عامه السابع والأربعين، استغلال أمية وجهل وحُسن نية والده لكي يزُج به خلف القضبان ويجعل منه نزيلا يجاور ذوي الإجرام، لا لشيء إلا لأن شيطانه أعماه وبلغ الطمع منه مبلغًا ليطلُب المزيد ويرفض أي وساطة تحول بينه وبين قسوة قلبه على أبيه.
المستشار-شعبان-الشامى

تأجيل «كتائب حلوان» إلى 21 يوليو لسماع المرافعات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، إلى جلسة 21 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
عبد-الرحيم-المسمارى

تأجيل قضية «الواحات» إلى 21 يوليو لسماع الدفاع

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 21 من يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، في القضية التي استشهد فيها 16 شهيدًا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
محمد-مرسي (1)

في «اقتحام السجون»..ماذا قال «العزب» أمام قاضي مرسي؟

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، سماع مرافعات فريق دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المتداولة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. تستعرض «التحرير» عبر التقرير التالي، تفاصيل شهادة اللواء عادل العزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بقطاع الأمن الوطني.
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المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
محمد-مرسي (4)

تأجيل محاكمة «مرسي» إلى جلسة الغد في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الأحد، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
محمد-مرسى

يمين ولاء وكتائب وبرقية غامضة.. رحلة «تخابر مرسي»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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