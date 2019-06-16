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تجليات النار (7)

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م
قراءة - صورة أرشيفية
قراءة - صورة أرشيفية
نعم.. لدينا دعاة بالمعنى الحقيقي والمنير والمستنير. نعم.. ثمة دعاة يدركون معنى الآية العظيمة (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين) "فصلت: 33". نعم.. هناك من يعمل ألف حساب لكل حرف ينطقه، ولكل كلمة يصدرها، في فضاء الدعوة إلى كلمة الحق وما تتجلى به من نور وخير وجمال وجلال. نعم.. وهناك من لا يخشى في الحق لومة لائم.. لأنه من ثلة (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) "فاطر:28".
لكن.. هؤلاء مثل (التبر) بين (التراب) وما أعنف العواصف الترابية التي تغشى فضاء الفكر الدعوي، مع التحفظ على هذا التعبير نتيجة الإساءات المتكررة والمتعمدة من قبل من يتسكعون على نواصي شوارع الميديا زاعمين أنهم (دعاة دين)! وما لهم أبدًا علاقة بالمجال الدعوي الديني تستحق أن تذكر، فهم -كما قلنا وبح صوت قلمنا-
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الــممر (1)

«الممر».. هكذا يولد النصر من رحم الهزيمة

هل عبرنا أخيرًا في السينما عقدة هزيمة 1967؟ وهل -وهو الأهم- عبرنا حواجز التوجس والحذر الأمني المفرط عندما نتعرض لقوتنا العسكرية؟ سؤالان طرحا نفسيهما بقوة عليَّ وأنا أتابع أو ألاحق الأحداث المتسارعة ما بين القاهرة وتل أبيب، قبل تدمير الطيران المصري ومن بعدها الانسحاب المهين، فكانت تلك الشاشة الجديدة علينا بمشاهد الخذلان المفصلة لكل ضابط وجندي، الملونة بالرصاص والقنابل في قلوب وصدور جنودنا، لتعلن أن هذا العمل بلا (تابو) الاقتراب من الهزيمة شكلًا وموضوعًا وفعلًا، جاءت مرونة الدولة بانفراجة انعكست على حركة الأبطال والسيناريو من أول لقطة. ولم أتوقف لألتقط أنفاسي إلا مع البطل ينتقل من كابوس الحرب وعار الهزيمة إلى كابوس الإذلال من الأهل.
الــممر (2)

الممر.. كيف يشاهد أحفاد أبناء الصمت فيلمًا عن الحرب؟

وقف أحد المتفرجين يصفر ويصفق بشدة حتى امتلأت صالة العرض بتصفيق جماعي أكثر حماسة من جمهور كان أغلبه ما بين فئتي العشرين والخمسين من العمر، أي أنه لا أحد منهم عاش حرب 1967 أو اختبر مرحلة حرب الاستنزاف التي يحكي عنها فيلم "الممر" (2019) تأليف وإخراج شريف عرفة، مشاركًا له الشاعر أمير طعيمة فى كتابة حوار الفيلم إضافة إلى تأليفه الأغاني، موسيقى عمر خيرت، تصوير أيمن أبو المكارم وبطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
رجل

متحف الذاكرات البشرية

كنت أهم بفتح باب الجاليري الداخلي لأقف على الرصيف الصغير أمامه كعادتي، كان هناك شاب يعبر بسرعة من أمامي، تقريبا في بداية الثلاثينيات، كأنه يريد أن يطوي تلك المسافة التي يغطيها الباب الذي أقف أمامه، خطوته السريعة المفاجئة جعلتني أثبت عيني عليه، كان يريد أن يتفادى تلك الذكرى التي تحتل هذا المكان بدون أن يقابله أحد. ولكن صادف أني فتحت الباب في لحظة مروره بالضبط، كأني كنت في مسار قريب من ذكراه، جعلني ألتقطها على شاشة ذاكرتي، وأتقاطع معها ضد إرادته.
روبوت

روبوت فضولي وألزهايمر جوجل

وصل الغرب إلى حدود الجنون في غرابة ما يفعلون ويقدمون، بل وما يفكرون ويسطرون، وهو للحق والحقيقة ما يتناسب مع حجم ما حصلوا عليه من تقدم علمي وحضاري، وأصبح مستغربا من قبل عالمنا الثالث، لعدم فهم ما يحدث ونتيجة للفجوة الحضارية فيما بيننا وبينهم، فقد نشرت صحيفة "الأخبار" عن أن علماء النمسا قاموا بتطوير خاصية "الفضول" عند الروبوت الذكي ليضاهي الآدميين في أرذل طباعهم، وذلك ليتم تكليفهم بمهام أكثر تعقيدا.
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