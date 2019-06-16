تجليات النار (7)

د. مجدي العفيفي

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

نعم.. لدينا دعاة بالمعنى الحقيقي والمنير والمستنير. نعم.. ثمة دعاة يدركون معنى الآية العظيمة (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين) "فصلت: 33". نعم.. هناك من يعمل ألف حساب لكل حرف ينطقه، ولكل كلمة يصدرها، في فضاء الدعوة إلى كلمة الحق وما تتجلى به من نور وخير وجمال وجلال. نعم.. وهناك من لا يخشى في الحق لومة لائم.. لأنه من ثلة (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) "فاطر:28".

لكن.. هؤلاء مثل (التبر) بين (التراب) وما أعنف العواصف الترابية التي تغشى فضاء الفكر الدعوي، مع التحفظ على هذا التعبير نتيجة الإساءات المتكررة والمتعمدة من قبل من يتسكعون على نواصي شوارع الميديا زاعمين أنهم (دعاة دين)! وما لهم أبدًا علاقة بالمجال الدعوي الديني تستحق أن تذكر، فهم -كما قلنا وبح صوت قلمنا-

لكن.. هؤلاء مثل (التبر) بين (التراب) وما أعنف العواصف الترابية التي تغشى فضاء الفكر الدعوي، مع التحفظ على هذا التعبير نتيجة الإساءات المتكررة والمتعمدة من قبل من يتسكعون على نواصي شوارع الميديا زاعمين أنهم (دعاة دين)! وما لهم أبدًا علاقة بالمجال الدعوي الديني تستحق أن تذكر، فهم -كما قلنا وبح صوت قلمنا- يسيرون بنا في طريق تعبنا من السير فيه.. ويعرضون صورا شاهدناها من قبل مئات المرات.. لا يطرحون أفكارا جديدة، ولا يتعاملون مع العصر بأدواته المعرفية والعرفية والأخلاقية والجمالية والبحثية ، فكل يقصي الآخر، وهو وحده الفاتح.. الفاهم.. العبقري .. الذي لديه توكيل من السماء .. المفوض من الله تعالى.. وهو المتحدث باسم الدين! ومن شاء أن يستزيد يمكنه التفضل باستدعاء مقالاتنا الستة السابقة.



ولقد أوسعت المساحة الماضية لإضاءة شمعة حزينة حول دعاة التجهيل والتكفير هؤلاء.. ومثيري الفتن ما ظهر منها وما بطن، والفتنة أشد من القتل.. إذ إن كاتب هذه السطور يوقن بأن ضوء الشمعة بقدر ما ينير مساحة محددة من الظلام.. فهو يكشف يقينا عن مساحة أكثر اتساعا من الإظلام والظلم أيضا.

وسط نيران الغضب اللفظي والموضوعي الذى يشتعل بصورة أو بأخرى على دعاة اليوتيوب والواتس والفيس والماسنجر.. أبحث بمعاناة عن ومضة نور -من الذين يتفقهون في أمور الدين وربطها بشئون الدنيا، فما أحوجنا إلى من لا يقلل من حال الدنيا ولا يحقر من شأنها!



فنحن نسرف كثيرا في ذم الدنيا، والتقليل من شأنها، نحقرها، وندعو إلى التعامل معها بازدراء.. لماذا؟ لأنها فانية.. مخادعة.. مراوغة.. فالدنيا إذا كست.. أوكست، وإذا أقبلت.. بلت، وإذا أدبرت.. برت، وإذا حلت.. أوحلت، وإذا جلت.. أوجلت، وإذا أطعمت.. عمت، وإذا أضحكت.. بكت، وإذا.. وإذا.. وإذا... مع أن الحياة قدر، ولا بد للإنسان أن يخوض قدره، وإني إذ أهرب من الحياة فإنني مخلوق انهزامي.. استسلامي.. ضعيف، منافق ، حين أفر من قدري الذي هو الحياة الدنيا، فإنني غير جدير بالثقة الإلهية في القدرة على إعمار الأرض، بل إنني قاصر عن فهم واستيعاب جدلية الحياة، بل لست من (الخلائف) ولا من (المستخلفين) في الأرض، وأين أنا من الأمر الرباني (سيروا في الأرض).



نعم .. علىّ أن أخوض وأركض، وأواجه وأواكب، وأتحدى وأتصدى، وأمارس التجليات الهائلة من الفعل والترك، والإقدام والإحجام، والمغامرة والمراجعة، والنفي والإثبات، والإثم والتوبة، والعقاب والثواب، والعصيان والطاعة، فالنفس المتحركة لا تجد مصداقيتها إلا في ساحة الحياة، والذهب لا يكون زينة وشهوة من الشهوات الست إلا بالنار.. وهل الحياة تكون حياة بدون مال وتفاخر وتكاثر وأولاد وزينة ولعب ولهو؟!

إننا لو تصورنا ذلك -وهذا عين المستحيل- لكانت أقسى من صحراء جرداء، فما هي بالحياة حيث الحيوية والحركية، والدموية والديمومة، والطلاقة والانطلاق، والاحتراق والاختراق.



إن القرآن العظيم يحثنا على الحياة كمزرعة للآخرة، ولا آخرة إلا بحياة، وحين يصف التنزيل الحكيم الحياة يصفها بأنها (لعب) و(لهو) و(زينة) و(تفاخر) و(تكاثر) فهي لعبة.. لكل واحد فينا دور يمارسه فيها وهي (لهو) لأن اللهو هو التهاء بشيء عن شيء، فالحزن يلهى عن الفرح، والشبع يلهى عن الجوع، والراحة تلهى عن التعب، والنصر يلهى عن الهزيمة.. وهكذا. وهي زينة وتفاخر وتكاثر لأننا نفخر بأننا نمتلك الأجمل والأشهى والأحدث والكثرة وما شابه ذلك.. فهل نلعب كرة الحياة ولو بواحد في المئة من جدية لعبة كرة القدم؟!



وأبدا.. لا ينبغي أن نضيق على أنفسنا، ولا أن نستمر في هذا الضيق والتضييق، والإغلاق والاستغلاق، وندعي الزهد وندعو إليه، فإن هذه الفكرة -التي لا أملّ من تكرارها حتى آخر العمر والفكر- لها جذورها في التاريخ، لشغل الناس عن الأمور الأهم في الحياة بساستها وسياستها واقتصادها واجتماعياتها، وخفاياها وأسرارها منذ (الطبعة الأموية) للفكر الإسلامي، وبعدها (الطبعة العباسية) بما لها وما عليها.



في ضياء هذا الطرح الذي أستعيده في مثل هذه السياقات.. أين هذا الداعية المفكر الذي يفرق بين الدين ورجل الدين (ليس لدينا في الإسلام رجل دين) أين الذي يستقطب العقل ويزلزل الوجدان بأطروحاته التي تدور في هذا الفلك؟ إنه موجود.. لكنه ومن يحلق معه في هذه الأجواء ذات المنابع الكونية على شاكلته لا يطرقون الأبواب.. ولا يهرولون وراء الأضواء.. ولا يلقون بالا إلى الذين يعتقلون العقل، ويغتالون سبعة قرون من التاريخ ليعودوا القهقري إلى القرن الأول.



هؤلاء للأسف يحبسون رسالة الإسلام العالمية والكونية في المسلمين.. ويختزلون تاريخ المسلمين زمنيا في العرب والعروبة.. ويختزلون العرب جغرافيا في شبه الجزيرة العربية.. ويحصرون الجزيرة العربية في مكة والمدينة.. ويضيقون هذين المكانين المباركين في العشرة المبشرين بالجنة، وفي هذا خلاف كبير واختلاف كثير، حتى إنك لا تجد عليه إجماعا، وإن وجد فهو إجماع وهمي ضمن منظومة الإجماع الخرافية إلا قليلا.. وهو ما سنتعرض إليه لاحقا.

الدعاة المنيرون.. موجودون!

الدعاة المفكرون.. مضيئون!

الذين هم أحسن قولا وهم يدعون إلى نور الله.. حاضرون!

ونتحاور معهم ونجادلهم في القادم، إن شاء الله.