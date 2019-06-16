السيسي لـ«بن زايد»: مصر تدعم أمن واستقرار الإمارات

تحرير:أ.ش.أ ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م

الرئيس عبد الفتاج السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة". وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أكد أيضا مساندة مصر للشقيقة الإمارات ودعم أمنها واستقرارها في هذه المرحلة الدقيقة التي تتعاظم فيها التحديات، وكذا دعم مواقفها داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية.ومن جهته، أعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تثمين الإمارات البالغ للدور الذي تقوم مصر وجهودها الداعمة