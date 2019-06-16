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دراسة: السجائر الإلكترونية أقل سمية من العادية

لاحظ مؤلفو الدراسة التي عرضت خلال المنتدي، أن الدخان الذي أطلق من السجائر العادية أكثر ضررًا من دخان السجائر الإلكترونية، لذا فهي أقل سمية من السجائر العادية.
تحرير:مي فؤاد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
أكدت شركة صناعة السجائر الإلكترونية " جول"، إن بحثًا جديدًا تم إجراؤه خلال المنتدى العالمي السادس للنيكوتين يُظهر أن الانبعاثات الناتجة عن أجهزة التبخير أقل سمية بشكل ملحوظ عن تلك المنبعثة من السجائر التقليدية. كشفت الدراسة، التي عرضت في بولندا خلال المنتدى يوم الجمعة، أن نسبة الفورمالدهايد وأول أكسيد الكربون التي يستنشقها مدخني السجائر الإلكترونية كانت أقل بنسبة 99% من النسبة التي يستنشقها المدخنين العاديين. لذا فهى آمنة نسبيًا مقارنة بالسجائر العادية.
قال الدكتور جوش فويس، نائب رئيس الشؤون الطبية والسريرية في جول أثناء مقابلة: "تشكل هذه المنتجات خطرًا أقل بكثير عندما يتعلق الأمر بالانبعاثات غير المباشرة من السجائر. هناك ما يقرب من 50 ألف شخص يموتون كل عام في الولايات المتحدة بسبب التدخين العادي، وهذا يمكن أن يساعد في انخفاض هذا المنحنى". تم تقديم
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