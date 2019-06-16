«هاقتلك ياعمر»..خناقة ولاد العم انتهت بقتيل

خلاف على هاتف محمول دفع المتهم للتخلص من المجني عليه.. حدثت بينهما مشادة كلامية انتهت بجريمة قتل.. ضربه بـ«منجل» وعاد إلى منزله وتناول عشاءه ونام
«هات الموبايل دا».. تحولت الدماء التي تجري في عروقه إلى ماء، نسي العيش والملح والروابط الأسرية، ولاحق ابن عمه في الحقل وما أن ظفر به حتى قتله بمنجل، تركه جثة هامدة وانطلق إلى منزله وكأن شيئا لم يكن، حتى عثر بعض الأهالي على الجثة فأبلغوا مركز شرطة إطسا بالفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، ولولا إصرار الأب على الانتقام لنجله وحصول القاتل على ما يستحقه من عقاب لمر الأمر مرور الكرام، حيث اتهم الأب نجل عم المجني عليه بالوقوف وراء الجريمة وبضبطه اعترف وتمت إحالته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
كعادتهما كانا يتقاسمان كل شيء مع بعضهما، ولمَ لا، فهما ابنا عمومة، حتى أن الناس كانوا يظنون أن عمر وعلي أشقاء، كان يخرجان معًا بشكل يومي للعمل أو للسهر ولا يعودان إلا في الصباح الباكر، وفي بعض الأحيان كان أحدهما يقضي ليلته في منزل الآخر.
ظل الحال على ما هو عليه لسنوات، حتى قام المجني عليه "عمر" ببيع
كعادتهما كانا يتقاسمان كل شيء مع بعضهما، ولمَ لا، فهما ابنا عمومة، حتى أن الناس كانوا يظنون أن عمر وعلي أشقاء، كان يخرجان معًا بشكل يومي للعمل أو للسهر ولا يعودان إلا في الصباح الباكر، وفي بعض الأحيان كان أحدهما يقضي ليلته في منزل الآخر.
ظل الحال على ما هو عليه لسنوات، حتى قام المجني عليه "عمر" ببيع هاتف محمول إلى ابن عمه "علي" على أن يتقاضى منه الأموال بعد فترة من الزمن، وحددا الموعد، الذي كلما حل كان يختفي "علي" في ظروف غامضة.
ظل عمر لفترة في انتظار ابن عمه، يوما تلو الآخر ولم يظهر، حتى أيقن أنه تعرض للنصب، وأن صديق عمره يسعى للتحايل عليه والاستيلاء على الهاتف دون دفع ثمنه، وانتابته نوبة من الغضب وتوجه إلى منزل نجل عمله، وعلا صوته وعلم الجيران بتفاصيل الواقعة.
لم يرضَ "علي" بما فعله ابن عمه، وقرر الانتقام منه، نظرا لما سببه له قريبه من إحراج وسط القرية، حيث أصبحت "سيرته على كل لسان" ولكنه لم يدرِ ما السبيل إلى ذلك، وترك الأمر للظروف وتوجه صباح اليوم الأحد إلى الحقل وخلال شروعه بإنهاء بعض الأعمال الزراعية، شاهد "عمر" قادما من بعيد: "إنت يانصاب هات الفلوس اللي عليك".
غلى الدم في عروق "علي" الذي أمسك بإحدى الأدوات المستخدمة في الزراعة "منجل" وانهال على نجل عمه به ليسقط صريعا مدرجا في دمائه، بعدما أدمت جسده ضربات "المنجل" فيما لم يحرك القاتل جفنا، بل قام بمسح المنجل الخاص به من الدماء التي خضبت الأرض بموقع الجريمة، وتوجه إلى منزله، وطلب منهم إعداد العشاء، في الوقت الذي انشغل فيه بمشاهدة التليفزيون، حيث تناول طعامه، وتوجه إلى غرفة نومه وأغمض عينه، وتمنى لو أن ما حدث أضغاث أحلام، حتى لا يذهب إلى السجن، حتى ذهب في سبات عميق.
ذهب الليل ومع أول ضوء من الفجر، ذهب الفلاحون إلى أرضهم، وكانت المفاجأة عندما عثر أحدهم على جاره "عمر" وبه جروح قطعية بأماكن متفرقة بالرأس، استغاثات أطلقها الرجل لنجدته ظنا منه أن المجني عليه مازال حيا، اتصلوا بالشرطة، التي حضرت لتجد الضحية جثة هامدة، فتم إخطار النيابة العامة، التي حضرت وبعد المعاينة الأولية، تم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزي بالفيوم، تحت تصرف النيابة، ليسقط القاتل بعدها معترفا بجرمه، مؤكدا أن الخلاف سببه هاتف محمول.
تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور المركز، بورود بلاغ من مستشفى إطسا المركزى، بوصول "عمر جمال 18 سنة، بائع متجول، ومقيم بقرية الغرق بحرى، "جثة هامدة"، وذلك إثر إصابته بكدمات بمنطقة بالرأس وجرح قطعى طوله 12 سم خلف الأذن اليمنى.
تم الدفع بعناصر من ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال والد المجني عليه "مزارع"، اتهم "علي. ن. ع" 26 سنة، بائع متجول، من نفس العائلة ومقيم بنفس القرية، بالتعدى على ابنه بالضرب بآلة حادة "منجل"، وإصابته بإصابات أدت لوفاته، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بشأن ملكية هاتف محمول.
تم استئذان الينابة العامة، وعمل كمين أسفر عن ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الآلة الحادة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
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