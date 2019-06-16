السيسي يوجه بمواصلة العمل لتفعيل صندوق تكريم الشهداء

تحرير:أ.ش.أ ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل الجاري لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالدولة لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه وتحقيق هدفه السامي في تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم الأحد، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأكد الرئيس، أن الواجب الوطني يقتضي توفير التكريم اللائق لشهداء الوطن والمصابين وأسرهم، مشيرًا إلى أن مصر تقابل العطاء بالعطاء ولا تنسى أبطالها الذين لم يبخلوا بأرواحهم ذاتها فداءً لمصر وشعبها. وصرح السفير بسام راضي، بأنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي