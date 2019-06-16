شركات المقاولات المصرية تسعى للفوز بإعمار دول الجوار

تسود حالة من الأمل والتفاؤل الكبير داخل قطاع التشييد والبناء المصري في قدرته على اقتناص عقود خارجية وبصفة خاصة المشاركة في إعادة الإعمار في دولتي العراق وليبيا

تحرير:كريم ربيع ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

انطلقت فعاليات ملتقى «بناة مصر»، اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الذي يبحث فى دورته الخامسة الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية فى إعادة إعمار دولتى ليبيا والعراق، والمشاركة في مشروعات الربط التى تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، حيث يلتقى من خلاله 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي وعربى، لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة السمراء. فهل ينجح في اقتحام هذه الأسواق أم لا؟

مدبولي: اكتسبنا خبرات كبيرة في المشروعات العملاقة قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بقوة شديدة لتطوير صناعة تصدير العقار المصرى، وذلك لاستعادة مكانة مصر فى إطار تعاونها مع أشقائها فى الدول العربية والقارة الإفريقية. وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى «ملتقى بناة مصر»،

مدبولي: اكتسبنا خبرات كبيرة في المشروعات العملاقة



قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بقوة شديدة لتطوير صناعة تصدير العقار المصرى، وذلك لاستعادة مكانة مصر فى إطار تعاونها مع أشقائها فى الدول العربية والقارة الإفريقية.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى «ملتقى بناة مصر»، إن هذه الإستراتيجية تأتى فى إطار اكتساب شركات المقاولات المصرية خبرات عالمية فى تنفيذ كل المشروعات العملاقة والمشروعات القومية خلال الخمس سنوات الماضية مثل قطاعات الطرق والأنفاق والمشروعات العقارية والإسكان لافتا إلى أن ما تم تنفيذه على أرض مصر معجزة هندسية وفنية ستشهد كل المؤسسات الدولية فى ضواء ما تم إنجازه.

البنك الدولي: 200 مليار دولار تكلفة إعمار العراق وليبيا

أشار البنك الدولي، إلى أن إعادة إعمار المحافظات المتضررة في العراق يحتاج نحو 100 مليار دولار، كما تحتاج ليبيا 100 مليار دولار أيضًا لإعادة إعمارها، وهو ما يشير إلى الدور الرئيس للمساهمة المصرية فى ملف إعادة الإعمار، وهو ما يفتح الباب أمام شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ عدد من المشروعات.

ويفتح الباب أيضًا إلى مشاركة شركات مواد البناء المصرية فى سد الاحتياجات المتزايدة للشركات العاملة فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء فى الدولتين من مواد البناء.



رئيس اتحاد المقاولين العراقي: ندعوكم للمشاركة في إعادة الإعمار



دعا المهندس علي فاخر رئيس الاتحاد العربي للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العراقي، الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار العراق، موضحًا أن العراق رصد ميزانية 100 مليار جنيه لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أنه يجب الاستفادة من التجربة المصرية في المشروعات القومية.

وأكد فاخر خلال الجلسة الثانية من مؤتمر بناة مصر لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدان الإفريقية والعربية بقطاع المقاولات وكيفية اقتنصاها، أن الأولوية للشركات العربية والمصرية للتعاون في إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن المقاولين العراقيين جاهزون للتعاون في المشروعات السكنية التي تقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية.

رئيس الاتحاد الليبي للمقاولين: نحتاج 3 ملايين عامل مُدرب

أكد المهندس عبدالمجيد كوشير، رئيس الاتحاد الليبي للمقاولين، أنه تم رصد 300 مليار دينار لإعادة إعمار ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا العمل يحتاج إلى أكثر من 3 ملايين عامل مُدرب، موضحًا أنه يجب الاستفادة من نجاح التجربة المصرية في المشروعات القومية والاستعانة بالشركات والخبرات المصرية في إعادة الإعمار.

وأشار «كوشير» خلال الجلسة الثانية من مؤتمر بناة مصر لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدان الإفريقية والعربية بقطاع المقاولات وكيفية اقتنصاها، إلى أن الوضع في ليييا مستقر الآن للعمل في المشروعات المتوقفة عن العمل منذ 2011، مردفًا أن المقاولين الليبيين جاهزون للتعاون في المشروعات السكنية ومشروعات البنية التحتية.

وشهد الملتقى مشاركة وفد كبير من مجلس الغرف السعودية، عرض كافة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع المقاولات، لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مجال العقارات خلال السنوات المقبلة، كونه قطاعا واعدا، ويشهد زيادة في الطلب على المعروض، إضافة إلى إقامة عدد من المشاريع القومية الأخرى في مجالات البناء، مثل الفنادق الكبرى، والمدن السكنية الاجتماعية والفاخرة بعدد من المدن الجديدة.



اقتصاديون: فرصة للانطلاق نحو العالمية



أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الملتقى فُرصة كبيرة لزيادة حجم الاستثمارت للشركات المصرية، بخلاف زيادة حجم الطلب على العمالة المصرية، مع جمع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الخبرة، وطرح إمكاناتهم المتنوعة في قطاع التشييد والبناء، لتسهيل التعاون بين مصر وأشقائها العرب والأفارقة، ومناقشة فرص الاستثمار فى القطاع.

أشار الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إلى أن «ملتقى بناة مصر» يخدم شركات التشييد والبناء المصرية بشكل كبير، ويفتح الباب للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، واقتناص المزيد من الأعمال والعقود، بما يخلق فرص عمل وزيادة تصدير العمالة المصرية إلى الخارج.

ويشارك فى الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والمجلس التصديرى للعقار، بالتعاون مع وكالة "إكسلانت" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أكثر من 500 مشارك يمثلون نطاقات واسعة فى مجال الأعمال والتمويل ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية، للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ووضع الأسس لرؤية مشتركة للمستقبل ومستجدات المشاريع الكبرى، وعرض كافة الفرص الاستثمارية المتوفرة فى المنطقة أمام شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على اقتناص تلك الفرص والتحديات التى تواجه المقاول المصرى فى عمله خارجيًا؛ كى يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وغيرها من الدول التى تضررت نتيجة الصراعات والحروب.

ويناقش الملتقى، خلال جلساته، قدرة البنوك على دعم شركات المقاولات المصرية فى اقتناص حجم أعمال جيدة فى البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة، مع عرض الضوابط والشروط التى يجب أن تتوافر فى تلك الشركات حتى تتمكن البنوك من توفير التمويل اللازم لها خارجيًا من خلال فروعه أو عَبر المراسلين الخارجيين له.