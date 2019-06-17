«جثة وحكايات غامضة».. ماذا حدث في شقة قارئة الفنجان؟

سيدة عثر على جثتها في دار السلام.. والأهالي: كانت بتشحت من زمان وعايشة لوحدها.. وصاحب البيت: عندها السكر وبتجيلها غيبوبة ومن عيلة كبيرة قوي في السيدة
عاشت "عطا" حياتها وحيدة يملأها الغموض، تعيش بين جدران وسقف في شقتها بالحي الشعبي بالطابق الأرضي، لا تعرف سوى التسول نهارا من المارة منذ أن وطئت قدماها المنطقة، "هات شلن"، كانت تطلب مما شاء حظه أن يمر من أمامها، حتى اقترنت العملة باسمها، ولقبت بـ"عطا شلن"، وقراءة الفنجان ليلا هذا ما يعرفه عنها جيرانها.. حواديت وروايات تدور حول السيدة التي كانت تحكي أن لها أسرة كبيرة غنية ولكنها فضلت أن تعيش بمفردها، لا جديد في حياة السيدة اعتادت عليها، إلا أن شيئا ما حدث بدل سيناريو يومها المعتاد، إذ عثر الأهالي على جثتها لتموت وحيدة كما عاشت.
منذ ثلاثة عقود هبطت "عطا" لتسكن في شقة متواضعة بمنطقة دار السلام، لا أحد يعرف عنها سوى أنها تخرج كعادتها كل يوم تتسول في الشوارع المحيطة من المنطقة، تعيش بمفردها بين أربعة جدران، لا جليس ولا ونيس سوى بعض السيدات من جيرانها يترددن عليها لقراءة الفنجان يسمعن منها حكايات وحواديت، تجلس تحكي أنها من عائلة
منذ ثلاثة عقود هبطت "عطا" لتسكن في شقة متواضعة بمنطقة دار السلام، لا أحد يعرف عنها سوى أنها تخرج كعادتها كل يوم تتسول في الشوارع المحيطة من المنطقة، تعيش بمفردها بين أربعة جدران، لا جليس ولا ونيس سوى بعض السيدات من جيرانها يترددن عليها لقراءة الفنجان يسمعن منها حكايات وحواديت، تجلس تحكي أنها من عائلة مقتدرة وكبيرة ولكنها اختارت أن تعيش بمفردها، أجهزة منزلية وأشياء تحيطها من كل جانب، وباب من الحديد هذا هو مشهد شقتها، كما وصفه جيرانها، طوال تلك المدة لم يكن يزورها أحد، تخرج خماصا كالطير وتعود بطانا، وسط غموض يفرض نفسه على حياة السيدة التي تخطت الستين من عمرها.
الأسبوع الماضي لم يكن عاديا في حياة "عطا"، حيث عثر أهالي شارع عبد القادر أبو النصر على جثتها داخل شقتها بالطابق الأرضي، لتتحول المنطقة لثكنة عسكرية، وينتشر رجال الشرطة في المكان لكشف ملابسات الواقعة، واستدعاء الجيران لجمع التحريات ومعرفة إن كانت شبهة جنائية من عدمها.
"التحرير" كان في الشارع، واقتربنا من البيت، حيث يجلس رجل صعيدي مع أقاربه أمام البيت، اقتبرنا منه للوقوف على ما حدث في شقة السيدة التي تخطت الستين من عمرها.
"ساكنة عندي في البيت من زمان من حوالي 30 سنة، كانت قاعدة في الشقة اللي في الدور الأرضي إيجار عقد مفتوح، ماعرفش عنها غير إنها بتشحت من الناس وبتقرا الفنجان"، بهذه الكلمات بدأ "الحاج أبو العلا" صاحب البيت الرجل الصعيدي القادم من محافظة أسيوط، حديثه.
وأضاف: "كنا نسمع أنها من عيلة كبيرة وغنية من السيدة زينب، بس ماحدش كان بيشوف حد من قرايبها طوال السنين اللي فاتت، وعايشة في الشقة لوحدها، كان عندها السكر وبتجيلها غيبوبة ومريضة في الأيام الأخيرة".
وعن يوم الواقعة قال: "كنت مسافر الأسبوع اللي فات البلد واتصلوا بيا قالولي إنها ماتت، وإن اختها جات هنا واتهمت الجيران والناس إنهم قتلوها، والنيابة استدعت بعض الجيران تاخد أقوالهم، حتى ابني خدوا منه تليفونه علشان يشوفوا آخر مكالمات عملها، وفرغوا الكاميرات اللي في الشارع يشوفوا في حد غريب دخل البيت أو لأ، وأختها ماكنوش لسه دفنوا الجثة، وجاتلي عايزة 10 آلاف جنيه علشان هيسيبوا الشقة، وقالت إن عندها 25 أخا وأختا، وأبوها كانت متجوز 4 ستات، وعطا هي شقيقتها من أمها".
قاطعه نجل شقيقه: "ماحدش كان يعرف أختها دي غير لما جات تصرخ وتتهم في الناس من غير دليل، وكان كل همها تاخد الحاجات اللي في الشقة وفلوس من عمي مقابل إنها تسيب لنا الشقة بعد وفاة أختها، اللي افتكرتها بعد ما ماتت وسابتها طول السنين دي كلها لوحدها".
وأضاف: "الشرطة كانت هنا على مدى 3 أيام، لحد ما عرفنا إنها توفيت بسبب غيبوبة سكر، علشان كده الشرطة مشيت.. عطا كانت عايشة لوحدها، وماعندهاش ابن مختل عقليا زي ما سمعنا، وبالرغم من إنها كانت بتشحت من زمان، بس شقتها سوبر لوكس من جوا، هي تقريبا اتعودت على الشحاتة".
أحد الجيران قال: "ماعرفش حاجة عنها غير إنها بتشحت من زمان من أيام الشلن اللي هو 5 قروش، كانت لما تقابل حد تقوله هات شلن، علشان كده سموها عطا شلن، وحتى لما كبرت في السن كانت بتشحت بردو، وكانت بتعرف تقرا الفنجان".
يذكر أن الواقعة تعود تفاصيلها إلى تلقي رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي بشارع عبد القادر بالمطبعة، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة "ع.ش"، 63 سنة، مسجاة على الأرض، وترتدي ملابسها بالكامل، وتبين أنها تعمل فى الشحاذة والتسول، وتقيم معه بمفردهما، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة.