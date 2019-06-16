«الفلاحين»: الإخوان سحبوا الليمون لافتعال أزمة

تحرير:محمد فتحي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

محصول الليمون

قال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار محصول الليمون هو بعض التجار المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن هناك بعض القنوات الخاصة بالجماعات الإرهابية أوهمت الرأي العام بأن هناك أزمات في الشارع المصري متعلقة بأسعار الخضروات والموالح وبعض السلع الغذائية وفي مقدمتها الليمون. وأضاف الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريح إلى «التحرير»، أن بعض التجار المنتمين للجماعات الإرهابية في الفترة الأخيرة حاولوا سحب منتج الليمون من السوق، بقصد افتعال أزمة بالسوق المصري.

وردًا على سؤال «التحرير»، بشأن متى تنتهي أزمة ارتفاع سعر الليمون، أجاب أبو اللوز قائلًا، إن أزمة ارتفاع الليمون على وشك الانتهاء، مضيفًا: «النهاردة السعر تراوح ما بين الـ60 والـ50 جنيهًا، بعد كدا هيكون بـ16 و 18 جنيه». وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيكون سعر محصول الليمون في معدله