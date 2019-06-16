جريمة

دعوى أبكت القاضي.. قصة «جحود» ابن حبس والده بالشرقية

حداد يرفع دعوة تبديد على والده بعدما استغل أميته.. الابن رفض وساطة «طوب الأرض».. وإخوته: «أبونا ياما دلّعه وصرف عليه ومحبّش حد في الدنيا أده»
تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
الابن مقدم الدعوى ضد والده
الابن مقدم الدعوى ضد والده
امتلأت الصحف والكتب قديمًا بأمثال وجُمل وقصص تُحذر وتُسجل عقوق الأبناء تجاه آبائهم، لكنَّ أيًّا من تلك الأمثال والحكايات لم يكُن بطلها وسيئ الذكر فيها يُمثل ولو جزءا ضئيلا من جحود بطل قصة اليوم، التي باتت حديث الساعة وعنوانا ومضربا لمثل وصفه الكثيرون بأنه علامة من علامات الساعة؛ بعدما تعمد الابن، الذي يُوشك أن يُتم عامه السابع والأربعين، استغلال أمية وجهل وحُسن نية والده لكي يزُج به خلف القضبان ويجعل منه نزيلا يجاور ذوي الإجرام، لا لشيء إلا لأن شيطانه أعماه وبلغ الطمع منه مبلغًا ليطلُب المزيد ويرفض أي وساطة تحول بينه وبين قسوة قلبه على أبيه.
على بُعد أمتار من مدخل مدينة الإبراهيمية، الواقعة شمال محافظة الشرقية، وبينما يستعد الجميع لاستقبال نفحات شهر رمضان الماضي، كانت سيارة الشرطة تُبطئ مُحركها، ويترجل منها قوات تنفيذ الأحكام التابعة للمركز، يتقدمهم أحد معاوني المباحث، إذ توقف الجميع أمام منزل رجل عجوز طاعن في السن، بلغ من العمر أرذله؛
اقرأ المزيد
خيرت-الشاطر (2)

للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الاثنين، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
المستشار-شعبان-الشامى

تأجيل «كتائب حلوان» إلى 21 يوليو لسماع المرافعات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، إلى جلسة 21 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
عبد-الرحيم-المسمارى

تأجيل قضية «الواحات» إلى 21 يوليو لسماع الدفاع

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 21 من يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، في القضية التي استشهد فيها 16 شهيدًا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
محمد-مرسي (1)

في «اقتحام السجون»..ماذا قال «العزب» أمام قاضي مرسي؟

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، سماع مرافعات فريق دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المتداولة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. تستعرض «التحرير» عبر التقرير التالي، تفاصيل شهادة اللواء عادل العزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بقطاع الأمن الوطني.
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط تاجري مخدرات في مداهمة وكر «السحر والجمال»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانا لترويج المواد المخدرة، وذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل اللواء محمود وفيق وزير الداخلية، والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة الخارجين عن القانون، خصوصا مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، الذين يتخذون تلك المنطقة مسرحا لنشاطهم غير المشروع، وذلك من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام.
غرق

غرق طالب جامعي في ترعة أمام كلية الآداب بالشرقية

لقي طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، مصرعه، اليوم السبت؛ غارقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة «بحر مويس» أمام كلية الآداب بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما تبين نزول الطالب للاستحمام بسبب حرارة الجو المرتفعة، حيث جرى انتشال الجثمان من المياه. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب في مياه ترعة «بحر مويس» أمام مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق.
محكمة

السجن 3 سنوات لطالب زرع عبوة لتفجير سنترال بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم السبت، بمعاقبة طالب بالتعليم الأزهري، في الخامسة عشرة من عمره، بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة تدعو للتحريض على العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن قيامه بزرع عبوة ناسفة بهدف تفجير سنترال «أنشاص الرمل» التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.
حريق -يلتهم -المركز-السوري- للدواجن -بالعاشر-من رمضان (1)

حريق يلتهم مركزا لتجارة الدواجن بالعاشر من رمضان

نشب حريق هائل بأحد مراكز تجارة وتوزيع الدواجن المُجمدة بمدينة العاشر من رمضان، حيث التهمت النيران محتويات المركز بالكامل، بما فيها مئات الدواجن الحية، حيث بلغت الخسائر نحو مائتي وخمسين ألف جنيه، قبل أن يتم السيطرة على النيران وإخمادها بواسطة سيارات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس الحماية بالعاشر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org