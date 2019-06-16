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محمد سعد خرج ولم يعد.. ونقاد: كلمة «أنا» أضاعته

محمد سعد ممثل يتمتع بموهبة كبيرة، ولا يمكن إنكار هذا، لكنه حصر نفسه في أدوار معينة، وأصبح حبيسًا لها، ظلت تجلب له النجاح، حتى انقلب الحال وصارت شؤمًا عليه
تحرير:عبد الفتاح العجمى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
محمد سعد
محمد سعد
مع بداية الألفية الجديدة، واندلاع موجة سينما الشباب، ظهر فجأة ودون سابق إنذار، شاب فى دور ثانوى بفيلم "الناظر"، مجسدًا شخصية تُدعى "اللمبى"، ذلك الفنان كان محمد سعد، وتلك الشخصية صارت إحدى أشهر الشخصيات الكوميدية التى قدّمتها السينما المصرية، وأسهمت فى إحداث نقلة كبيرة لصاحبها، حتى إنه فى العام التالى مباشرةً قدم بطولته الأولى السينمائية، وصار لنحو 8 أعوام نجم شباك أول، بقدرة مدهشة على التلون وخلق شخصية كاملة فى كل فيلم، إلا أنه حينما ظل يكرر نفسه، خسر رهانه على الجمهور، وبدأ من كانوا ينتظرونه ينصرفون عنه تجاه نجوم آخرين.
موسم أفلام عيد الفطر الحالى أثبت ذلك جيدًا، فبعد سنوات كانت فيها نجومية محمد سعد بمثابة ظاهرة وأسطورة نجاح تجارى، تلك الأسطورة التجارية وصلت قوتها إلى أن تسبب فى إحداث خلاف شهير بين أكبر شركتين للإنتاج فى مصر آنذاك، وهما العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى، وأفلام النصر، بعد أن استطاعت الأولى أن تتعاقد
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تدشين حملة إزالة وصمة المرض النفسي بمشاركة فنانين

حرص عدد من الفنانين وشخصيات عامة على المشاركة في مؤتمر إطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي، ومنهم الفنانة رغدة والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق وزوجته الكاتبة آمال فوزي والإعلامية هبة الأباصيري التي قامت بتقديم المؤتمر. وفي البداية، ألقى الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار الجمهورية للصحة النفسية، كلمة خلال المؤتمر، أوضح فيها أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن عدد المنتحرين حول العالم بلغ مليون نسمة، لافتًا إلى وجود واحد بين كل 4 مصابين بمرض نفسي.
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محمد هنيدي يوقف عرض «3 أيام في الساحل» لهذا السبب

أوقف النجم محمد هنيدى والقائمون على مسرحية "3 أيام فى الساحل"، عرض العمل على مسرح كايرو شو، حيث قدمت لآخر مرة يوم الجمعة الماضي، على أن يتم تحديد موعد استئناف عرضها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا بعدما أعلن هنيدي، قبل عدة أيام، مشاركته في موسم عيد الأضحى المقبل، بفيلم "كينج سايز" الذي لم يصور منه سوى يوم واحد فقط. المسرحية عرضت أول أيام عيد الفطر الماضى وحققت إيرادات عالية، لتحافظ على النجاح الذي حصدته منذ عرضها بداية من الموسم الشتوى.
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مدينة الإنتاج الإعلامي تعلن افتتاح مقرين جديدين

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