رياضة

طلعت يوسف يجهز لمذبحة في الاتحاد السكندري

تحرير:هاني العوضي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
فجر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مفاجأة جديدة بتأكيده على أن الفريق بشكل مبدئي في حاجة ماسة لتدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين المميزين، حتى لا يتكرر معه سيناريو الموسم الماضي، موضحًا أنه ينوي التعاقد مع 14 لاعبًا جديدًا من بينهم حارس مرمى سوبر. وتولى طلعت يوسف مهمة تدريب الفريق في المباراة الأخيرة في مشوار زعيم الثغر في مسابقة الدوري هذا الموسم، ونجح في قيادته للفوز على سموحة 3- 1 ليضمن الاتحاد البقاء في الدوري الممتاز بعدما كان ينافس على الهبوط.
وكشف طلعت يوسف في تصريحات خاصة للتحرير أن هناك قائمة طويلة من اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم في الموسم الجديد، لكنه في انتظار توافر البديل الكفء والتعاقد معه قبل الإعلان عن رحيله. وبسؤاله عن التوقيت الخاص بإعلان اللاعبين المستبعدين من القائمة أجاب طلعت يوسف قائلا: "وضعت الخطوط العريضة للفريق
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رسميًّا.. محمد عبد المنصف يجدد تعاقده مع دجلة (صور)

أعلن نادي وادي دجلة، عن تجديد عقد حارسه الدولي السابق محمد عبد المنصف اليوم الأحد، بشكل رسمي، ووقع محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة على عقد جديد مع الفريق لموسم آخر رسميًّا، ليستمر في حماية عين الفريق الدجلاوي. وكشف وادي دجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن صور توقيع الحارس على عقود تمديد العقد لموسم جديد، معلقًا عليها «والآن دعونا نرحب بتجديد عقد حارسنا محمد عبد المنصف مع فريقنا لمدة موسم». ونجح وادي دجلة في الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وحافظ على موقعه في دوري الأضواء والشهرة.
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استعدادات قوية للسنغال.. وتدريب منفرد لماني (فيديو)

خاض الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السنغال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، التمرين الصباحي، وشارك فيه جميع اللاعبين الذين ظهر عليهم الحماس خلال معسكرهم بفندق «توليب» بمحافظة الإسماعيلية، بينما خاض ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تمرينا منفردا من غير الكرة، شمل عددا من التمرينات الخاصة بالسرعة ورفع اللياقة عن طريق مدرب الأحمال للمنتخب السنغالي، وشارك في المران الشاب كيتا بالدي، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، وضم المعسكر أكثر من 40 لاعبا وإداريا.
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رسميًا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه ماوريسيو ساري

وافق نادي تشيلسي على رحيل مدربه ماوريسيو ساري رسميًا إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، وأشار موقع "فور فور تو" إلى اقتراب ساري من التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع السيدة العجوز، ليخلف بالتالي ماسيمليانو أليجري، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن وصول ساري إلى يوفنتوس يوم الجمعة المقبل، ويأتي ذلك بعدما أشرف ساري على تدريب تشيلسي الصيف الماضي خلفًا لأنطونيو كونتي، بعد 3 سنوات قضاها في نابولي، ليعود سريعًا من جديد إلى أجواء الدوري الإيطالي.
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أول تعليق من رئيس الاتحاد بعد التعاقد مع طلعت يوسف

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن حزنه الشديد للمركز الذي أنهى به فريقه الموسم الماضي من الدوري الممتاز، مؤكدًا أنه يسعى لتجهيز الفريق السكندري بالشكل الأمثل للموسم الجديد من أجل تحقيق نتائج طيبة، حيث قال مصيلحي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم: "حزين لم وصل إليه الاتحاد السكندري، هذا المركز لا يليق باسم وتاريخ الاتحاد الكبير". وأضاف رئيس الاتحاد السكندري خلال تصريحاته أنه رغم ما قدمه للنادي السكندري، إلا انه حزين للغاية من هجوم بعض جماهير الفريق السكندري عليه.
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رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا للاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، اتفاقه مع طلعت يوسف، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد (2019- 2020)، حيث عقد رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد، بحضور حازم الرجال أمين الصندوق، للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بقيادة "يوسف" لفريق الكرة، الموسم الجديد، إذ كان قد تم الاتفاق بين الطرفين على تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في آخر مباريات الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم أمام نادي سموحة فقط.
الاتحاد-السكندرى

غرامات مالية على لاعبي الاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، خصم ما يعادل قيمته 10% من قيمة عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب المستوى المتواضع والنتائج السيئة التى حققها الفريق، خلال مباريات الدور الثانى فى مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019. ويأتي قرار مجلس الإدارة بعدما أظهر لاعبو الاتحاد السكندري حالة من اللا مبالاة وفقدان الروح، رغم ما قامت به إدارة النادى من توفير جميع عوامل الاستقرار والنجاح المالية أو الإدارية.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يصعق سموحة ويضمن البقاء في الممتاز

حقق الاتحاد السكندري، فوزًا كبيرًا وثمينًا على حساب نظيره سموحة بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ضمن زعيم الثغر البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة احتل بها المركز الـ11، بينما تجمد رصيد سموحة الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة، في المركز الـ12، حيث ضمن هو الآخر البقاء منذ الجولة الماضية بعد فوزه على بتروجت.
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