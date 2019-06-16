طلعت يوسف يجهز لمذبحة في الاتحاد السكندري

تحرير:هاني العوضي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

طلعت يوسف

فجر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مفاجأة جديدة بتأكيده على أن الفريق بشكل مبدئي في حاجة ماسة لتدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين المميزين، حتى لا يتكرر معه سيناريو الموسم الماضي، موضحًا أنه ينوي التعاقد مع 14 لاعبًا جديدًا من بينهم حارس مرمى سوبر. وتولى طلعت يوسف مهمة تدريب الفريق في المباراة الأخيرة في مشوار زعيم الثغر في مسابقة الدوري هذا الموسم، ونجح في قيادته للفوز على سموحة 3- 1 ليضمن الاتحاد البقاء في الدوري الممتاز بعدما كان ينافس على الهبوط.

وكشف طلعت يوسف في تصريحات خاصة للتحرير أن هناك قائمة طويلة من اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم في الموسم الجديد، لكنه في انتظار توافر البديل الكفء والتعاقد معه قبل الإعلان عن رحيله. وبسؤاله عن التوقيت الخاص بإعلان اللاعبين المستبعدين من القائمة أجاب طلعت يوسف قائلا: "وضعت الخطوط العريضة للفريق

وكشف طلعت يوسف في تصريحات خاصة للتحرير أن هناك قائمة طويلة من اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم في الموسم الجديد، لكنه في انتظار توافر البديل الكفء والتعاقد معه قبل الإعلان عن رحيله.

وبسؤاله عن التوقيت الخاص بإعلان اللاعبين المستبعدين من القائمة أجاب طلعت يوسف قائلا: "وضعت الخطوط العريضة للفريق ومع نهاية الأسبوع المقبل سأناقش إدارة النادى فى اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم، والمجموعة التي أرغب في التعاقد معها خاصة أن موقف اللاعبين المعارين لم يتحدد بعد وهناك مفاوضات مع أنديتهم من أجل التعاقد معهم بشكل نهائي أو تمديد الإعارة".



وعن تشكيل الجهاز الفني الجديد الذي سيعمل معه في الموسم المقبل أجاب طلعت يوسف: "الجهاز الفنى سيتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الجارى حيث سيتم عرض الأسماء على مجلس الإدارة للموافقة عليها قبل الإعلان عنها".