من السجن للنيابة.. أول ظهور للبشير بعد الإطاحة به (فيديو)

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

عمر البشير

في أول ظهور له من خلال الكاميرات، عرضت فضائية "العربية"، مساء الأحد، مقطع فيديو للرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في أثناء نقله من السجن إلى مقر نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه. وظهر «البشير» في الفيديو مرتديًا جلبابا أبيض وعمامة، في أثناء اقتياده إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، باقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد، للمرة الأولى منذ الإطاحة به، إذ نقل من السجن إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد".

وصرح شاهد عيان بأن "البشير تم اقتياده إلى مكتب المدعي العام في الخرطوم، مرتديا لباسا أبيض اللون وعمامة تقليدية، ويركب سيارة تويوتا "لاند كروزر"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري. وأعلن النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود، أمس السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال إلى المحاكمة بعد