على طريقة صلاح.. حراسة خاصة لماني في مصر (صور)
تحرير:سعد الدين محمود
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
ماني
خرج النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، من قائمة منتخب بلاده أمام نيجيريا في المباراة الودية، التي انطلقت مساء اليوم الأحد، على ملعب فندق «ميركيور» المطل على قناة السويس، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، وحتى 19 يوليو المقبل.
ورصدت الكاميرات «ماني»، جالسًا خارج الملعب لمشاهدة المباراة رفقة زملائه، حيث ظهر خلفه الحراسة الخاصة بتأمينه، وناشد أحدهم بعض الجماهير الملتفة حول نجم الريدز بالابتعاد قليلا.
وخاض "ساديو" تدريبًا منفردا صباح اليوم، بدون الكرة، رفقة مدرب الأحمال للمنتخب السنغالي، وشارك في المران كيتا بالدي، نجم نادي إنتر ميلان، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي.
ووصلت بعثة المنتخب السنغالي إلى الإسماعيلية يوم الجمعة الماضي، وكان في استقبالهم محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية لكأس الأمم، بعدما
وخاض "ساديو" تدريبًا منفردا صباح اليوم، بدون الكرة، رفقة مدرب الأحمال للمنتخب السنغالي، وشارك في المران كيتا بالدي، نجم نادي إنتر ميلان، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي.
ووصلت بعثة المنتخب السنغالي إلى الإسماعيلية يوم الجمعة الماضي، وكان في استقبالهم محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية لكأس الأمم، بعدما وصلت للقاهرة يوم الأربعاء الماضي للمشاركة في البطولة.
وتأكد غياب ماني، عن افتتاح مباريات منتخب السنغال أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر.
وينافس منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بالبطولة، والتي تضم كلا من الجزائر، وكينيا، وتنزانيا.