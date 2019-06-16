على طريقة صلاح.. حراسة خاصة لماني في مصر (صور)

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

ماني

خرج النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، من قائمة منتخب بلاده أمام نيجيريا في المباراة الودية، التي انطلقت مساء اليوم الأحد، على ملعب فندق «ميركيور» المطل على قناة السويس، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، وحتى 19 يوليو المقبل. ورصدت الكاميرات «ماني»، جالسًا خارج الملعب لمشاهدة المباراة رفقة زملائه، حيث ظهر خلفه الحراسة الخاصة بتأمينه، وناشد أحدهم بعض الجماهير الملتفة حول نجم الريدز بالابتعاد قليلا.

وخاض "ساديو" تدريبًا منفردا صباح اليوم، بدون الكرة، رفقة مدرب الأحمال للمنتخب السنغالي، وشارك في المران كيتا بالدي، نجم نادي إنتر ميلان، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي. ووصلت بعثة المنتخب السنغالي إلى الإسماعيلية يوم الجمعة الماضي، وكان في استقبالهم محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية لكأس الأمم، بعدما