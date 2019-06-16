رياضة

على طريقة صلاح.. حراسة خاصة لماني في مصر (صور)

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
ماني
ماني
خرج النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، من قائمة منتخب بلاده أمام نيجيريا في المباراة الودية، التي انطلقت مساء اليوم الأحد، على ملعب فندق «ميركيور» المطل على قناة السويس، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، وحتى 19 يوليو المقبل. ورصدت الكاميرات «ماني»، جالسًا خارج الملعب لمشاهدة المباراة رفقة زملائه، حيث ظهر خلفه الحراسة الخاصة بتأمينه، وناشد أحدهم بعض الجماهير الملتفة حول نجم الريدز بالابتعاد قليلا.
وخاض "ساديو" تدريبًا منفردا صباح اليوم، بدون الكرة، رفقة مدرب الأحمال للمنتخب السنغالي، وشارك في المران كيتا بالدي، نجم نادي إنتر ميلان، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي. ووصلت بعثة المنتخب السنغالي إلى الإسماعيلية يوم الجمعة الماضي، وكان في استقبالهم محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية لكأس الأمم، بعدما
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مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (6)

إيتو وماجر وتوريه والخطيب سفراء أمم إفريقيا 2019

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، محمود الخطيب رئيس الأهلي، يايا توريه لاعب منتخب كوت ديفوار السابق ومواطنه دروجبا، صامويل إيتو مهاجم منتخب الكاميرون السابق، الحاج ضيوف مهاجم منتخب السنغال السابق، رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، النيجيري نوانكو كانو، سفراء لبطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا، يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً.
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جماهير المغرب تهاجم «فجر» بسبب حمدالله

شهدت المباراة الودية بين منتخب المغرب ونظيره الزامبي، التي أقيمت مساء الأحد على الملعب الكبير بمراكش هجومًا كبيرًا من الجماهير المغربية على اللاعب فيصل فجر منذ نزوله إلى أرض الملعب، حيث استقبلته الجماهير بصافرات الاستهجان، وكلما لمس اللاعب الكرة يطلقون الصافرات، كما قامت الجماهير بالغناء للاعب "عبد الرزاق حمد الله" وقت دخول فجر إلى أرض الملعب، في رد قوي على اللاعب الذي سخر منذ أيام من زميله عبدالرازق حمدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".
السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (3)

وديًّا.. السنغال تفوز على نيجيريا بالإسماعيلية

فاز المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم على أحد الملاعب الملحقة بأحد فنادق الإسماعيلية، استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وقاد المباراة تحكيمًا طاقم مصري مكون من محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وأحمد صلاح والحكم الرابع سيد عبدالله. وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق مساء الجمعة المقبل بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي في افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى.
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مشجع مصري يداعب ماني في تدريب السنغال: «باصي لصلاح»

داعب أحد المشجعين المصريين النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات منتخب أسود التيرانجا، استعدادًا لمواجهة نظيره النيجيري وديًا غدًا الأحد. وتأكد غياب ماني، عن افتتاح مباريات منتخب السنغال أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وداعب المشجع المصري نجم السنغال ماني قائلا: «يا ماني اشطة عليك ياساديو، باصي لصلاح يا ماني».
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المنتخب يعلق على أنباء استبعاد محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، وافق على طلب النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بالحصول على إجازة للحصول على قسط من الراحة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأبدى لهيطة، خلال مداخلة هاتفية، من برنامج «نمبر وان» بقناة النهار، اندهاشه من حديث البعض عن التهديد باستبعاد صلاح من قائمة البطولة في حالة عدم عودته من الإجازة والانضمام للمنتخب، قائلًا: «كلام غريب لا يصدقه شخص عاقل».
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محمد صلاح يرد على رسائل المصريين في إعلان جديد

طرحت شركة فودافون للاتصالات، إعلانا جديدا، عبر جميع صفاحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بطولة النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وظهر صلاح في الإعلان حاملا هاتفه داخل ملعب «أنفيلد»، وهو يتلقى رسائل المصريين، الذين انهالوا عليه بالإشادات والهتافات، وطالبوه بمواصلة التألق وقيادة المنتخب الوطني للتتويج بكأس الأمم الإفريقية.
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ضيوف ينتقد ماني.. ويرشح مصر للفوز بأمم إفريقيا

يرى الحاج ضيوف، نجم المنتخب السنغالي، وفريق ليفربول السابق، أن منتخب مصر يأتي على رأس المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية. وصرح ضيوف، خلال لقائه بقناة beIN sports، بأن الفوز على منتخب الفراعنة في أرضه ووسط جماهيره أمر صعب على أي منتخب، موضحًا أنه واجه منتخب مصر في أكثر من مرة، وكان لمنتخب بلاده الأفضلية في كل المباريات لكنه لم ينجح في الفوز خلال أي مباراة. وأضاف أن المنتخبين الجزائري والمغربي، لديهما عدد كبير من النجوم المتألقين في أوروبا، خاصة محاربي الصحراء الذي لا يضعه البعض في مقدمة المرشحين للتتويج باللقب رغم أنه أهل لذلك.
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