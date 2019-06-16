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محمد هنيدي يوقف عرض «3 أيام في الساحل» لهذا السبب

تحرير:التحرير ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي
أوقف النجم محمد هنيدى والقائمون على مسرحية "3 أيام فى الساحل"، عرض العمل على مسرح كايرو شو، حيث قدمت لآخر مرة يوم الجمعة الماضي، على أن يتم تحديد موعد استئناف عرضها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا بعدما أعلن هنيدي، قبل عدة أيام، مشاركته في موسم عيد الأضحى المقبل، بفيلم "كينج سايز" الذي لم يصور منه سوى يوم واحد فقط. المسرحية عرضت أول أيام عيد الفطر الماضى وحققت إيرادات عالية، لتحافظ على النجاح الذي حصدته منذ عرضها بداية من الموسم الشتوى.
ويشارك فى بطولة العرض المسرحى كل من "بيومى فؤاد، وأحمد فتحى، ومها أبو عوف، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وندا موسى"، ومن إخراج مجدى الهوارى. يذكر أن "هنيدي" نشر قبل عدة أيام البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد، والذي ظهر فيه بحجم "عقلة الأصبع"، وكان مختبئا تحت الأريكة من قط يحاول اصطياده. (اقرأ أيضًا.. هنيدي
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محمد سعد خرج ولم يعد.. ونقاد: كلمة «أنا» أضاعته

مع بداية الألفية الجديدة، واندلاع موجة سينما الشباب، ظهر فجأة ودون سابق إنذار، شاب فى دور ثانوى بفيلم "الناظر"، مجسدًا شخصية تُدعى "اللمبى"، ذلك الفنان كان محمد سعد، وتلك الشخصية صارت إحدى أشهر الشخصيات الكوميدية التى قدّمتها السينما المصرية، وأسهمت فى إحداث نقلة كبيرة لصاحبها، حتى إنه فى العام التالى مباشرةً قدم بطولته الأولى السينمائية، وصار لنحو 8 أعوام نجم شباك أول، بقدرة مدهشة على التلون وخلق شخصية كاملة فى كل فيلم، إلا أنه حينما ظل يكرر نفسه، خسر رهانه على الجمهور، وبدأ من كانوا ينتظرونه ينصرفون عنه تجاه نجوم آخرين.
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تدشين حملة إزالة وصمة المرض النفسي بمشاركة فنانين

حرص عدد من الفنانين وشخصيات عامة على المشاركة في مؤتمر إطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي، ومنهم الفنانة رغدة والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق وزوجته الكاتبة آمال فوزي والإعلامية هبة الأباصيري التي قامت بتقديم المؤتمر. وفي البداية، ألقى الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار الجمهورية للصحة النفسية، كلمة خلال المؤتمر، أوضح فيها أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن عدد المنتحرين حول العالم بلغ مليون نسمة، لافتًا إلى وجود واحد بين كل 4 مصابين بمرض نفسي.
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مدينة الإنتاج الإعلامي تعلن افتتاح مقرين جديدين

أعلن مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، موافقته على استحداث مركز الخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية بوسط القاهرة، ويضم المركز مقرين جديدين في 160 شارع النيل بالعجوزة ويضم 4 طوابق، والآخر في 1130 شارع كورنيش النيل بجاردن سيتي، كما وافق المجلس على تطوير المقرين بأحدث التجهيزات الهندسية لتقديم خدمات إعلامية متميزة للقنوات الإخبارية المختلفة، وكان القانون 180 لسنة 2018 اشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة.
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هنيدي بحجم عقلة الإصبع في برومو «كينج سايز» (فيديو)

طرح الفنان محمد هنيدى، البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز"، عبر حسابه على "تويتر"، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، وكتب: "توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز عن عقلة الأصبع"، وظهر من خلاله هنيدي وهو صغير الحجم مثل عقلة الإصبع، حيث اختبأ أسفل «الكنبة»، خوفًا من قطة تبحث عنه. وتجاوز البرومو الدعائي للعمل الـ50 ألف مشاهدة بعد طرحه بدقائق، وأعجب الجمهور بالبرومو، وطلبوا من هنيدي ألا يغيب عنهم، وتداولوا البرومو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
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أحمد عز يكشف كواليس «الممر»: اتدربنا في معسكر للجيش

أبدى الفنان أحمد عز سعادته بردود الفعل الإيجابية التي حصل عليها فيلم الممر، الذي نافس به خلال موسم عيد الفطر الماضي، حيث نوه بأن العاملين في الفيلم كانوا فخورين بالمشاركة في مثل هذا العمل الوطني. وأضاف في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن كواليس عمل الفيلم كانت متعبة للغاية، منوهًا إلى أن المخرج شريف عرفة عرض عليه فكرة الفيلم خلال تصويره مسلسل أبو عمر المصري، ولم يتردد في الموافقة عليه، حتى قبل قراءة السيناريو.
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هنيدي يكشف عن اسم فيلمه الجديد: «عقلة الإصبع» قادم

كشف الفنان محمد هنيدي، عن اسم فيلمه الجديد المنتظر والذي أعلن عنه قبل أيام، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتحت إشراف شركات عالمية، وكتب محمد هنيدي اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "توكلنا على الله.. اسم فيلمي الجديد كينج سايز وهيكون عن عقلة الإصبع.. استنوا الإعلان الأول بكرة بإذن الله، يلا كل حد هيستنى الإعلان لايك، وطبعًا أنا ممكن أغفلكوا وأعمل دور عملاق.. بس كده المنتج هيغرم بتاع مليار جنيه في الجرافيك، فاخترنا الأرخص"، كما نشر الأفيش الرسمي للعمل تحت عبارة: "قريبا".
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هنيدي يسخر من جاستن بيبر.. ويعتذر لهذا السبب

سخر الفنان محمد هنيدي من تغريدة المطرب الكندي جاستن بيبر، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، التي أعلن فيها أنه يريد خوض تحد مع الممثل العالمي توم كروز ضمن سباق منظمة الفنون القتالية المختلطة لبطولة القتال النهائي، حيث قال: "أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، وإذا لم توافق على هذا التحدي يا توم فأنت خائف، من يريد أن يراهن على هذا القتال؟"، ولم يفوت هنيدي الفرصة، وعلّق بطريقة ساخرة وكوميدية قائلًا: "منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف".
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