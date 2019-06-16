محمد هنيدي يوقف عرض «3 أيام في الساحل» لهذا السبب

تحرير:التحرير ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الفنان محمد هنيدي

أوقف النجم محمد هنيدى والقائمون على مسرحية "3 أيام فى الساحل"، عرض العمل على مسرح كايرو شو، حيث قدمت لآخر مرة يوم الجمعة الماضي، على أن يتم تحديد موعد استئناف عرضها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا بعدما أعلن هنيدي، قبل عدة أيام، مشاركته في موسم عيد الأضحى المقبل، بفيلم "كينج سايز" الذي لم يصور منه سوى يوم واحد فقط. المسرحية عرضت أول أيام عيد الفطر الماضى وحققت إيرادات عالية، لتحافظ على النجاح الذي حصدته منذ عرضها بداية من الموسم الشتوى.

ويشارك فى بطولة العرض المسرحى كل من "بيومى فؤاد، وأحمد فتحى، ومها أبو عوف، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وندا موسى"، ومن إخراج مجدى الهوارى. يذكر أن "هنيدي" نشر قبل عدة أيام البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد، والذي ظهر فيه بحجم "عقلة الأصبع"، وكان مختبئا تحت الأريكة من قط يحاول اصطياده. (اقرأ أيضًا.. هنيدي