تدشين حملة إزالة وصمة المرض النفسي بمشاركة فنانين

تحرير:التحرير ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

حملة إزالة وصمة المرض النفسي

حرص عدد من الفنانين وشخصيات عامة على المشاركة في مؤتمر إطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي، ومنهم الفنانة رغدة والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق وزوجته الكاتبة آمال فوزي والإعلامية هبة الأباصيري التي قامت بتقديم المؤتمر. وفي البداية، ألقى الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار الجمهورية للصحة النفسية، كلمة خلال المؤتمر، أوضح فيها أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن عدد المنتحرين حول العالم بلغ مليون نسمة، لافتًا إلى وجود واحد بين كل 4 مصابين بمرض نفسي.

وأضاف "عكاشة"، أن أحدث إحصاءات الصحة المصرية توضح أن 24% من المصريين مصابون باضطرابات نفسية، موضحًا أن الاستثمار في علاج المرض النفسي يزيد من المشاركة في الإنتاج القومي بنسبة 3%. وأشار إلى أن 0.5% فقط من المرضى النفسانيين هم من يحتاجون الدخول الى المستشفيات لتلقى العلاج، لافتًا إلى أن 99.5% من المرضى