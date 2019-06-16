رياضة

مروان محسن يقود تشكيل الفراعنة أمام غينيا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهته الودية أمام غينيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي- عمر جابر- محمود الونش- باهر المحمدي- أحمد أيمن منصور- طارق حامد- محمد النني- وليد سليمان- عبدالله السعيد- محمود ترزيجيه- مروان محسن.
بينما تضم قائمة البدلاء كلا من: أحمد الشناوي- محمود جنش- أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف- علي غزال- نبيل عماد "دونجا"- محمد صلاح- عمرو وردة- أحمد علي- أحمد حسن "كوكا". ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا، بينما يقع منتخب غينيا في المجموعة
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إيتو وماجر وتوريه والخطيب سفراء أمم إفريقيا 2019

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، محمود الخطيب رئيس الأهلي، يايا توريه لاعب منتخب كوت ديفوار السابق ومواطنه دروجبا، صامويل إيتو مهاجم منتخب الكاميرون السابق، الحاج ضيوف مهاجم منتخب السنغال السابق، رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، النيجيري نوانكو كانو، سفراء لبطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا، يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً.
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جماهير المغرب تهاجم «فجر» بسبب حمدالله

شهدت المباراة الودية بين منتخب المغرب ونظيره الزامبي، التي أقيمت مساء الأحد على الملعب الكبير بمراكش هجومًا كبيرًا من الجماهير المغربية على اللاعب فيصل فجر منذ نزوله إلى أرض الملعب، حيث استقبلته الجماهير بصافرات الاستهجان، وكلما لمس اللاعب الكرة يطلقون الصافرات، كما قامت الجماهير بالغناء للاعب "عبد الرزاق حمد الله" وقت دخول فجر إلى أرض الملعب، في رد قوي على اللاعب الذي سخر منذ أيام من زميله عبدالرازق حمدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".
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وديًّا.. السنغال تفوز على نيجيريا بالإسماعيلية

فاز المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم على أحد الملاعب الملحقة بأحد فنادق الإسماعيلية، استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وقاد المباراة تحكيمًا طاقم مصري مكون من محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وأحمد صلاح والحكم الرابع سيد عبدالله. وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق مساء الجمعة المقبل بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي في افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى.
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رسائل نجوم الرياضة لمحمد صلاح في عيد ميلاده الـ27

حرص الكثير من نجوم كرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفًا، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفيما يلي نستعرض ماذا قال النجوم لصلاح..
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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تعرف على هدية المنتخب للرئيس السيسي (صور)

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارة معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم السبت، خلال تدريبات منتخب الفراعنة التي يجريها فى استاد الدفاع الجوي بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث التقى مع أعضاء المنتخب وطالبهم ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر إليهم بكل الاحترام والتقدير، وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.
منتخب مصر

منتخب مصر يكتفي بهدف في شباك تنزانيا

حقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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