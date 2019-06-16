مروان محسن يقود تشكيل الفراعنة أمام غينيا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

منتخب مصر

أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهته الودية أمام غينيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي- عمر جابر- محمود الونش- باهر المحمدي- أحمد أيمن منصور- طارق حامد- محمد النني- وليد سليمان- عبدالله السعيد- محمود ترزيجيه- مروان محسن.

بينما تضم قائمة البدلاء كلا من: أحمد الشناوي- محمود جنش- أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف- علي غزال- نبيل عماد "دونجا"- محمد صلاح- عمرو وردة- أحمد علي- أحمد حسن "كوكا". ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا، بينما يقع منتخب غينيا في المجموعة