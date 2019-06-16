أزمة في ودية السنغال ونيجيريا بسبب اللجنة المنظمة

تحرير:محمد مصباح ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

السنغال ونيجيريا

سيطرت حالة من الغضب الشديد على عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة بالإسماعيلية ومنهم جريدة التحرير وأخبار اليوم والمصرى اليوم وغيرها من الصحف الكبرى بعد منعهم من قبل اللجنة المنظمة لمجموعة الإسماعيلية من الدخول لتغطية مباراة نيجيريا والسنغال الودية التي أجريت اليوم على الملعب الملحق بأحد فنادق الإسماعيلية. وحاول مجموعة الصحفيين الاتصال بمحمد شيحة رئيس اللجنة المنظمة للمجموعة لمعرفة السبب وراء استبعادهم ودخول آخرين يمثلون بعض الصحف المجهولة تحت مسميات أخرى منها اللجنة المنظمة لكن دون جدوى.

وطالب ممثلو الصحف بالإسماعيلية تدخل محمد فضل مدير البطولة الإفريقية لتصحيح الأوضاع وتدارك الموقف حتى لا يؤثر ذلك سلبيًّا على التغطية الصحفية لمجموعة الإسماعيلية، وخوفا من تداعيات استغلالها بشكل يخدم مواقع مجهولة قد تسيء لسمعة مصر. ويخوض منتخب نيجيريا المباراة الأولى في البطولة أمام بوروندي في افتتاحية