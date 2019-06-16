تأحيل محاكمة مرسي في «اقتحام الحدود» لجلسة الغد

تحرير:محمد الأشموني ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

محمد مرسي

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة غدا الاثنين، لاستكمال المرفعة، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، وقررت إعادة محاكمتهم.

كانت جلسات المحاكمة السابقة شهدت قرارا من رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي، باستبعاد القيادي الإخواني المتهم صبحي صالح خارج قاعة جلسة قضية "اقتحام الحدود" بسبب "التشويش على المحكمة".أحدث «صالح» جلبة خلال سماع أقوال الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية

كانت جلسات المحاكمة السابقة شهدت قرارا من رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي، باستبعاد القيادي الإخواني المتهم صبحي صالح خارج قاعة جلسة قضية "اقتحام الحدود" بسبب "التشويش على المحكمة".



أحدث «صالح» جلبة خلال سماع أقوال الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وقيادات من أعضاء التنظيم الدولي، حيث نبهت المحكمة عليه أكثر من مرة بعدم الحديث ولكنه لم يستجب أو يلتزم التعليمات المنوط بها داخل الجلسة.



وفي نفس السياق قررت محكمة جنايات القاهرة، حبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي لمدة سنتين، في اتهامه بإهانة القضاء،



