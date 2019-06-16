جريمة

تأحيل محاكمة مرسي في «اقتحام الحدود» لجلسة الغد

تحرير:محمد الأشموني ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
محمد مرسي
محمد مرسي
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة غدا الاثنين، لاستكمال المرفعة، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، وقررت إعادة محاكمتهم.
كانت جلسات المحاكمة السابقة شهدت قرارا من رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي، باستبعاد القيادي الإخواني المتهم صبحي صالح خارج قاعة جلسة قضية "اقتحام الحدود" بسبب "التشويش على المحكمة".أحدث «صالح» جلبة خلال سماع أقوال الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية
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شلل مروري أعلى كوبري 15 مايو بسبب حادث تصادم

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دعوى أبكت القاضي.. قصة «جحود» ابن حبس والده بالشرقية

امتلأت الصحف والكتب قديمًا بأمثال وجُمل وقصص تُحذر وتُسجل عقوق الأبناء تجاه آبائهم، لكنَّ أيًّا من تلك الأمثال والحكايات لم يكُن بطلها وسيئ الذكر فيها يُمثل ولو جزءا ضئيلا من جحود بطل قصة اليوم، التي باتت حديث الساعة وعنوانا ومضربا لمثل وصفه الكثيرون بأنه علامة من علامات الساعة؛ بعدما تعمد الابن، الذي يُوشك أن يُتم عامه السابع والأربعين، استغلال أمية وجهل وحُسن نية والده لكي يزُج به خلف القضبان ويجعل منه نزيلا يجاور ذوي الإجرام، لا لشيء إلا لأن شيطانه أعماه وبلغ الطمع منه مبلغًا ليطلُب المزيد ويرفض أي وساطة تحول بينه وبين قسوة قلبه على أبيه.
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«هاقتلك ياعمر»..خناقة ولاد العم انتهت بقتيل

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في «اقتحام السجون»..ماذا قال «العزب» أمام قاضي مرسي؟

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، سماع مرافعات فريق دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المتداولة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. تستعرض «التحرير» عبر التقرير التالي، تفاصيل شهادة اللواء عادل العزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بقطاع الأمن الوطني.
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«اقتحام الحدود وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية".
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«قوائم الإرهاب والتخابر مع حماس» أبرز محاكمات اليوم

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«اقتحام الحدود وشبكة شيما» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصد أبرزها فى السطور التالية، ويتقدمها، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتى إعادة المحاكمة بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
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