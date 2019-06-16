كيف استعد ملعب جامعة الإسكندرية لكأس أمم إفريقيا؟

تحرير:محمد مجلي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

وفد منتخب غينيا

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أن استاد جامعة الإسكندرية أصبح جاهزًا لاستقبال تدريبات الفرق المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية، التى من المقرر أن تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتم اختيار ملعب استاد الإسكندرية ليكون واحدًا من الملاعب التي ستستقبل مباريات البطولة والذي شهد تطويرًا كبيرًا خلال الفترة الماضية حيث تستضيف محافظة الإسكندرية المجموعة الثانية التى تضم منتخبات نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر.

من جانبه أوضح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم الانتهاء من تجهيزات الملعب وأرضية الاستاد وأعمال الإضاءة والمدرجات، وغرف خلع الملابس وكل ما يتعلق بشئون كرة القدم، وذلك على أعلى مستوى. وأضاف جابر خلال تصريحات صحفية أن وفدا من منتخب غينيا قام أمس السبت بجولة تفقدية لملعب