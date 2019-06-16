جريمة

تجديد حبس اثنين من أولتراس أهلاوي 15 يوما احتياطيا

تحرير:محمد الأشموني ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
أولتراس أهلاوي
أولتراس أهلاوي
جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر المحكمة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حبس كل من "يوسف. م" و"عبدالرحمن. م"، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، لاتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة أولتراس أهلاوي، حيث وجهت النيابة للثنائي "يوسف وعبدالرحمن، عدة تهم مختلفة، في القضية التي حملت رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومن بين تلك الاتهامات المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت في وقت سابق، بحبس 3 متهمين من مشجعي النادي الأهلي، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم مع آخرين في إعادة إحياء رابطة «ألتراس أهلاوي». وفي 16 مايو 2018، أعلنت رابطة «ألتراس أهلاوي»، حل الرابطة وأغلقوا حسابهم الرسمي
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زحام-مرورى (3)

شلل مروري أعلى كوبري 15 مايو بسبب حادث تصادم

تسبب حادث تصادم، أعلى كوبري 15 مايو، اليوم الأحد، في إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور بشكل تام، فيما دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش وسيارات لرفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية، فيما تسبب الحادث في توقف الحركة بمنطقة وسط العاصمة وبخاصة منطقة الإسعاف.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى 15 مايو، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور، إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وخلق محاور بديلة حتى انتهاء رفع أُثار الحادث.
متهمة-هيروين‎

تاجرة الكيف استدرجت شريكها لفخ الشرطة

ساهمت ربة منزل، في الإيقاع بشريكها تاجر المخدرات في قبضة مباحث الجيزة، وذلك بعدما تمكنت القوات في وقت سابق من القبض عليها متلبسة بتجارة الهيروين، حيث أكدت المتهمة أنها تحصل على الهيروين منه، ثم تقوم فيما بعد بتوزيعه على عملائها، وأكدت التحريات والمعلومات التي جمعها فريق البحث صحة ما أدلت به من اعترافات، فتم استدراج المتهم، والقبض عليه، حيث وردت معلومات إلى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة بترويج المتهمة للمواد المخدرة، وبعمل كمين تم ضبطه، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
محمد-مرسي (6)

تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام الحدود» لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة غدا الاثنين، لاستكمال المرفعة، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، وقررت إعادة محاكمتهم.
دعوى-أبكت-القاضي-قصة-جحودابن-حبس-والده-بالشرقية (7)

دعوى أبكت القاضي.. قصة «جحود» ابن حبس والده بالشرقية

امتلأت الصحف والكتب قديمًا بأمثال وجُمل وقصص تُحذر وتُسجل عقوق الأبناء تجاه آبائهم، لكنَّ أيًّا من تلك الأمثال والحكايات لم يكُن بطلها وسيئ الذكر فيها يُمثل ولو جزءا ضئيلا من جحود بطل قصة اليوم، التي باتت حديث الساعة وعنوانا ومضربا لمثل وصفه الكثيرون بأنه علامة من علامات الساعة؛ بعدما تعمد الابن، الذي يُوشك أن يُتم عامه السابع والأربعين، استغلال أمية وجهل وحُسن نية والده لكي يزُج به خلف القضبان ويجعل منه نزيلا يجاور ذوي الإجرام، لا لشيء إلا لأن شيطانه أعماه وبلغ الطمع منه مبلغًا ليطلُب المزيد ويرفض أي وساطة تحول بينه وبين قسوة قلبه على أبيه.
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طعن-بالسكين

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

حبس هيثم محمدين و«ماهر» 15 يوما في «قلب نظام الحكم»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق الناشط أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
طفلة-تشعل-النار-في جسدها‎ (2)

مأساة «مريم»| أشعلت النار بجسدها هربا من تحرش والدها

14 سنة سئمت معها "مريم" الحياة وما فيها، أفعال والدها غير المفهومة بالمرة دفعتها لمحاولة التخلص من حياتها، ارتدت أفضل الثياب وسكبت على جسدها الصغير "تنر" يستخدمه الأب في عمله، ثم أمسكت بأعواد الثقاب لتتخذ قرارا هو الأصعب للفتاة القاصر، إذ أشعلت النار في جسدها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت، لتبدأ رحلة علاجها من الحروق التي ألمّت بها داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي، بينما تجلس بجوارها والدتها "شيماء. أ" 35 سنة، تندب حظها شاكية همها إلى الله مطالبة بمحاسبة طليقها بوصفه المسؤول عما آلت إليه الأمور.
جثة (3)

لغز العثور على شاب مقتولا أمام منزله في البساتين

دماء اختلطت بلون التراب، صدمة ممزوجة بخوف، جريمة قتل جديدة تضاف إلى سابقاتها، انتهك مرتكبوها حُرمة شهر رمضان من جهة وحُرمة الدماء من جهة أخرى، إذ سجل دفتر النوبتجية المسائية بقسم شرطة البساتين في مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، واقعة جديدة بعدما عثر الأهالي على جثة عامل مقتولا مُلقاة أمام منزله بمنطقة "بئر أم سلطان" وذلك في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والهلع انتابت قاطني المنطقة من هول المشهد وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.
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