تجديد حبس اثنين من أولتراس أهلاوي 15 يوما احتياطيا

تحرير:محمد الأشموني ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

أولتراس أهلاوي

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر المحكمة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حبس كل من "يوسف. م" و"عبدالرحمن. م"، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، لاتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة أولتراس أهلاوي، حيث وجهت النيابة للثنائي "يوسف وعبدالرحمن، عدة تهم مختلفة، في القضية التي حملت رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومن بين تلك الاتهامات المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت في وقت سابق، بحبس 3 متهمين من مشجعي النادي الأهلي، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم مع آخرين في إعادة إحياء رابطة «ألتراس أهلاوي». وفي 16 مايو 2018، أعلنت رابطة «ألتراس أهلاوي»، حل الرابطة وأغلقوا حسابهم الرسمي