رياضة

صالح: جنش الأفضل لحراسة مرمى المنتخب لهذا السبب

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
جنش
جنش
أكد فكري صالح مدرب حراس المنتخب الوطني السابق، أن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك يمتلك أفضلية عن الثنائي أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد الشناوي حارس الأهلي في التواجد بصفة أساسية مع المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية. وقال صالح في تصريحات خاصة لبرنامج "93.7" على إذاعة "أون سبورت إف إم" إن جنش منحه الله هبة غير موجودة في حراس كثيرين وهي هدوء الأعصاب أو ما يمكن تسميته بالثبات الانفعالي، وهو ما يجعله لا يتأثر بأي ضغوط خارجية مثل الجماهير والإعلام وغيرها.
وأضاف صالح أن الدليل على كلامه أنه طوال المواسم السابقة كان يجلس أغلب الموسم احتياطيا لأحمد الشناوي قبل رحيله لبيراميدز ومع ذلك عندما يشارك يكون في مستوى رائع ويقود الزمالك للفوز والبطولات. وأضاف صالح، أن محمد الشناوي أيضا أثبت نفسه بحصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي الافتتاحية للفراعنة في
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مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (6)

إيتو وماجر وتوريه والخطيب سفراء أمم إفريقيا 2019

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، محمود الخطيب رئيس الأهلي، يايا توريه لاعب منتخب كوت ديفوار السابق ومواطنه دروجبا، صامويل إيتو مهاجم منتخب الكاميرون السابق، الحاج ضيوف مهاجم منتخب السنغال السابق، رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، النيجيري نوانكو كانو، سفراء لبطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا، يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً.
منتخب-المغرب‎

جماهير المغرب تهاجم «فجر» بسبب حمدالله

شهدت المباراة الودية بين منتخب المغرب ونظيره الزامبي، التي أقيمت مساء الأحد على الملعب الكبير بمراكش هجومًا كبيرًا من الجماهير المغربية على اللاعب فيصل فجر منذ نزوله إلى أرض الملعب، حيث استقبلته الجماهير بصافرات الاستهجان، وكلما لمس اللاعب الكرة يطلقون الصافرات، كما قامت الجماهير بالغناء للاعب "عبد الرزاق حمد الله" وقت دخول فجر إلى أرض الملعب، في رد قوي على اللاعب الذي سخر منذ أيام من زميله عبدالرازق حمدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".
السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (3)

وديًّا.. السنغال تفوز على نيجيريا بالإسماعيلية

فاز المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم على أحد الملاعب الملحقة بأحد فنادق الإسماعيلية، استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وقاد المباراة تحكيمًا طاقم مصري مكون من محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وأحمد صلاح والحكم الرابع سيد عبدالله. وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق مساء الجمعة المقبل بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي في افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى.
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اتحاد-الكرة

اتجاه بالجبلاية لمنع إشراك الأندية في أكثر من بطولة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المشكلة من الجبلاية لإعداد لائحة المسابقات خلال الموسم الجديد بالدوري (2019- 2020)، أن هناك اتجاها قويا لوضع بند في اللائحة يمنع اشتراك أي نادٍ في أكثر من بطولتين بالموسم الواحد، كما حدث في الموسم المنقضي، وترتب عليه الكثير من المشكلات، وقال شوبير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «يجب الحرص على انتظام مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، ففكرة مشاركة أي ناد في كل البطولات أمر مرفوض شكلا وموضوعًا».
الزمالك-والداخلية‎ (1)

رئيس الزمالك عن اللعب بدون الدوليين: في المشمش

رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراحات اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، مؤكدًا تمسك ناديه بموقفه الذي لن يتراجع عنه مهما كانت الضغوط، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قائلا: "أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، يبحث عن مخرج لمحمود الخطيب بعدما هدد بالانسحاب من الدوري؛ الأمر الذي قد يضع الدولة في حرج بالغ قبل بطولة مهمة مثل أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.. لو الخطيب مش عجبه فعليه أن ينسحب".
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (2)

الأهلي يبحث اليوم موقفه من استكمال مسابقة الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة من عصر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز، التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة على طاولة المجلس، وذلك في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يتابع المجلس قراراته التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
فرج-عامر (1)

رئيس سموحة يطلب إبعاد 3 حكام عن مباريات الفريق

طلب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من مجلس إدارة اتحاد الكرة، عدم إسناد مباريات فريقه إلى ثلاثة حكام خلال المواجهة المتبقية في بطولة الدوري هذا الموسم، والتي ستكون أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، حيث كتب عامر عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، اتحاد الكرة المصرية مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري يرجي عدم إسناد المباراة القادمة أو أي مباراة الموسم المقبل إلى الحكام الآتية أسماؤهم، الحكم جهاد جريشة، الحكم محمد عادل، الحكم طارق مجدي".
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