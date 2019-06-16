صالح: جنش الأفضل لحراسة مرمى المنتخب لهذا السبب

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

جنش

أكد فكري صالح مدرب حراس المنتخب الوطني السابق، أن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك يمتلك أفضلية عن الثنائي أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد الشناوي حارس الأهلي في التواجد بصفة أساسية مع المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية. وقال صالح في تصريحات خاصة لبرنامج "93.7" على إذاعة "أون سبورت إف إم" إن جنش منحه الله هبة غير موجودة في حراس كثيرين وهي هدوء الأعصاب أو ما يمكن تسميته بالثبات الانفعالي، وهو ما يجعله لا يتأثر بأي ضغوط خارجية مثل الجماهير والإعلام وغيرها.

وأضاف صالح أن الدليل على كلامه أنه طوال المواسم السابقة كان يجلس أغلب الموسم احتياطيا لأحمد الشناوي قبل رحيله لبيراميدز ومع ذلك عندما يشارك يكون في مستوى رائع ويقود الزمالك للفوز والبطولات. وأضاف صالح، أن محمد الشناوي أيضا أثبت نفسه بحصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي الافتتاحية للفراعنة في