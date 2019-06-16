فضل يكشف تفاصيل حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

محمد فضل

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على أن أغنية حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية الذي سيقام مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، ستكون بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وأضاف فضل في تصريحاته الإذاعية مع برنامج مساء الأنوار يا إفريقيا أن هناك اجتماعات خلال ساعات بين اللجنة المنظمة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لوضع الرتوش النهائية لحفل الافتتاح". وواصل: "المطرب المصري سيكون مفاجأة، وهو مطرب مصري كبير، إلى جانب أنه سيكون هناك مطربة نيجيرية وأخرى سنغالية".

وأتم: "شركة إعلام المصريين هي المسؤولة عن حفل الافتتاح وتنظيمه وهذا يدعو للاطمئنان". يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً. ويلتقي منتخب مصر مع غينيا اليوم في المباراة الودية الثانية التي يخوضها الفراعنة