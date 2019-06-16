رياضة

فضل يكشف تفاصيل حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م
محمد فضل
محمد فضل
أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على أن أغنية حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية الذي سيقام مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، ستكون بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وأضاف فضل في تصريحاته الإذاعية مع برنامج مساء الأنوار يا إفريقيا أن هناك اجتماعات خلال ساعات بين اللجنة المنظمة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لوضع الرتوش النهائية لحفل الافتتاح". وواصل: "المطرب المصري سيكون مفاجأة، وهو مطرب مصري كبير، إلى جانب أنه سيكون هناك مطربة نيجيرية وأخرى سنغالية".
وأتم: "شركة إعلام المصريين هي المسؤولة عن حفل الافتتاح وتنظيمه وهذا يدعو للاطمئنان". يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً. ويلتقي منتخب مصر مع غينيا اليوم في المباراة الودية الثانية التي يخوضها الفراعنة
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إيتو وماجر وتوريه والخطيب سفراء أمم إفريقيا 2019

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، محمود الخطيب رئيس الأهلي، يايا توريه لاعب منتخب كوت ديفوار السابق ومواطنه دروجبا، صامويل إيتو مهاجم منتخب الكاميرون السابق، الحاج ضيوف مهاجم منتخب السنغال السابق، رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، النيجيري نوانكو كانو، سفراء لبطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا، يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً.
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جماهير المغرب تهاجم «فجر» بسبب حمدالله

شهدت المباراة الودية بين منتخب المغرب ونظيره الزامبي، التي أقيمت مساء الأحد على الملعب الكبير بمراكش هجومًا كبيرًا من الجماهير المغربية على اللاعب فيصل فجر منذ نزوله إلى أرض الملعب، حيث استقبلته الجماهير بصافرات الاستهجان، وكلما لمس اللاعب الكرة يطلقون الصافرات، كما قامت الجماهير بالغناء للاعب "عبد الرزاق حمد الله" وقت دخول فجر إلى أرض الملعب، في رد قوي على اللاعب الذي سخر منذ أيام من زميله عبدالرازق حمدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".
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وديًّا.. السنغال تفوز على نيجيريا بالإسماعيلية

فاز المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم على أحد الملاعب الملحقة بأحد فنادق الإسماعيلية، استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وقاد المباراة تحكيمًا طاقم مصري مكون من محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وأحمد صلاح والحكم الرابع سيد عبدالله. وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق مساء الجمعة المقبل بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي في افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
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قبل كان 2019.. صدامات عربية تاريخية في كأس الأمم

يتجدد الصراع العربي في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، من خلال مواجهة تونس لنظيرتها موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، تلك المباراة التي تعيد للأذهان الكثير من الصدامات العربية طوال تاريخ البطولة، وأقيمت أول بطولة للكان في عام 1957، وأتت أول مواجهة في تاريخ البطولة بين مصر والسودان في الخرطوم وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في طريقهم للفوز باللقب الأول، ومن الصدامات العربية الشهيرة أيضًا فوز تونس على المنتخب الوطني بهدف نظيف في ربع نهائي كان 2000، وحينها كانت مصر حاملة لقب البطولة.
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كان 2019 يفشل في معادلة الرقم القياسي لكأس الأمم 72

رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات بالنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، اقتصر عدد المنتخبات التي تخوض البطولة للمرة الأولى من خلال هذه النسخة على ثلاثة منتخبات فقط هي موريتانيا ومدغشقر وبوروندي، وعلى مدار 31 نسخة سابقة من البطولة، خلت عشر نسخ فقط من وجود منتخب واحد على الأقل يشارك في البطولة للمرة الأولى، ولكن عدد المشاركين للمرة الأولى في كل بطولة لم يرتبط بشكل كبير بالزيادة التدريجية في عدد المنتخبات التي تشهدها النهائيات وهو ما ينطبق أيضا على النسخة الجديدة (الـ32).
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