السقوط الثاني.. المغرب تخسر من زامبيا وديًّا

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

منتخب المغرب

سقط منتخب المغرب أمام نظيره الزامبي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الأحد، على الملعب الكبير بمراكش في مباراته الودية الثانية والأخيرة استعدادًا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر انطلاقها بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من قلق الجماهير المغربية قبل مشاركة المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) في البطولة الإفريقية لأنها الخسارة الثانية على التوالي في تجاربه الودية بعد أن خسر من منتخب جامبيا يوم الأربعاء الماضي.

سجل أهداف المنتخب الزامبي كل من موسندا في الدقيقة الأولى، وكنجاوا في الدقيقة 44، ومويبي في 72، فيما سجل هدفي المنتخب المغربي اللاعب حكيم زياش في الدقيقة 24 و53، وحاول الأسود إدراك التعادل وتحقيق الفوز لكن دفاع وحارس المنتخب الزامبي كان بالمرصاد، ليمنح فوزا معنويا للمنتخب الملقب بـ(الرصاصات النحاسية)،