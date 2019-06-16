وديًّا.. السنغال تفوز على نيجيريا بالإسماعيلية

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

منتخب السنغال

فاز المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم على أحد الملاعب الملحقة بأحد فنادق الإسماعيلية، استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وقاد المباراة تحكيمًا طاقم مصري مكون من محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وأحمد صلاح والحكم الرابع سيد عبدالله. وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق مساء الجمعة المقبل بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي في افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إدريسا جاي المحترف في صفوف إيفرتون الإنجليزي بعد 30 دقيقة من المباراة. ووصلت بعثة المنتخب السنغالي إلى الإسماعيلية من أجل خوض المباراة الودية التي تجمع بين أسود التيرانجا والمنتخب النيجيري فى البطولة التى يشارك بها 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمهم إلى 6