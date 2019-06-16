جريمة

تاجرة الكيف استدرجت شريكها لفخ الشرطة

تحرير:محمد الأشموني ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
المتهمان
المتهمان
ساهمت ربة منزل، في الإيقاع بشريكها تاجر المخدرات في قبضة مباحث الجيزة، وذلك بعدما تمكنت القوات في وقت سابق من القبض عليها متلبسة بتجارة الهيروين، حيث أكدت المتهمة أنها تحصل على الهيروين منه، ثم تقوم فيما بعد بتوزيعه على عملائها، وأكدت التحريات والمعلومات التي جمعها فريق البحث صحة ما أدلت به من اعترافات، فتم استدراج المتهم، والقبض عليه، حيث وردت معلومات إلى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة بترويج المتهمة للمواد المخدرة، وبعمل كمين تم ضبطه، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
وشنت مديرية أمن الجيزة، في وقت سابق حملات مكبرة، على دوائر مراكزها وأقسامها المختلفة، لمواجهة الجريمة المنظمة، وحائزي الأسلحة وتجار المواد المخدرة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية. وأسفرت الحملات التي استمرت 24 ساعة، عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 1325 جرام حشيش، و1899 قرصا مخدرا، و1875 جرام استروكس،
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زحام-مرورى (3)

شلل مروري أعلى كوبري 15 مايو بسبب حادث تصادم

تسبب حادث تصادم، أعلى كوبري 15 مايو، اليوم الأحد، في إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور بشكل تام، فيما دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش وسيارات لرفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية، فيما تسبب الحادث في توقف الحركة بمنطقة وسط العاصمة وبخاصة منطقة الإسعاف.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى 15 مايو، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور، إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وخلق محاور بديلة حتى انتهاء رفع أُثار الحادث.
محمد-مرسي (6)

تأحيل محاكمة مرسي في «اقتحام الحدود» لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة غدا الاثنين، لاستكمال المرفعة، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، وقررت إعادة محاكمتهم.
دعوى-أبكت-القاضي-قصة-جحودابن-حبس-والده-بالشرقية (7)

دعوى أبكت القاضي.. قصة «جحود» ابن حبس والده بالشرقية

امتلأت الصحف والكتب قديمًا بأمثال وجُمل وقصص تُحذر وتُسجل عقوق الأبناء تجاه آبائهم، لكنَّ أيًّا من تلك الأمثال والحكايات لم يكُن بطلها وسيئ الذكر فيها يُمثل ولو جزءا ضئيلا من جحود بطل قصة اليوم، التي باتت حديث الساعة وعنوانا ومضربا لمثل وصفه الكثيرون بأنه علامة من علامات الساعة؛ بعدما تعمد الابن، الذي يُوشك أن يُتم عامه السابع والأربعين، استغلال أمية وجهل وحُسن نية والده لكي يزُج به خلف القضبان ويجعل منه نزيلا يجاور ذوي الإجرام، لا لشيء إلا لأن شيطانه أعماه وبلغ الطمع منه مبلغًا ليطلُب المزيد ويرفض أي وساطة تحول بينه وبين قسوة قلبه على أبيه.
طعنات-سكين-جريمة

«هاقتلك ياعمر»..خناقة ولاد العم انتهت بقتيل

«هات الموبايل دا».. تحولت الدماء التي تجري في عروقه إلى ماء، نسي العيش والملح والروابط الأسرية، ولاحق ابن عمه في الحقل وما أن ظفر به حتى قتله بمنجل، تركه جثة هامدة وانطلق إلى منزله وكأن شيئا لم يكن، حتى عثر بعض الأهالي على الجثة فأبلغوا مركز شرطة إطسا بالفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، ولولا إصرار الأب على الانتقام لنجله وحصول القاتل على ما يستحقه من عقاب لمر الأمر مرور الكرام، حيث اتهم الأب نجل عم المجني عليه بالوقوف وراء الجريمة وبضبطه اعترف وتمت إحالته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

الصعيدي للنيابة: «بدافع بفرد الخرطوش عن نفسي»

استمعت نيابة مصر القديمة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال «أيمن.ه»، مسجل خطر، وشهرته «الصعيدي»، بشأن اتهامه بحيازة وإحراز مخدر «الحشيش»، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن فرد الخرطوش المضبوط بحوزته لا يستعمله في ترويع مواطنين وافتعال مشاجرات كما ذكر محضر الشرطة، بل يستخدمه في حالة الدفاع عن نفسه، وحمايته وقت اندلاع المشاجرات التي تنشب مع بعض مسجلي الخطر، من معتادي الإجرام والبلطجة وفرض السيطرة، لتأمر النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

سقوط 34 متهما بترويج المخدرات في الجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

خيالة وجمال و 30 مشبتها بهم في قبضة مباحث الهرم

لاحقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الخيالة والجمالين، ومجموعة من المشتبه بهم بالمنطقة الأثرية بالجيزة، وتمكنت خلال يوم واحد من القبض على 30 مشتبها بهم، وكذا 3 خيالين وجمال، وبعض الباعة الجائلين، فيما تم ضبط 10 أشخاص لهروبهم من أحكام قضائية متنوعة، وتم تحرير 210 مخالفات تعد وإشغال طريق، خاصة بالباعة الجائلين، والمقاهي والمحلات التجارية، وقام القائمون على الحملة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإخطار اللواءمصطفى شحاتة مدير الأمن، وإحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أسلحة وذخائر وهاربون من أحكام في حملات أمنية بالجيزة

حملات مكبرة، شنتها اليوم الثلاثاء، مديرية أمن الجيزة، على دوائر مراكزها وأقسامها المختلفة، لمواجهة الجريمة المنظمة، وحائزي الأسلحة وتجار المواد المخدرة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وأسفرت الحملات التي استمرت 24 ساعة، عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 1325 جرام حشيش، و 1899 قرصا مخدرا، و 1875 جرام استروكس، 250 جرام بانجو، و50 جرام هيروين، فيما تم ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية، و12 طلقة بدون ترخيص، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع، تم إخطار اللواء مصطفى شحاته مدير الأمن، وإحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة.
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