تاجرة الكيف استدرجت شريكها لفخ الشرطة
تحرير:محمد الأشموني
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
المتهمان
ساهمت ربة منزل، في الإيقاع بشريكها تاجر المخدرات في قبضة مباحث الجيزة، وذلك بعدما تمكنت القوات في وقت سابق من القبض عليها متلبسة بتجارة الهيروين، حيث أكدت المتهمة أنها تحصل على الهيروين منه، ثم تقوم فيما بعد بتوزيعه على عملائها، وأكدت التحريات والمعلومات التي جمعها فريق البحث صحة ما أدلت به من اعترافات، فتم استدراج المتهم، والقبض عليه، حيث وردت معلومات إلى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة بترويج المتهمة للمواد المخدرة، وبعمل كمين تم ضبطه، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
وشنت مديرية أمن الجيزة، في وقت سابق حملات مكبرة، على دوائر مراكزها وأقسامها المختلفة، لمواجهة الجريمة المنظمة، وحائزي الأسلحة وتجار المواد المخدرة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.
وأسفرت الحملات التي استمرت 24 ساعة، عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 1325 جرام حشيش، و1899 قرصا مخدرا، و1875 جرام استروكس،
وشنت مديرية أمن الجيزة، في وقت سابق حملات مكبرة، على دوائر مراكزها وأقسامها المختلفة، لمواجهة الجريمة المنظمة، وحائزي الأسلحة وتجار المواد المخدرة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.
وأسفرت الحملات التي استمرت 24 ساعة، عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 1325 جرام حشيش، و1899 قرصا مخدرا، و1875 جرام استروكس، 250 جرام بانجو، و50 جرام هيروين، فيما تم ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية، و12 طلقة بدون ترخيص، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع، تم إخطار اللواء مصطفى شحاته مدير الأمن، وإحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة.
كانت جهود الحملات بمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد أسفرت عن ضبط 41 متهما بينهم 36 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحيازتهم على 2855 جرام حشيش، و128 جرام هيروين، و280 جراما من مخدر الإستروكس، و771 قرصا مخدرا و100 جرام من نبات البانجو.