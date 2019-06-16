تاجرة الكيف استدرجت شريكها لفخ الشرطة

تحرير:محمد الأشموني ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

المتهمان

ساهمت ربة منزل، في الإيقاع بشريكها تاجر المخدرات في قبضة مباحث الجيزة، وذلك بعدما تمكنت القوات في وقت سابق من القبض عليها متلبسة بتجارة الهيروين، حيث أكدت المتهمة أنها تحصل على الهيروين منه، ثم تقوم فيما بعد بتوزيعه على عملائها، وأكدت التحريات والمعلومات التي جمعها فريق البحث صحة ما أدلت به من اعترافات، فتم استدراج المتهم، والقبض عليه، حيث وردت معلومات إلى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة بترويج المتهمة للمواد المخدرة، وبعمل كمين تم ضبطه، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وشنت مديرية أمن الجيزة، في وقت سابق حملات مكبرة، على دوائر مراكزها وأقسامها المختلفة، لمواجهة الجريمة المنظمة، وحائزي الأسلحة وتجار المواد المخدرة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية. وأسفرت الحملات التي استمرت 24 ساعة، عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 1325 جرام حشيش، و1899 قرصا مخدرا، و1875 جرام استروكس،