رياضة

جماهير المغرب تهاجم «فجر» بسبب حمدالله

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م
منتخب المغرب
منتخب المغرب
شهدت المباراة الودية بين منتخب المغرب ونظيره الزامبي، التي أقيمت مساء الأحد على الملعب الكبير بمراكش هجومًا كبيرًا من الجماهير المغربية على اللاعب فيصل فجر منذ نزوله إلى أرض الملعب، حيث استقبلته الجماهير بصافرات الاستهجان، وكلما لمس اللاعب الكرة يطلقون الصافرات، كما قامت الجماهير بالغناء للاعب "عبد الرزاق حمد الله" وقت دخول فجر إلى أرض الملعب، في رد قوي على اللاعب الذي سخر منذ أيام من زميله عبدالرازق حمدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".
كانت مباراة المغرب وجامبيا قد شهدت أزمة بعد أن رفض فيصل فجر ترك تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح فريقه لزميله عبدالرازق حمدالله الذي حل بديلا في هذه المباراة وقد قام الأخير بمغادرة معسكر منتخب بلاده بسبب هذه الأزمة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام اللاعب فيصل فجر بالسخرية من حمدالله حيث قام بنشر
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مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (6)

إيتو وماجر وتوريه والخطيب سفراء أمم إفريقيا 2019

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، محمود الخطيب رئيس الأهلي، يايا توريه لاعب منتخب كوت ديفوار السابق ومواطنه دروجبا، صامويل إيتو مهاجم منتخب الكاميرون السابق، الحاج ضيوف مهاجم منتخب السنغال السابق، رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، النيجيري نوانكو كانو، سفراء لبطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا، يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً.
السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (3)

وديًّا.. السنغال تفوز على نيجيريا بالإسماعيلية

فاز المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم على أحد الملاعب الملحقة بأحد فنادق الإسماعيلية، استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وقاد المباراة تحكيمًا طاقم مصري مكون من محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وأحمد صلاح والحكم الرابع سيد عبدالله. وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق مساء الجمعة المقبل بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي في افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى.
منتخب-المغرب

السقوط الثاني.. المغرب تخسر من زامبيا وديًّا

سقط منتخب المغرب أمام نظيره الزامبي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الأحد، على الملعب الكبير بمراكش في مباراته الودية الثانية والأخيرة استعدادًا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر انطلاقها بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من قلق الجماهير المغربية قبل مشاركة المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) في البطولة الإفريقية لأنها الخسارة الثانية على التوالي في تجاربه الودية بعد أن خسر من منتخب جامبيا يوم الأربعاء الماضي.
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حمد الله-عبد-الرزاق‎

لاعب مغربي يرقص بعد استبعاد زميله من المنتخب (فيديو)

استمرارا للأزمة التي تفجرت داخل المنتخب المغربي، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما الأربعاء الماضي وشهدت خسارة لأسود الأطلس بهدف دون رد، ورحيل حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي من معسكر أسود أطلس وعدم الاستمرار في قائمة الفريق استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي استدعاء عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير بدلا من حمد الله.
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (2)

الأهلي يبحث اليوم موقفه من استكمال مسابقة الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة من عصر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز، التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة على طاولة المجلس، وذلك في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يتابع المجلس قراراته التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
منتخب-جنوب-افريقيا

استعدادا لأمم إفريقيا.. أزمة في معسكر جنوب إفريقيا

شهد معسكر منتخب جنوب إفريقيا حادثة غريبة، خلال تحضيراته لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، حيث اختفى ريفالدو كويتزي لاعب فريق صن داونز، عن معسكر منتخب "البافانا بافانا"، دون معلومة لدى مسؤولي المنتخب، وكذلك المدرب الإنجليزي ستيوارت باكستر عن مكان وجوده، ووفقًا لما نشرته صحف جنوب إفريقيا، فإن اللاعب تقدم بطلب لمدربه من أجل التغيب ليوم واحد لزيارة والدته المريضة، لكنه ذهب دون رجعة منذ 4 أيام.
أبوريدة

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد القبض على رئيس الكاف

في أول تعليق له بعد القبض على أحمد أحمد رئيس الكاف، أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي، أن استعدادات مصر متواصلة على قدم وساق لاستضافة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري. أضاف أبوريدة، على هامش حضوره اجتماعات لجان الاتحاد الدولي في فرنسا اليوم، أنه عقد جلسة مع النيجيري بينيك أماجو النائب الأول لرئيس الكاف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الإفريقي اليوم، وتم فيها التأكيد علي توافر كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة.
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