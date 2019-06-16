جماهير المغرب تهاجم «فجر» بسبب حمدالله

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

منتخب المغرب

شهدت المباراة الودية بين منتخب المغرب ونظيره الزامبي، التي أقيمت مساء الأحد على الملعب الكبير بمراكش هجومًا كبيرًا من الجماهير المغربية على اللاعب فيصل فجر منذ نزوله إلى أرض الملعب، حيث استقبلته الجماهير بصافرات الاستهجان، وكلما لمس اللاعب الكرة يطلقون الصافرات، كما قامت الجماهير بالغناء للاعب "عبد الرزاق حمد الله" وقت دخول فجر إلى أرض الملعب، في رد قوي على اللاعب الذي سخر منذ أيام من زميله عبدالرازق حمدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

كانت مباراة المغرب وجامبيا قد شهدت أزمة بعد أن رفض فيصل فجر ترك تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح فريقه لزميله عبدالرازق حمدالله الذي حل بديلا في هذه المباراة وقد قام الأخير بمغادرة معسكر منتخب بلاده بسبب هذه الأزمة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام اللاعب فيصل فجر بالسخرية من حمدالله حيث قام بنشر