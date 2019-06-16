كيتا: صلاح شقيقي.. وأعتبره قدوة لهذا السبب «فيديو»

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

صلاح وكيتا

تحدث نابي كيتا، نجم وسط منتخب غينيا، عن زميله في ليفربول، المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه قريب للغاية من الأخير الذي اعتبره شقيقه الصغير حينما انضم إلى الريدز في الصيف الماضي. ويلتقي المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني مساء اليوم الأحد، وديًا على ملعب "برج العرب" ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتنافس مصر ضمن المجموعة الأولى مع كل من زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، فيما تلعب غينيا ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارها كلا من: نيجيريا، ومدغشقر، وبوروندي.

وأوضح كيتا، خلال تصريحاته، لقناة ON sport، أن صلاح بمثابة شقيقه الأكبر، مشيرًا إلى أنه تعامل معه بطريقة رائعة عندما كان لاعبًا جديدًا في ليفربول، ووجه له النصائح، وأنه اتخذه بعد ذلك قدوة له بعدما رآه يجتهد كثيرًا لتطوير نفسه. وعن طموحات غينيا في أمم إفريقيا 2019، أكد لاعب ليفربول، أن فريقه مطالب