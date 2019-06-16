رياضة

كيتا: صلاح شقيقي.. وأعتبره قدوة لهذا السبب «فيديو»

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
صلاح وكيتا
صلاح وكيتا
تحدث نابي كيتا، نجم وسط منتخب غينيا، عن زميله في ليفربول، المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه قريب للغاية من الأخير الذي اعتبره شقيقه الصغير حينما انضم إلى الريدز في الصيف الماضي. ويلتقي المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني مساء اليوم الأحد، وديًا على ملعب "برج العرب" ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتنافس مصر ضمن المجموعة الأولى مع كل من زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، فيما تلعب غينيا ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارها كلا من: نيجيريا، ومدغشقر، وبوروندي.
وأوضح كيتا، خلال تصريحاته، لقناة ON sport، أن صلاح بمثابة شقيقه الأكبر،  مشيرًا إلى أنه تعامل معه بطريقة رائعة عندما كان لاعبًا جديدًا في ليفربول، ووجه له النصائح، وأنه اتخذه بعد ذلك قدوة له بعدما رآه يجتهد كثيرًا لتطوير نفسه. وعن طموحات غينيا في أمم إفريقيا 2019، أكد لاعب ليفربول، أن فريقه مطالب
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قرار-الكاف

الكاف يعلن تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وضمت لجنة الانضباط 5 أعضاء برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك، وعضوية كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وياسين عثمان من جيبوتي، وراؤول رومانيان من مدغشقر، ويوسف علي من جزر القمر، بينما تضم لجنة الاستئناف 3 أعضاء برئاسة النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى، وعضوية أندي كورامي من ليبيريا وبهاي مصطفى من موريشيوس.
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موقف حرج في ودية المنتخب الوطني وغينيا

شهدت مباراة مصر الودية أمام غينيا في ختام استعدادات منتخبنا الوطني لنهائيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر موقفًا حرجًا للغاية، بعدما عزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني للمنتخب الغيني بشكل خاطئ، حيث تم عزف السلام الوطني القديم بدلا من السلام الوطني الحالي لدولة غينيا. وأقيمت الليلة آخر وديات المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني استعدادًا لنهائيات أمم إفريقيا التي تستهل مصر مشوارها فيها بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح البطولة التي تستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
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على طريقة صلاح.. حراسة خاصة لماني في مصر (صور)

خرج النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، من قائمة منتخب بلاده أمام نيجيريا في المباراة الودية، التي انطلقت مساء اليوم الأحد، على ملعب فندق «ميركيور» المطل على قناة السويس، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، وحتى 19 يوليو المقبل. ورصدت الكاميرات «ماني»، جالسًا خارج الملعب لمشاهدة المباراة رفقة زملائه، حيث ظهر خلفه الحراسة الخاصة بتأمينه، وناشد أحدهم بعض الجماهير الملتفة حول نجم الريدز بالابتعاد قليلا.
محمد صلاح

الكرتونة فيها إيه.. توقعات الجماهير لهدية صلاح لكيتا

في لافتة طيبة.. أهدى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، هديةً خاصةً -في كرتونة كبيرة- إلى زميله في الريدز نابي كيتا، نجم منتخب غينيا، وذلك خلال الاجتماع الفني للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.
محمد-صلاح-مع-نابى-كيتا

محمد صلاح يستقبل نابي كيتا بهدية خاصة

شهد الاجتماع الفني للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، لافتة طيبة من الدولي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، لزميله في الريدز الغيني نابي كيتا، حيث أهدى صلاح كيتا هدية خاصة -في صندوق كبير- ترحيبا به.
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مشجع مصري يداعب ماني في تدريب السنغال: «باصي لصلاح»

داعب أحد المشجعين المصريين النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات منتخب أسود التيرانجا، استعدادًا لمواجهة نظيره النيجيري وديًا غدًا الأحد. وتأكد غياب ماني، عن افتتاح مباريات منتخب السنغال أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وداعب المشجع المصري نجم السنغال ماني قائلا: «يا ماني اشطة عليك ياساديو، باصي لصلاح يا ماني».
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