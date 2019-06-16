شلل مروري أعلى كوبري 15 مايو بسبب حادث تصادم

تحرير:محد الأشموني ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

زحام مروري- أرشيفية

تسبب حادث تصادم، أعلى كوبري 15 مايو، اليوم الأحد، في إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور بشكل تام، فيما دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش وسيارات لرفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية، فيما تسبب الحادث في توقف الحركة بمنطقة وسط العاصمة وبخاصة منطقة الإسعاف.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى 15 مايو، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور، إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وخلق محاور بديلة حتى انتهاء رفع أُثار الحادث.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، من وجودها بمختلف الشوارع والميادين وشنت حملات مرورية موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة.