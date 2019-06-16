جريمة

شلل مروري أعلى كوبري 15 مايو بسبب حادث تصادم

تحرير:محد الأشموني ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
زحام مروري- أرشيفية
زحام مروري- أرشيفية
تسبب حادث تصادم، أعلى كوبري 15 مايو، اليوم الأحد، في إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور بشكل تام، فيما دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش وسيارات لرفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية، فيما تسبب الحادث في توقف الحركة بمنطقة وسط العاصمة وبخاصة منطقة الإسعاف.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى 15 مايو، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور، إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وخلق محاور بديلة حتى انتهاء رفع أُثار الحادث.
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، من وجودها بمختلف الشوارع والميادين وشنت حملات مرورية موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة.
اقرأ المزيد
متهمة-هيروين‎

تاجرة الكيف استدرجت شريكها لفخ الشرطة

ساهمت ربة منزل، في الإيقاع بشريكها تاجر المخدرات في قبضة مباحث الجيزة، وذلك بعدما تمكنت القوات في وقت سابق من القبض عليها متلبسة بتجارة الهيروين، حيث أكدت المتهمة أنها تحصل على الهيروين منه، ثم تقوم فيما بعد بتوزيعه على عملائها، وأكدت التحريات والمعلومات التي جمعها فريق البحث صحة ما أدلت به من اعترافات، فتم استدراج المتهم، والقبض عليه، حيث وردت معلومات إلى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة بترويج المتهمة للمواد المخدرة، وبعمل كمين تم ضبطه، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
محمد-مرسي (6)

تأحيل محاكمة مرسي في «اقتحام الحدود» لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة غدا الاثنين، لاستكمال المرفعة، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، وقررت إعادة محاكمتهم.
دعوى-أبكت-القاضي-قصة-جحودابن-حبس-والده-بالشرقية (7)

دعوى أبكت القاضي.. قصة «جحود» ابن حبس والده بالشرقية

امتلأت الصحف والكتب قديمًا بأمثال وجُمل وقصص تُحذر وتُسجل عقوق الأبناء تجاه آبائهم، لكنَّ أيًّا من تلك الأمثال والحكايات لم يكُن بطلها وسيئ الذكر فيها يُمثل ولو جزءا ضئيلا من جحود بطل قصة اليوم، التي باتت حديث الساعة وعنوانا ومضربا لمثل وصفه الكثيرون بأنه علامة من علامات الساعة؛ بعدما تعمد الابن، الذي يُوشك أن يُتم عامه السابع والأربعين، استغلال أمية وجهل وحُسن نية والده لكي يزُج به خلف القضبان ويجعل منه نزيلا يجاور ذوي الإجرام، لا لشيء إلا لأن شيطانه أعماه وبلغ الطمع منه مبلغًا ليطلُب المزيد ويرفض أي وساطة تحول بينه وبين قسوة قلبه على أبيه.
طعنات-سكين-جريمة

«هاقتلك ياعمر»..خناقة ولاد العم انتهت بقتيل

«هات الموبايل دا».. تحولت الدماء التي تجري في عروقه إلى ماء، نسي العيش والملح والروابط الأسرية، ولاحق ابن عمه في الحقل وما أن ظفر به حتى قتله بمنجل، تركه جثة هامدة وانطلق إلى منزله وكأن شيئا لم يكن، حتى عثر بعض الأهالي على الجثة فأبلغوا مركز شرطة إطسا بالفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، ولولا إصرار الأب على الانتقام لنجله وحصول القاتل على ما يستحقه من عقاب لمر الأمر مرور الكرام، حيث اتهم الأب نجل عم المجني عليه بالوقوف وراء الجريمة وبضبطه اعترف وتمت إحالته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
اقرأ المزيد من الأخبار
طعن

بسبب الزحام.. مقتل سائق كارو بمطواة في سوق بالمنصورة

شهدت سوق الجملة بمدينة المنصورة، اليوم السبت، مشاجرة دموية بين تاجر يقود سيارة محملة بالبطيخ وسائق عربة كارو، اختلفا على أولوية المرور، ما تطور إلى تشابك بالأيدي وصفع سائق الكارو صاحب البطيخ بالكرباج، ليرد عليه الأخير بطعنة بسلاح أبيض فيسقط قتيلا. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بوصول "عماد. س. ب"، 27 عامًا، مقيم بسندوب، إلى مستشفى المنصورة الدولي، مصابا بطعنة في الصدر وكدمات، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.
عشوائية-عشش-السودان-تصوير-دعاء-السيد

حملة إزالة وتطهير لـ«عشش كوبري الخشب» ببولاق

قامت قوات أمن الجيزة، بتطويق المنطقة المحيطة بكوبري الخشب، وكوبري همفرس، لتأمين حملة إزالة عشش السكك الحديد في بولاق الدكرور، وأسفرت الحملة عن إزالة 20 عشة بالسكة الحديد، وشدد اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة على حسن معاملة المواطنين والتصدى لأي محاولات عنف أو شغب قد تنشب من الأهالي، قامت قوات الأمن بالجيزة، بشن حملات أمنية لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط المواد الغذائية الفاسدة، والمخالفات التي من شأنها التأثير سلبًا على حياة المواطنين، وذلك من خلال حملات شملت الأسواق والمحلات التجارية، والمخابز، والمصانع الغذائية التي تعمل بدون ترخيص.
اللواء-علاء-الدجوى-مساعد-وزير-الداخلية-للمرور-يتفقد-اللجان-المرورية (1)

بدء تنفيذ عملية إغلاق جزئي لكوبري عباس

تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة، بناء على تعليمات من المحافظة، بعمل إغلاق جزئي لكوبري عباس، وذلك بعد تسليمه لشركة المقاولون العرب لعمل الصيانة اللازمة للفواصل العرضية في الاتجاه من الجيزة للقاهرة، وقالت المحافظة في بيان رسمي، إنه سيتم غلق الكوبري بشكل جزئي لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، على أن تنتهي في الخامسة صباحا، وأضافت أنه سيتم نشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.
زحام-مرورى (3)

تصادم وكثافات متوسطة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة، والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org