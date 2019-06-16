رياضة

إيتو وماجر وتوريه والخطيب سفراء أمم إفريقيا 2019

تحرير:كريم أحمد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م
ايتو
ايتو
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، محمود الخطيب رئيس الأهلي، يايا توريه لاعب منتخب كوت ديفوار السابق ومواطنه دروجبا، صامويل إيتو مهاجم منتخب الكاميرون السابق، الحاج ضيوف مهاجم منتخب السنغال السابق، رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، النيجيري نوانكو كانو، سفراء لبطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا، يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً.
أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على أن أغنية حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية الذي سيقام مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، ستكون بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية. وأضاف فضل في تصريحاته الإذاعية مع برنامج مساء الأنوار يا إفريقيا أن هناك اجتماعات خلال ساعات بين اللجنة المنظمة
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قرار-الكاف

الكاف يعلن تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وضمت لجنة الانضباط 5 أعضاء برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك، وعضوية كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وياسين عثمان من جيبوتي، وراؤول رومانيان من مدغشقر، ويوسف علي من جزر القمر، بينما تضم لجنة الاستئناف 3 أعضاء برئاسة النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى، وعضوية أندي كورامي من ليبيريا وبهاي مصطفى من موريشيوس.
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موقف حرج في ودية المنتخب الوطني وغينيا

شهدت مباراة مصر الودية أمام غينيا في ختام استعدادات منتخبنا الوطني لنهائيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر موقفًا حرجًا للغاية، بعدما عزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني للمنتخب الغيني بشكل خاطئ، حيث تم عزف السلام الوطني القديم بدلا من السلام الوطني الحالي لدولة غينيا. وأقيمت الليلة آخر وديات المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني استعدادًا لنهائيات أمم إفريقيا التي تستهل مصر مشوارها فيها بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح البطولة التي تستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
قطر‎ (2)

قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
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محمود-الخطيب

رئيس الزمالك عن الخطيب: «عاوز يأجل القمة الإسلامية»

كشف رئيس نادي الزمالك عن سبب تأجيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث قال في تصريحات مصورة للموقع الرسمي للنادي الأبيض، «إن الأهلي برئاسة محمود واللي معاه بيلعبوا لعبة كبيرة أوي، وكانوا هيعملوا الاجتماع يوم الأربعاء لكن أجلوا الاجتماع انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وفي حالة هزيمة الزمالك لا قدر الله سيعلن الخطيب الاستمرار في بطولة الدوري، لكن في حالة الفوز هيبقى عارف إن الدوري راح منه، وسيعلن الانسحاب ويضرب كرسي في الكلوب».
أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

رئيس الزمالك يتحدث عن انسحاب الخطيب من الدوري

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، السبت الماضي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مشيدًا بإصرارهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
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