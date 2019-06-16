إيتو وماجر وتوريه والخطيب سفراء أمم إفريقيا 2019

تحرير:كريم أحمد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م

ايتو

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، محمود الخطيب رئيس الأهلي، يايا توريه لاعب منتخب كوت ديفوار السابق ومواطنه دروجبا، صامويل إيتو مهاجم منتخب الكاميرون السابق، الحاج ضيوف مهاجم منتخب السنغال السابق، رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، النيجيري نوانكو كانو، سفراء لبطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا، يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً.

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على أن أغنية حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية الذي سيقام مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، ستكون بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية. وأضاف فضل في تصريحاته الإذاعية مع برنامج مساء الأنوار يا إفريقيا أن هناك اجتماعات خلال ساعات بين اللجنة المنظمة