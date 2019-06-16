تعرف على موعد وصول منتخب جنوب إفريقيا وكوت ديفوار

تحرير:أحمد بركات ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

امم افريقيا

تصل بعثة منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد إلى القاهرة استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، حيث أنهى منتخب الأولاد معسكرهم في الإمارات العربية المتحدة بعدما خاضوا مباراة ودية أمس السبت أمام المنتخب الغاني والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويختتم مبارياته الودية أمام أنجولا الأربعاء المقبل، ويستهل المنتخب الجنوب إفريقي أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب كوت ديفوار 23 يونيو الجارى.

وفى سياق متصل.. قرر إبراهيم ديارا المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار إنهاء معسكر فريقه بأبوظبي 20 يونيو الجارى والسفر إلى القاهرة في نفس اليوم استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية، حيث يخوض المنتخب الإيفوارى مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب زامبيا الأربعاء المقبل في آخر مباريات الفريقين الودية