رياضة

تعرف على موعد وصول منتخب جنوب إفريقيا وكوت ديفوار

تحرير:أحمد بركات ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
امم افريقيا
امم افريقيا
تصل بعثة منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد إلى القاهرة استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، حيث أنهى منتخب الأولاد معسكرهم في الإمارات العربية المتحدة بعدما خاضوا مباراة ودية أمس السبت أمام المنتخب الغاني والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويختتم مبارياته الودية أمام أنجولا الأربعاء المقبل، ويستهل المنتخب الجنوب إفريقي أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب كوت ديفوار 23 يونيو الجارى.
وفى سياق متصل.. قرر إبراهيم ديارا المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار إنهاء معسكر فريقه بأبوظبي 20 يونيو الجارى والسفر إلى القاهرة في نفس اليوم استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية، حيث يخوض المنتخب الإيفوارى مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب زامبيا الأربعاء المقبل في آخر مباريات الفريقين الودية
اقرأ المزيد
قرار-الكاف

الكاف يعلن تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وضمت لجنة الانضباط 5 أعضاء برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك، وعضوية كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وياسين عثمان من جيبوتي، وراؤول رومانيان من مدغشقر، ويوسف علي من جزر القمر، بينما تضم لجنة الاستئناف 3 أعضاء برئاسة النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى، وعضوية أندي كورامي من ليبيريا وبهاي مصطفى من موريشيوس.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (10)

موقف حرج في ودية المنتخب الوطني وغينيا

شهدت مباراة مصر الودية أمام غينيا في ختام استعدادات منتخبنا الوطني لنهائيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر موقفًا حرجًا للغاية، بعدما عزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني للمنتخب الغيني بشكل خاطئ، حيث تم عزف السلام الوطني القديم بدلا من السلام الوطني الحالي لدولة غينيا. وأقيمت الليلة آخر وديات المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني استعدادًا لنهائيات أمم إفريقيا التي تستهل مصر مشوارها فيها بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح البطولة التي تستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
قطر‎ (2)

قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب غانا

أمم إفريقيا.. جيان والأخوان على رأس قائمة غانا

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
منتخب-جنوب-افريقيا

استعدادا لأمم إفريقيا.. أزمة في معسكر جنوب إفريقيا

شهد معسكر منتخب جنوب إفريقيا حادثة غريبة، خلال تحضيراته لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، حيث اختفى ريفالدو كويتزي لاعب فريق صن داونز، عن معسكر منتخب "البافانا بافانا"، دون معلومة لدى مسؤولي المنتخب، وكذلك المدرب الإنجليزي ستيوارت باكستر عن مكان وجوده، ووفقًا لما نشرته صحف جنوب إفريقيا، فإن اللاعب تقدم بطلب لمدربه من أجل التغيب ليوم واحد لزيارة والدته المريضة، لكنه ذهب دون رجعة منذ 4 أيام.
فرج-عامر (1)

رئيس سموحة يطلب إبعاد 3 حكام عن مباريات الفريق

طلب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من مجلس إدارة اتحاد الكرة، عدم إسناد مباريات فريقه إلى ثلاثة حكام خلال المواجهة المتبقية في بطولة الدوري هذا الموسم، والتي ستكون أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، حيث كتب عامر عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، اتحاد الكرة المصرية مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري يرجي عدم إسناد المباراة القادمة أو أي مباراة الموسم المقبل إلى الحكام الآتية أسماؤهم، الحكم جهاد جريشة، الحكم محمد عادل، الحكم طارق مجدي".
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org