أول تعليق من «حمدالله» بعد أزمته مع منتخب المغرب

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

حمد الله

في أول تعليق له، على أزمة مغادرته معسكر المنتخب المغربي استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة، اكتفى عبدالرازق حمدالله مهاجم أسود الأطلسي، والمحترف ضمن صفوف نادي النصر السعودي بنشر تغريدة عبر موقع "تويتر" تعليقًا منه على مغادرته المعسكر قبل أيام قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. كانت مباراة المغرب وجامبيا شهدت أزمة بعد أن رفض فيصل فجر ترك تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح فريقه لزميله عبدالرازق وقد قام الأخير بمغادرة معسكر منتخب بلاده بسبب هذه الأزمة.

وكتب حمدالله في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع". وأضاف: "بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وشكرا لمساندة الجمهور.. أحبكم كثيرًا". لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع! بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وشكرا