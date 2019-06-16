رياضة

أول تعليق من «حمدالله» بعد أزمته مع منتخب المغرب

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
حمد الله
حمد الله
في أول تعليق له، على أزمة مغادرته معسكر المنتخب المغربي استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة، اكتفى عبدالرازق حمدالله مهاجم أسود الأطلسي، والمحترف ضمن صفوف نادي النصر السعودي بنشر تغريدة عبر موقع "تويتر" تعليقًا منه على مغادرته المعسكر قبل أيام قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. كانت مباراة المغرب وجامبيا شهدت أزمة بعد أن رفض فيصل فجر ترك تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح فريقه لزميله عبدالرازق وقد قام الأخير بمغادرة معسكر منتخب بلاده بسبب هذه الأزمة.
وكتب حمدالله في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع". وأضاف: "بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وشكرا لمساندة الجمهور.. أحبكم كثيرًا". لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع! بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وشكرا
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قرار-الكاف

الكاف يعلن تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وضمت لجنة الانضباط 5 أعضاء برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك، وعضوية كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وياسين عثمان من جيبوتي، وراؤول رومانيان من مدغشقر، ويوسف علي من جزر القمر، بينما تضم لجنة الاستئناف 3 أعضاء برئاسة النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى، وعضوية أندي كورامي من ليبيريا وبهاي مصطفى من موريشيوس.
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موقف حرج في ودية المنتخب الوطني وغينيا

شهدت مباراة مصر الودية أمام غينيا في ختام استعدادات منتخبنا الوطني لنهائيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر موقفًا حرجًا للغاية، بعدما عزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني للمنتخب الغيني بشكل خاطئ، حيث تم عزف السلام الوطني القديم بدلا من السلام الوطني الحالي لدولة غينيا. وأقيمت الليلة آخر وديات المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني استعدادًا لنهائيات أمم إفريقيا التي تستهل مصر مشوارها فيها بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح البطولة التي تستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
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منتخب-المغرب‎

جماهير المغرب تهاجم «فجر» بسبب حمدالله

شهدت المباراة الودية بين منتخب المغرب ونظيره الزامبي، التي أقيمت مساء الأحد على الملعب الكبير بمراكش هجومًا كبيرًا من الجماهير المغربية على اللاعب فيصل فجر منذ نزوله إلى أرض الملعب، حيث استقبلته الجماهير بصافرات الاستهجان، وكلما لمس اللاعب الكرة يطلقون الصافرات، كما قامت الجماهير بالغناء للاعب "عبد الرزاق حمد الله" وقت دخول فجر إلى أرض الملعب، في رد قوي على اللاعب الذي سخر منذ أيام من زميله عبدالرازق حمدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".
منتخب-المغرب

السقوط الثاني.. المغرب تخسر من زامبيا وديًّا

سقط منتخب المغرب أمام نظيره الزامبي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الأحد، على الملعب الكبير بمراكش في مباراته الودية الثانية والأخيرة استعدادًا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر انطلاقها بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من قلق الجماهير المغربية قبل مشاركة المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) في البطولة الإفريقية لأنها الخسارة الثانية على التوالي في تجاربه الودية بعد أن خسر من منتخب جامبيا يوم الأربعاء الماضي.
حمد الله-عبد-الرزاق‎

لاعب مغربي يرقص بعد استبعاد زميله من المنتخب (فيديو)

استمرارا للأزمة التي تفجرت داخل المنتخب المغربي، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما الأربعاء الماضي وشهدت خسارة لأسود الأطلس بهدف دون رد، ورحيل حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي من معسكر أسود أطلس وعدم الاستمرار في قائمة الفريق استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي استدعاء عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير بدلا من حمد الله.
حمد الله-عبد-الرزاق‎

أزمة جديدة.. حمد الله يضع المغرب في ورطة أمام الكاف

أكد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على رفض حمد الله عبد الرزاق، مهاجم أسود الأطلسي والنصر السعودي الخضوع لفحوصات طبية تحت إشرافه صباح اليوم الجمعة مفضلا مغادرة معسكر أسود الاطلسي وعدم خوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. وأعلن الاتحاد المغربي خروج حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
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