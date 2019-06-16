ثراء حرام.. تفاصيل استجواب البشير بـ«مكافحة الفساد»

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

عمر البشير

نشرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء الأحد، تفاصيل استجواب نيابة مكافحة الفساد في العاصمة الخرطوم، للرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به من حكم السودان. وبحسب "سونا" وجّهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، تهما للبشير تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير. وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين وهاشم أبو بكر الجعلي.

وقال مصدر مسئول من النيابة العامة لوكالة السودان للأنباء إنه تم إخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستنئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى الذي يعد قراراه نهائيًّا قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة. وأفاد وكيل النيابة علاء دفع الله بأنه: